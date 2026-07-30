Ozren Grabarić i Svetozar Cvetković u drami koja propituje odgovornost umjetnika pred totalitarizmom

Kao središnji događaj 26. sezone Kazališta Ulysses u petak, 31. srpnja na tvrđavi Minor na Malom Brijunu premijerno će se izvesti drama „Na čijoj strani“ Ronalda Harwooda, koprodukcija tog kazališta i Sarajevskog ratnog teatra SARTR, u režiji Lenke Udovički.

Harwoodova drama tematizira proces denacifikacije slavnog dirigenta Berlinske filharmonije Wilhelma Furtwänglera i otvara pitanja neutralnosti, kolaboracije i moralne odgovornosti umjetnika u vremenima totalitarnih režima, napominje se u najavi Ulyssesa.

Predstavu režira Lenka Udovički koja se 1998. prvi put s tim tekstom susrela na sceni Ateljea 212 u Beogradu. „U suvremenom kontekstu svijeta obilježenog povratkom fašizma, pod nekim novim imenima i zastavama, važno je ponovno se zapitati: gdje prestaje preživljavanje, a počinje kolaboracija? Je li moguće ostati neutralan i je li neutralnost uopće nedužna?”, dodaje se u najavi.

Tekst je preveo Đorđe Krivokapić, dramaturginja predstave je Emina Kovačević-Podgorčević, a skladatelj Nigel Osborne. Glume Ozren Grabarić, Matea Mavrak, Džana Džanić, Alban Ukaj, Davor Sabo, Svetozar Cvetković i Belma Alić.

Ronald Harwood, kojemu je svjetsku slavu donio scenarij za film „Pijanist“ za koji je 2002. dobio Oscara, piše od početka 1960-ih, a prvi veliki uspjeh ostvario je dramom „Garderobijer“. „Na čijoj strani“ će se na tvrđavi Minor izvoditi od 2. do 4. kolovoza.