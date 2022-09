Osvježena kultna igra The Last of Us priprema nas za novu HBO-ovu seriju

Remake, a ne samo remaster. Tim je riječima najavljeno novo-staro izdanje kultne igre “The Last of Us”, koje je upravo stiglo na Playstation 5, a uskoro bi trebalo biti dostupno i na Windowsima.

Podsjetimo, “The Last of Us” fenomenalna je zombi-apokalipsa u kojoj se kao glavni junaci izmjenjuju vrlo posebna djevojčica Ellie i njen nevoljki zaštitnik, kriminalac Joel. Zahvaljujući detaljno razrađenom scenariju i kompleksnim likovima, “The Last of Us” već čitavo desetljeće stoji na pijedestalu najbolje ocijenjene igre svih vremena, pa ne čudi da i dalje ima interesa za nova izdanja, iako smo je već kupovali u inačicama za Playstation 3 i 4.

Autori inzistiraju na tome da ovaj put nije riječ samo o kozmetičkom osvježenju, nego o tolikom unapređenju originalne igre da opravdava još jedan pokušaj njene prodaje. Je li zaista tako, provjerili smo testirajući je nekoliko tjedana prije službene premijere. Na novo izdanje u startu smo primijenili stroge standarde, pogotovo jer je u međuvremenu izašao i podjednako izvrstan drugi nastavak igre. Ispostavilo se da je riječ o zaista velikom grafičkom osvježenju u kojem su lica likova mnogo uvjerljivija (i bliža drugom nastavku), pokreti, igra svjetlosti i sjene, teksture i detalji dovedeni su do zavidne razine, DualSense kontroleri predivno reagiraju od početka do kraja, a uveden je i niz novih opcija, od onih za slabovidne igrače do onih za pohlepne lijenčine poput nas – po novom se može odabrati da vaš lik automatski i bez napora sakuplja sve predmete kraj kojih prolazi!

Osvježavanje igre itekako je imalo smisla zbog novih igrača koji se s njom prvi put susreću na novim i naprednijim konzolama, ali uz to i kao najava serije “The Last of Us” koju priprema HBO, a premijeru će imati dogodine. U njoj će ulogu Ellie imati Bella Ramsey iz “Igre prijestolja”, a Pedro Pascal bit će Joel. Među redateljima prve sezone bit će Jasmila Žbanić, što je izazvalo mnogo uzbuđenja jer rad na ovoj franšizi brojnim gamerima znači više i od Oscara!

VIDEO: Britanka putovala vlakom od Zagreba do Zuricha i oduševila se! "Čini se da ja živim u nekoj drugoj Hrvatskoj" čudili su se brojni Hrvati