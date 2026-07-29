Mrtav za dolar: Lovac na glave, lažna otmica i smrtonosna osveta

Iskusnog lovca na glave Maxa Borlunda (Christoph Waltz) unajmljuje bogati poduzetnik iz Santa Fea da pronađe njegovu suprugu Rachel (Rachel Brosnahan).

Prema priči, oteo ju je i u Meksiku drži radi otkupnine Elijah Jones (Brandon Scott), afroamerički vojni dezerter. Prije polaska, Borlunda u zatvoru posjećuje njegov stari neprijatelj, karizmatični kockar Joe Cribbens (Willem Dafoe), kojeg je prije pet godina smjestio iza rešetaka. Cribbens, koji uskoro izlazi na slobodu, obećava Borlundu osvetu, postavljajući temelje za neizbježan sukob. Borlund, unatoč prijetnji, prihvaća posao i s narednikom Alonzom Poeom (Warren Burke) kreće u Meksiko, nesvjestan da je priča o otmici tek vješto skrojena laž koja skriva mračnu tajnu.

Duboko na meksičkom teritoriju, Borlund pronalazi bjegunce i klasična priča o spašavanju raspada se u prah. Brzo shvaća da Rachel nije oteta, već je pobjegla od nasilnog i nevjernog supruga, tražeći slobodu s muškarcem kojeg voli. Njezin suprug, osramoćen, nema namjeru vratiti je živu, već želi iskoristiti njezinu smrt za vlastite političke ambicije. Borlund se odjednom nalazi pred moralnom dilemom: treba li ispuniti ugovor i vratiti ženu u sigurnu smrt ili zaštititi žrtvu i prekršiti svoj kod? Situaciju dodatno komplicira Tiberio Vargas (Benjamin Bratt), nemilosrdni lokalni moćnik koji kontrolira teritorij, kao i činjenica da mu je za petama osvetoljubivi Cribbens, koji je također prešao granicu u potrazi za novom prilikom, čiji se putevi križaju sa svima.

Film "Ubit ću te za dolar" koji se večeras prikazuje na HRT2, više je od puke pucačine; to je film prožet autorskim pečatom Waltera Hilla, veterana koji je žanr oblikovao klasicima poput "Jahači na duge staze". Hill, koji film posvećuje legendi vesterna Buddu Boetticheru, opisuje žanr kao priče koje imaju "elegantnu jednostavnost koja skriva nešto mnogo dublje". Inspiraciju za lik Borlunda pronašao je u stvarnom danskom imigrantu Chrisu Madsenu, koji je postao legendarni američki šerif, želeći stvoriti lovca na glave s "europskom osjetljivošću". Osnovnu premisu o moćniku koji unajmljuje ratnika da vrati ženu posudio je, kako je objasnio u intervjuu, iz Homerove "Ilijade". Za Hilla, vesterni su poput starozavjetnih priča u kojima se likovi sami moraju izboriti za pravdu jer je zakon slab, a vlast ne postoji. Kroz ovaj film, on istražuje suvremene teme poput rasizma i proto-feminizma, ali ih vješto smješta unutar okvira i rasprave iz 1897. godine, izbjegavajući dnevnopolitičke pamflete.

Glumačka postava ključna je za uspjeh Hillove vizije. Christoph Waltz donosi tihu snagu i intelektualnu dubinu liku Maxa Borlunda, pragmatičaru s čvrstim moralnim kompasom. Njegov savršeni antipod je Willem Dafoe kao Joe Cribbens. Hill mu je dao zadatak da odglumi šarmantnog, duhovitog i opasnog negativca, čovjeka kojeg nevolje uvijek pronađu. Pravo iznenađenje je Rachel Brosnahan, najpoznatija po seriji "Čudesna gospođa Maisel". Hill joj je rekao da njezin lik ne traži ljubav, već poštovanje, a Brosnahan je tu uputu ispunila do savršenstva, stvorivši lik koji je istovremeno ranjiv, snažan i proračunat. Uz njih se ističe i Benjamin Bratt kao Tiberio Vargas, istinski mrzak negativac koji svojom pojavom dominira svakom scenom, predstavljajući opipljivu prijetnju koja sve gura prema krvavom vrhuncu.

Iako mu se može zamjeriti sporiji tempo u središnjem dijelu, "Mrtav za dolar" funkcionira kao namjerno staromodni vestern koji si uzima vremena za razvoj likova. Snimljen za samo 25 dana u okolici Santa Fea, film koristi ispranu, sepijom natopljenu paletu boja kako bi dočarao osjećaj užarenog sunca i negostoljubive zemlje. Hill je majstor nesentimentalnog nasilja - kada netko umre, to se događa brzo i brutalno. Sve kulminira u finalnom obračunu koji je kaotičan i melankoličan, ostavljajući gorak okus pobjede koja nikome ne donosi istinsko iskupljenje, što je vjerno Hillovoj teoriji da "sve dobre priče završavaju suzom".