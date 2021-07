Ovo su hrvatski filmovi i filmaši na najprestižnijem svjetskom filmskom festivalu

Na 74. izdanju Filmskog festivala u Cannesu, koji se odvija od 6. do 17. srpnja 2021., u paralelnom programu "15 dana autora" (Quinzaine des réalisateurs) svjetsku premijeru imat će dugometražni prvijenac Antonete Alamat Kusijanović, Murina. Osim toga, producent Bojan Kanjera sudjeluje na platformi Producers on the Move. Projekt Dalije Dozet Lekcije mog tate predstavit će se u sklopu programa Cannes Docs Filmskog sajma, dok će Hrvatski audiovizualni centar i ove godine promovirati hrvatsku kinematografiju u sklopu Filmskog sajma.

Murina je obiteljska psihološka drama čija se radnja odvija tijekom četiri dana na jednom hrvatskom otoku i svojevrsni je nastavak redateljičinog višestruko nagrađivanog kratkometražnog igranog filma, U plavetnilo. Film se snimao na Hvaru, Kornatima i na Koločepu.

Scenarij, uz redateljicu Antonetu Alamat Kusijanović, potpisuje i Frank Graziano, producenti filma su Danijel Pek (Antitalent) i Rodrigo Teixeira (RT Features), a koproducenti Zdenka Gold (Spiritus movens), Jožko Rutar (SPOK Films) i Miha Černec (Staragara).

Program "15 dana autora" (Quinzaine des réalisateurs) održava se paralelno s festivalom u Cannesu, a u sklopu tog programa prikazuju se kratkometražni, igrani i dokumentarni filmovi sa svih strana svijeta. Kroz povijest ovaj je program pažnju šire publike i kritike skrenuo na neke od najuspješnijih redatelja današnjice. Tako su, primjerice, debitantski radovi Wernera Herzoga, Martina Scorseseja i Kena Loacha prikazani upravo u sklopu tog programa. Detalji o programu "15 dana autora" koji će se održati od 7. do 17. srpnja 2021. godine dostupni su ovdje.

Svjetska premijera Murine održava se u subotu, 10. srpnja, u 14 i 30 sati. Nakon projekcije slijedi predstavljanje filmske ekipe te Q&A sesija s redateljicom.

Organizacija European Film Promotion odabrala je hrvatskog producenta Bojana Kanjeru za sudjelovanje na platformi Producers on the Move, koja se inače održava u sklopu Međunarodnog filmskog festivala u Cannesu, a ove godine se odvijala online, od 17. do 21. svibnja. Dio ovogodišnjeg programa platforme održava se i na samom Festivalu u Cannesu, od 9. do 11. srpnja.

Producers on the Move zamišljen je kao platforma za umrežavanje s ciljem poticanja europskih filmskih koprodukcija. Sudionike očekuju predavanja, radionice, pitchinzi i sastanci ‘jedan na jedan’ s filmskim stručnjacima te im se pruža mogućnost da dobiju prostor za promociju u međunarodnom industrijskim publikacijama. Osim Kanjere, na platformi sudjeluje još 19 producenata, a više informacija, kao i popis svih sudionika možete pronaći na službenoj stranici EFP-a.

Međunarodni program namijenjen redateljicama i producenticama dokumentarnih filmova, CIRCLE Women Doc Accelerator, predstavit će četiri projekta u sklopu programa Cannes Docs Filmskog sajma u Cannesu. Jedan od njih je projekt Lekcije mog tate autorice Dalije Dozet.

Lekcije mog tate, dokumentarni film u nastajanju, propituje odnos oca snimatelja i kćeri redateljice, spajajući ih kroz njima zajednički jezik – filmski. Ovaj portret obitelji, odrastanja i odnosa između oca snimatelja i kćeri redateljice pokušava izgovoriti sve ono za što nisu bili dovoljno hrabri i mudri dok su svi još bili zajedno.

Dalija Dozet uz režiju potpisuje i scenarij. Producentica projekta je Dana Budisavljević (Hulahop), snimatelj je Luka Matić, montažerka Sara Gregorić, a koproducent slovenska kuća December. Lekcije mog tate nastaju uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra, Grada Zagreba i RE-ACT fonda.

Odabrani projekti će se pitchati festivalskim selektorima, prodajnim agentima i ostalim ključnim osobama u filmskoj industriji. Cannes Docs održat će se fizički i online, u sklopu Filmskog sajma u Cannesu.

CIRCLE Women Doc Accelerator je inicijativa pokrenuta 2018. godine, s ciljem da se filmašicama koje se bave dokumentarnim filmom, bilo da su producentice ili redateljice, ponudi jedinstvena suradnička platforma.

Hrvatski audiovizualni centar četrnaestu godinu predstavlja hrvatsku kinematografiju na Filmskom sajmu (Marché du film) koji se održava od 6. do 15. srpnja. U sklopu market-projekcije bit će prikazani filmovi Murina Antonete Alamat Kusijanović, Plavi cvijet Zrinka Ogreste i Zbornica Sonje Tarokić.

Također, predstavnici Centra će kroz publikacije, sastanke te digitalne platforme filmskim profesionalcima na sajmu (kupcima i festivalskim selektorima) ponuditi dovršene hrvatske filmove svih rodova i vrsta. Centar će također biti na raspolaganju, kao logistička i lobistička podrška, svim hrvatskim autorima i producentima koji će ove godine u Cannesu pregovarati o svojim tekućim i budućim poslovima.

U svrhu promocije aktualne hrvatske filmske produkcije izdana je promotivna publikacija New Croatian Features & Shorts II/2021 s fokusom na nove hrvatske filmove, koja se može preuzeti na ovoj poveznici.

U svrhu promocije kratkometražnog filma, Hrvatski audiovizualni centar osigurao je prostor za hrvatske naslove na Short Film Corneru – platformi za susrete, umrežavanje, razmjenu ideja i promociju među profesionalcima s kratkometražne filmske scene. Riječ je o filmovima: Dragi Aki Nine Kurtele, Vidiš li ih ti? Brune Razuma, The Raft Marka Meštrovića, Real Boy Irene Jukić Pranjić, Skretanje Jasne Nanut, Čejen Černić Čanak i Judite Gamulin, Među nama Petre Balekić, Više ne znam ko smo mi Borisa Homovca, Marko Marka Šantića, Deveta sesija Mislava Muretnića i manjinska hrvatska koprodukcija Slana voda u režiji Paule Mangano.