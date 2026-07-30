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Ulyssesova premijera

Ozren Grabarić i Svetozar Cvetković u drami koja propituje odgovornost umjetnika pred totalitarizmom

"Na čijoj strani"
FRANKA TELEBUH
VL
Autor
Hina
30.07.2026.
u 11:16
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Predstavu režira Lenka Udovički koja se 1998. prvi put s tim tekstom susrela na sceni Ateljea 212 u Beogradu. „U suvremenom kontekstu svijeta obilježenog povratkom fašizma, pod nekim novim imenima i zastavama, važno je ponovno se zapitati: gdje prestaje preživljavanje, a počinje kolaboracija? Je li moguće ostati neutralan i je li neutralnost uopće nedužna?”, dodaje se u najavi.

Kao središnji događaj 26. sezone Kazališta Ulysses u petak, 31. srpnja na tvrđavi Minor na Malom Brijunu premijerno će se izvesti drama „Na čijoj strani“ Ronalda Harwooda, koprodukcija tog kazališta i Sarajevskog ratnog teatra SARTR, u režiji Lenke Udovički.

Harwoodova drama tematizira proces denacifikacije slavnog dirigenta Berlinske filharmonije Wilhelma Furtwänglera i otvara pitanja neutralnosti, kolaboracije i moralne odgovornosti umjetnika u vremenima totalitarnih režima, napominje se u najavi Ulyssesa.

Predstavu režira Lenka Udovički koja se 1998. prvi put s tim tekstom susrela na sceni Ateljea 212 u Beogradu. „U suvremenom kontekstu svijeta obilježenog povratkom fašizma, pod nekim novim imenima i zastavama, važno je ponovno se zapitati: gdje prestaje preživljavanje, a počinje kolaboracija? Je li moguće ostati neutralan i je li neutralnost uopće nedužna?”, dodaje se u najavi.

Tekst je preveo Đorđe Krivokapić, dramaturginja predstave je Emina Kovačević-Podgorčević, a skladatelj Nigel Osborne. Glume Ozren Grabarić, Matea Mavrak, Džana Džanić, Alban Ukaj, Davor Sabo, Svetozar Cvetković i Belma Alić.

Ronald Harwood, kojemu je svjetsku slavu donio scenarij za film „Pijanist“ za koji je 2002. dobio Oscara, piše od početka 1960-ih, a prvi veliki uspjeh ostvario je dramom „Garderobijer“. „Na čijoj strani“ će se na tvrđavi Minor izvoditi od 2. do 4. kolovoza.

Ključne riječi
kultura Lenka Udovički Svetozar Cvetković Ozren Grabarić premijera Mali Brijun Kazalište Ulysses kazalište predstava

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