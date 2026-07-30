FOTO Vrhunac Splitskog ljeta! Premijera 'Herscht 07769' u napuštenoj trafostanici

U napuštenoj trafostanici splitske Dujmovače premijerno je izvedena drama "Herscht 07769". Režiju potpisuje Ivica Buljan, a nastala je prema romanu nobelovca Lászla Krasnahorkaja, jednog od najvažnijih suvremenih europskih autora
U napuštenoj trafostanici splitske Dujmovače premijerno je izvedena drama "Herscht 07769". Režiju potpisuje Ivica Buljan, a nastala je prema romanu nobelovca Lászla Krasnahorkaja, jednog od najvažnijih suvremenih europskih autora
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Roman 'Herscht 07769' donosi uznemirujuću, ali lucidnu viziju Europe kakvu živimo danas - prostora obilježenog društvenom nestabilnošću na svim razinama. Radnja je smještena u imaginarni njemački gradić, no ono što se ondje događa lako se prepoznaje
Roman 'Herscht 07769' donosi uznemirujuću, ali lucidnu viziju Europe kakvu živimo danas - prostora obilježenog društvenom nestabilnošću na svim razinama. Radnja je smještena u imaginarni njemački gradić, no ono što se ondje događa lako se prepoznaje
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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- Glavni lik Florijan koji je na granici autizma ali shvaća kvantnu fiziku i odjednom shvati da nam prijeti uništenje
- Glavni lik Florijan koji je na granici autizma ali shvaća kvantnu fiziku i odjednom shvati da nam prijeti uništenje
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Scena, napuštena trafostanica, nekadašnji arhitektonski biser, idealna poruka društvu kako se odnosimo prema nasljeđu
Scena, napuštena trafostanica, nekadašnji arhitektonski biser, idealna poruka društvu kako se odnosimo prema nasljeđu
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Jedan od težih zadataka imao je dramaturg Ivan Penović. Prilagoditi roman koji u izvorniku ima 500 stranica i pisan je u jednoj rečenici.
Jedan od težih zadataka imao je dramaturg Ivan Penović. Prilagoditi roman koji u izvorniku ima 500 stranica i pisan je u jednoj rečenici.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Moćan ansambl splitskog kazališta uz gostujuće glumce odradio je zahtjevan posao na terenu koji žanrovski spaja elemente kriminalističkog romana i društvene kronike
Moćan ansambl splitskog kazališta uz gostujuće glumce odradio je zahtjevan posao na terenu koji žanrovski spaja elemente kriminalističkog romana i društvene kronike
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Središnji dramski događaj Splitskog ljeta ne samo da pred publiku donosi ambiciozan novi naslov s potpisom svjetski poznatog nobelovca nego i potvrđuje tradiciju suvremenih kazališnih trendova
Središnji dramski događaj Splitskog ljeta ne samo da pred publiku donosi ambiciozan novi naslov s potpisom svjetski poznatog nobelovca nego i potvrđuje tradiciju suvremenih kazališnih trendova
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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