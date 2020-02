Ovo su ozbiljna vremena, umjetnik mora umrijeti u ime kulture

U subotu u večernjim satima, na željezničkom je nadvožnjaku na Savskoj cesti osvanuo transparent s porukom: "Smrt umjetniku/sloboda kulturi", "I mene će moja mati mrtvom zvati" pored kojeg je obješena omča. Bila je to umjetnička (re)akcija na novi prijedlog Zakona o obavljanju umjetničke djelatnosti i poticanju umjetničkog stvaralaštva koju je izvela umjetnica Lucija Žuti.

"Ovo postavljanje plakata je reakcija na novi prijedlog Zakona o obavljanju umjetničke djelatnosti i poticanju umjetničkog stvaralaštva, kojim se žele smanjiti prava samostalnim umjetnicima. Budimo realni, Hrvatska ionako nije zemlja od prevelike kulture, ali novim Zakonom, Ministarstvo kulture sebi daje najveću slobodu izražavanja u kojem žele imati visoku kulturu, ali bez umjetnika. Kao što su nekad dadaisti zahtijevali nesmotren pogled na Sredozemlje pa se rodio poklič „Dolje s Alpama“, čini se kao da to isti čini Ministarstvo kulture pa viče „Dolje s umjetnicima“. Ili kada je Stilinović izjavio „Čujem da se govori o smrti umjetnosti / smrt umjetnosti je smrt umjetnika / mene netko hoće ubiti / u pomoć!“ Njegove univerzalne rečenice, sasvim se lako mogu primijeniti na današnje stanje. Čini se da će umjetnost kad-tad umjetnika koštati života, stoga je konop koji visi, namijenjen umjetnicima koji ovoj državi, s obzirom na prijedlog Zakona, neće više ni trebati. Možda je poanta da ja novi Zakon ne razumijem i možda je to ponovno vraćanje futurizma na velika vrata. Tako ovaj Zakon može biti manifest o tome kako maknuti umjetnika, a sačuvati kulturu. Možda je sve to pravo neshvaćeno umjetničko djelo, a ja se jednako kao i Stilinović bojim da će me ta ista kultura ubiti. Ovo je ozbiljno vrijeme, kada idemo gore s kulturom, a dolje s umjetnicima! Što mi onda drugo preostaje nego da slijedim vrijednosti Ministarstva i ubijem umjetnika u ime kulture" obrazložila je umjetnica svoju akciju.

Podsjećamo, Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika oštro je reagirala na novi prijedlog zakona sazvavši i skup u Novinarskom domu sredinom siječnja. Tom prilikom, predsjednik HZSU-a, Hrvoje Kovačević rekao je Večernjem listu kako je "nacrt prijedloga zakona štetan ne samo za samostalne umjetnike već i za kulturu, kao i nacionalni identitet” te da se donosi bez komunikacije sa samostalnim umjetnicima. Najspornije odredbe u zakonu su one o minimalnom (60 000 kn) i maksimalnom (1.5 mil. kn) cenzusu, a nezadovoljni umjetnici ubrzo bi mogli organizirati i prosvjed.