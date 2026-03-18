Karlo Budor i Patricija Horvat dobitnici Nagrada za književno prevodilaštvo

Nagradu "Iso Velikanović" za najbolja ostvarenja na području prevođenja književnih djela u 2025. godini dobili su Karlo Budor i Patricija Horvat, objavilo je Ministarstvo kulture i medija.

"Iznimno bogat i kvalitetan prevoditeljski opus Karla Budora zaslužio je najveću pozornost i priznanje što je Odbor Nagrade 'Iso Velikanović' prepoznao i dodijelio mu zasluženu nagradu za životno djelo", stoji na stranicama Ministarstva, koje tu nagradu dodjeljuje 22. put.

Romanist, hispanist, lingvist i leksikolog, Budor je radni vijek proveo na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na katedri za hispanistiku te je tako, uz svoj prevoditeljski i marni pedagoški rad, uvelike utjecao na formiranje novih generacija književnih prevoditelja.

Na hrvatski prevodi s francuskog, engleskog i španjolskog, kao i s hrvatskoga na španjolski jezik, a u svojem je prevoditeljskom radu preveo brojne romane, priče, feljtone i publicistička djela, među kojima i prijevod Balzacove biografije "Prometej ili život Balzacov" autora Andréa Mauroisa, "Jane Eyre“ Charlotte Brontë, zbirku priča "Knjiga od pijeska" Jorgea Luisa Borgesa te nedavno i klasika "Lazarillo de Tormes i njegove životne zgode i nezgode" čiji je prijevod do sada nedostajao u hrvatskoj kulturi, istaknuli su iz Ministarstva.

Nagrada "Iso Velikanović" za najbolji književni prijevod u 2025. godini dodijelit će se Patriciji Horvat za prijevod s engleskog jezika romana "Anima" bugarsko-škotske autorice Kapke Kassabove, koji je objavila nakladnička kuća Fraktura.

"Nesumnjivo je da jedna ovako važna suvremena autorica, bogata i izražajna izričaja i moćne književno-filozofske zapitanosti o opstanku čovjeka i svijeta, zahtijeva akribičnu, jezično i eruditski potkovanu, posvećenu i darovitu prevoditeljicu. Usudila bih se reći, autorici sličnog senzibiliteta, empatije za čovjeka, živa bića i život uopće", navela je u stručnoj recenziji prijevoda romana, urednica Sanja Jovičić.

O dobitnicima Nagrade odlučivao je sedmeročlani Odbor - predsjednik Dinko Telećan te članovi Ivana Peruško, Marko Kovačić, Ksenija Banović, Anda Bukvić Pažin, Vlatka Valentić i Dubravko Torjanac.

Nagrade će dobitnicima uručiti ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek na svečanosti 26. ožujka u Hrvatskom državnom arhivu.