FOTO Vrhunac Splitskog ljeta! Premijera 'Herscht 07769' u napuštenoj trafostanici
U napuštenoj trafostanici splitske Dujmovače premijerno je izvedena drama "Herscht 07769". Režiju potpisuje Ivica Buljan, a nastala je prema romanu nobelovca Lászla Krasnahorkaja, jednog od najvažnijih suvremenih europskih autora
Roman 'Herscht 07769' donosi uznemirujuću, ali lucidnu viziju Europe kakvu živimo danas - prostora obilježenog društvenom nestabilnošću na svim razinama. Radnja je smještena u imaginarni njemački gradić, no ono što se ondje događa lako se prepoznaje