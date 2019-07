Predsjednica Grabar Kitarović: Vrlo sam emotivno doživjela film `General`

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović izjavila je u Puli da je vrlo je emotivno doživjela dugoočekivanu premijeru filma "General" redatelja Antuna Vrdoljaka, o životu i značaju za Hrvatsku i hrvatsku povijest generala Ante Gotovine, s kojim je u subotu navečer u pulskoj Areni otvoren ovogodišnji 66. Pulski filmski festival.

Nakon gotovo trosatnog filma, s Goranom Višnjićem u naslovnoj ulozi, hrvatska predsjednica u izjavi za novinare istaknula je također kako se nada da će film odjeknuti u svijetu odnosno da će ljudi saznati istinu, ne samo o generalu Gotovini već općenito o Hrvatskoj vojsci.

"Cijeli sam film doživjela vrlo emotivno prisjećajući se tih povijesnih trenutaka kada smo svi živjeli za Hrvatsku i uz naše hrvatske vojnike. Ja sam u to vrijeme bila u Ministarstvu vanjskih poslova gdje smo imali pune ruke posla prije i nakon akcije Oluja pripremajući pritom teren za međunarodnu zajednicu. Dobro se sjećam tih trenutaka, bili su to veličanstveni dani, nešto neopisivo", izjavila je predsjednica Grabar Kitarović dodavši kako "moramo biti duboko zahvalni svima koji su sudjelovali u Oluji i općenito u obrani Republike Hrvatske te Bosne i Hercegovine, a posebno onima koji su dali svoj život i njihovim obiteljima".

"Tu je bilo toliko mladih koji su uložili svoj život u domovinu, i to to moramo poštivati. Vjerujem da će nas ovaj film podsjetiti na to. Mislim da je od iznimne važnosti prikazati rat onakvim kakvim je bio i samog generala Antu Gotovinu, koji je imao tu vojničku čast i koji je brinuo o svemu. Nadam se da će film odjeknuti u svijetu i da će ljudi doznati istinu, ne samo o generalu već općenito o Hrvatskoj vojsci", poručila je hrvatska predsjednica.

Na pitanje može li umjetnost utjecati na ljude odgovorila je kako apsolutno može, čak i više od dokumentaraca.

"Umjetnost uvijek doživljavamo osobnije i više sa srcem, dok dokumentarci izazovu osjećaje koji su odraz vijesti", zaključila je Grabar Kitarović.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek izjavila je kako film "General" ne prikazuje samo priča o jednom čovjeku odnosno o generalu već je to, smatra ona, "priča Domovinskog rata".

"Još su živa sjećanja i vjerujem da će ovaj film dodirnuti ne samo one koji su to proživjeli, već i one koji o Domovinskom ratu ne znaju tako puno", poručila je ministrica Obuljen Koržinek.

Film "General"je prvi od osam filmova nacionalne produkcije koji će biti prikazani u Areni, a njima se u Hrvatskom programu i konkurenciji za Zlatne arene pridružuje još šest filmova hrvatske manjinske produkcije koji će se prikazivati u Istarskom narodnom kazalištu.