Od radionice kefira do šahovskog turnira i koncerata, u Jedinstvu nas čeka pravi kultur-tulum

"U 2026. organiziramo jubilarnu desetu Jedinstvenu vrtnu zabavu, cjelodnevnu manifestaciju u kojoj ima radioničkih, umjetničkih, sportskih i glazbenih sadržaja za svakoga, uz neka legendarna imena umjetničke i glazbene scene

Jedinstvena vrtna zabava održava se u subotu, 20. lipnja 2026. od 10 do 13 h i od 17 h do 2 ujutro. Istovremeno aktiviramo sve prostore bivše tvornice Jedinstvu uz Savu – Jedinstveno dvorište, Pogon Jedinstvo, Močvaru i CirkoBalkana šator", najavljuju iz Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade.

Od jutarnje radionice kefira s Viktorijom Pericom, kušanja plodova iz Pogonovog vrta s Andrejom Čoh, šahovskog turnira i Cirkoramine Cirkolimpijade, do večernjih koncerata mladih bendova Pogon, Zippo i Fargo i sisačkih surf rock legendi LHD (The Bambi Molesters), performansa Vlaste Delimar i partyja uz DJ Bangavog i DJ Kornela, program Jedinstvene vrtne zabave širi se ovim centrum nezavisne culture i mladih na Trnju.

Program tijekom dana uključuje pletenje šarenih mreža za golove s umjetnikom Željkom Beljanom, plesnu radionicu s Tamarom Curić i pjevaonicu s Dadom Horvat, kviz s neponovljivim duom Vatroslavom Milošem i Lanom Pukanić i susret s DB Indošem, umjetnikom kultnog statusa, u njegovom parainstitutu čuda.

Ulaz je besplatan, a samo za sudjelovanje na radionici kefira, cirkolimpijadi, šahovskom turniru i kvizu je potrebna prijava. Detalji su u nastavku. Osvježenja su dostupna na Močvarinom šanku na otvorenom, uz sponzorsko pivo Nove runde!

Vidimo se u Jedinstvenom dvorištu!

Program



10 - 11h • Kušanje plodova Pogonovog vrta s Andrejom Čoh

Jedinstveno dvorište

ulaz slobodan



U vrtu nas čekaju krumpir, palmasti kelj, salate, luk i blitva, a od svježih plodova i poneke samonikle biljke pripremit ćemo pravo malo gurmansko jelo posvećeno urbanom vrtlarenju i dugogodišnjem vrtnom programu u Pogonu. Bit će to proslava dolaska ljeta i vrtlarsko druženje uz hranu i zajedništvo.

10 - 12h • Močvarni dnevni boravak: Radionica kefira s Viktorijom Pericom

Terasa Kluba Močvara

prijavni obrazac



Na radionici ćemo isprobati prirodni kefir, a za izradu kefirnog napitka koristit ćemo svježe mlijeko i zrnca i naučiti ponešto o pravilnoj prehrani i njezinoj važnosti za očuvanje zdravlja.

10 - 12h • Cirkoramina Cirkolimpijada

Jedinstveno dvorište i nasip

prijavni obrazac



Nije bitno jeste li profesionalac, amater, dijete ili u zrelim godinama, bitno je da ste spremni sudjelovati i da vladate osnovama nekih od cirkuskih disciplina (ili bar mislite da vladate :D). Sudionici se prijavljuju kroz obrazac, a gledateljima je ulaz slobodan, a smijeh zagarantiran.

10 - 13h • Šahovski turnir

Mala dvorana Pogona Jedinstvo

prijavni obrazac



Mali šahovski turnir otvoren je za sve zainteresirane šahovske amatere. Turnir će se igrati brzopoteznim tempom, uz korištenje digitalnih satova. Organizator je iskusni šahist i edukator Dejan Glišić, a prijave su preko obrasca ili na pr@pogon.hr.

17 - 19h • Kao pravi futbaleri: Pletenje mreže za golove

Jedinstveno dvorište

Sudjelovanje slobodno



Kolektivnom akcijom s umjetnikom Željkom Beljanom isplest ćemo šarene mreže za golove.

17:30 - 18:30 • Plesni susret s Tamarom Curić & performans CoreoDream

Nasip uz Pogon Jedinstvo

Sudjelovanje slobodno



Plesni susret koji razvija svijest o prirodnom kretanju i komunikaciji ovom prilikom završava plesnim performansom ansambla CoreoDream.

17:30 - 18:30 • Susret s DB Indošem

Parainstitut Indoš

Ulaz slobodan



Zavirite u Parainstitut Indoš i isprobajte šahtofone i oklopljene instrumente ili saznajte što se to novo priprema za rujan u radionici ovog kultnog kazališnog umjetnika.

17:30 - 19:30 h • Podrži scenu koncert: Zippo (ZG), Pogon (SB) i Fargo (ZG)

Klub Močvara

Ulaz slobodan



U suradnji s Močvarinim programom Podrži scenu! predstavljamo mlade bendove iz Zagreba i Slavonskog Broda. Čekaju vas melankolične gitare i moćni bubnjevi, indie i art rock, post-punk i psihodelični space noise.

18 - 20h • Kvizorama s Lanom Pukanić i Vatroslavom Milošem

CirkoBalkana šator

prijavni obrazac



Kviz s Lanom Pukanić i Vatroslavom Milošem performativno je iskustvo koje će vas nasmijati i naživcirati. Ovo je više od običnog pub kviza!!

19 - 20h • Slučajni zbor s Dadom Horvat

Jedinstveno dvorište

Sudjelovanje slobodno



Najopušteniji pristup zborskom pjevanju za sve glasove uz najzabavniju vokalisticu i glazbenu pedagoginju.

20h • Performans: Vlasta Delimar - Prokleti pes, Lary Shanty (Galerija 90-60-90)

Velika dvorana Pogona Jedinstvo

Ulaz slobodan



Jedna od najpoznatijih hrvatskih umjetnica i ovoga puta se emotivno ogoljuje kako bi otvorila prostor za suočavanje s vlastitim emocijama, empatijom i odgovornošću prema drugima.

20:30 • LHD koncert

Jedinstveno dvorište

Ulaz slobodan



Lada, Dinko, Hrvoje i Sven, poput zaigrane djece zaljubljene u muziku, dolaze u hipnotizirajući pohod na šator i naša srca. Randevu koji se ne propušta.

22h • Party: DJ Bangavi & DJ Kornel

Klub Močvara

Ulaz slobodan



Dvije jedinstvene legende iz redova naših prijatelja iz Cirkorame i Močvare. DJ Bangavi za ovu priliku odabire selekciju pod nazivom MADE IN YU, a DJ Kornel će zaviriti u svoju kolekciju vinila i pomno odabrati glazbene specijalitete bez žanrovskih okova.

Za sve upite možete kontaktirati pr@pogon.hr ili +385 91 6102 881 (Martina Kontošić).