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POVRATAK KULTNOG LIKA

Macaulay Culkin ima genijalnu ideju za novi 'Sam u kući': Disney je spreman platiti bogatstvo

Everett Collection
VL
Autor
Vecernji.hr
29.07.2026.
u 12:19
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Čini se da se Kevin McCallister vraća na velika platna, ali ovoga puta u potpuno drugačijoj ulozi. Macaulay Culkin predstavio je Disneyju svoju viziju nastavka kultne franšize, a studio je, prema svemu sudeći, oduševljen i spreman na pregovore. U njegovoj verziji, odrasli Kevin je samohrani otac, udovac ili razveden, koji je zbog prevelike posvećenosti poslu počeo zanemarivati vlastitog sina...

Disney ozbiljno razmatra povratak Macaulaya Culkina u ulogu koja ga je proslavila, onu Kevina McCallistera, nakon što im je glumac predstavio svoju ideju za novi nastavak franšize "Sam u kući".

Prema najnovijim izvješćima s kraja srpnja 2026., studio je "oduševljen" prijedlogom i već vodi aktivne pregovore s Culkinom. Glumac je nedavno viđen u Disneyjevom studiju gdje se sastao s ključnim rukovoditeljima kako bi detaljno razgovarao o mogućem filmu.

Novinar Matthew Belloni u svom je podcastu "The Town" otkrio da je Disney "iznimno zainteresiran" za Culkinovu ideju do te mjere da su mu spremni ponuditi financiranje i drugog, osobnog projekta, samo ako pristane ponovno utjeloviti lik koji je obilježio devedesete. Ove informacije dolaze u trenutku kada se o oživljavanju franšize šuška već godinama, no ovo je prvi put da se čini kako iza projekta stoji konkretan plan s originalnom zvijezdom, o čemu su pisali i svjetski mediji.

Culkinova vizija za novi film, koju je prvi put spomenuo tijekom svoje turneje "A Nostalgic Night with Macaulay Culkin" u studenom 2025., predstavlja radikalan zaokret u odnosu na originalnu priču. U njegovoj verziji, odrasli Kevin je samohrani otac, udovac ili razveden, koji je zbog prevelike posvećenosti poslu počeo zanemarivati vlastitog sina. U ironičnom preokretu uloga, ovoga puta sin je taj koji se osjeća zapostavljeno te odluči zaključati oca izvan kuće, postavljajući mu niz zamki kako bi mu očitao lekciju. "Kuća je u ovom slučaju neka vrsta metafore za naš narušeni odnos", objasnio je Culkin svoju ideju, dodajući kako bi se Kevin morao doslovno i figurativno boriti da se vrati ne samo u kuću, već i u sinovljevo srce. Ova emotivno kompleksnija premisa obećava priču koja nije samo puko ponavljanje, već donosi novu dubinu liku s kojim je publika odrasla i nudi priliku za istraživanje tema roditeljstva i generacijskog jaza.

Iako ni Disney ni Culkin još nisu službeno potvrdili ove navode, izvori bliski studiju tvrde da je ideja oživljavanja franšize s originalnom zvijezdom "gigantska" prilika koju Disney ne želi propustiti. Komercijalni potencijal je ogroman, s obzirom na to da su filmovi "Sam u kući" svake godine, bez iznimke, među najgledanijim sadržajima na streaming platformama tijekom blagdanskog razdoblja.

Nostalgija koju franšiza budi kod generacija gledatelja gotovo jamči uspjeh na kino blagajnama, a povratak Culkina bio bi ključni element koji bi privukao i one najskeptičnije. Upravo je njegovo odsustvo bilo kobno za sve dosadašnje pokušaje oživljavanja serijala. Nakon legendarnih filmova "Sam u kući" (1990.) i "Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku" (1992.), uslijedila su četiri nastavka: "Sam u kući 3" (1997.), "Sam u kući 4" (2002.), "Sam u kući: Praznična pljačka" (2012.) i najnoviji "Sam u kući, slatki dome" (2021.). Svi su redom doživjeli neuspjeh kod publike i kritike, čime je postalo jasno da franšiza bez Kevina McCallistera, i to onog originalnog, jednostavno ne funkcionira.

Mogući povratak franšize savršeno se uklapa u širi trend koji već godinama dominira Hollywoodom, a to je oslanjanje na oživljavanje poznatih franšiza kroz reboote, remakeove i takozvane "legacy" nastavke. Studiji se sve češće odlučuju za ovakve projekte jer sa sobom nose značajno manji financijski rizik u usporedbi s originalnim idejama. Oslanjanje na već postojeću bazu obožavatelja i globalnu prepoznatljivost brenda gotovo je siguran recept za komercijalni uspjeh.

Filmovi poput "Star Wars: The Force Awakens" i "Jurassic World" pokazali su se kao iznimno profitabilni, zaradivši milijarde dolara upravo igrajući na kartu nostalgije. Ovaj trend, poznat kao "marketing nostalgije", cilja na pozitivne emocije i sjećanja publike vezane uz djetinjstvo, što je u današnjem prezasićenom medijskom prostoru najlakši put do gledatelja. Ipak, ovaj pristup ima i svoje brojne kritičare. Publika sve češće izražava zamor od stalnog recikliranja istih ideja, a mnogi rebootovi ne uspijevaju dosegnuti kvalitetu i šarm originala, što na kraju dovodi do velikog razočaranja i tvrdnji da takva praksa guši kreativnost u filmskoj industriji.

Unatoč entuzijazmu studija i potencijalno publike, ideji se oštro protivi Chris Columbus, redatelj prva dva i najuspješnija filma. U kolovozu 2025., povodom 35. obljetnice originala, Columbus je vrlo jasno izrazio svoje stajalište o bilo kakvim nastavcima ili rebootovima. "Mislim da je velika greška pokušati se vratiti i ponovno uhvatiti nešto što smo napravili prije 35 godina. Smatram da bi to trebalo jednostavno ostaviti na miru", izjavio je tada. Columbus vjeruje da je originalni film bio "vrlo poseban trenutak u vremenu" čija se magija ne može i ne treba ponavljati. Njegov stav odražava bojazan mnogih da bi novi film, čak i s Culkinom, mogao narušiti nasljeđe originala ako ne bude izveden besprijekorno, no Culkinova kreativna vizija daje nadu da bi se moglo raditi o dostojnom nastavku, a ne samo ciničnom pokušaju unovčavanja starih uspomena.

Ključne riječi
Disney film novi nastavak Sam u kući Macaulay Culkin

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