Počinje 6. izdanje filmskog festivala posvećenog novinarskoj disciplini i profesiji

PRESS film festival, koji se inače održava u Hrvatskoj Kostajnici, organiziraju HND i Ekološko kulturna scena EKS, a selektor filmova je redatelj Daniel Pavlić.

Budući da je ova godina vrlo burna u globalnim promjenama u svim sferama života, osim filmskog programa, održat će se dvije tribine koje će se baviti posljedicama koronavirusa na medije i novinarstvo, ističu organizatori.

"Iako je ova godina skromna po festivalskim manifestacijama, kvaliteta filmova je vrhunska, osobito jer će publika moći vidjeti neke od njih premijerno", poručili su iz HND-a.

Festival u petak otvara kratki film "Second wave" novinara Miroslava Edvina Habeka i fotoreportera i snimatelja Daniela Kasapa, planirana je i tribina "Mediji u svjetskim krizama – Covid-19", a na programu prve večeri su i filmovi "Mental health care institution on the Covid-19 crises" Tomislava Žaje, "Mute" Lucy Cashion (SAD) i "Inside and outside" Yihan Lin (Kina).

U subotu će biti održana tribina "Covid 19 i velike svjetske promjene", a nakon toga slijede filmovi "U zoni ograničenja" Srđana Vrančića, "Pandemija" Marijana Crtalića i "From hell to Hollywood", Jona Krolla i Scotta Templetona (SAD).

U nedjelju 13. rujna najavljen je i odlazak festivalskog tima na spomen-obilježje snimatelju Gordanu Ledereru te ruskim poginulim novinarima Viktoru Noginu i Genadyju Kurinnoyu kojima je ovaj festival i posvećen.

Festival će se održati pod posebnim mjerama zaštite od virusa, a najavljeno je i da će program imati i live stream putem društvenih mreža.