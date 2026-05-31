netflixov hit

Dokumentarac koji ledi krv u žilama: Cijeli svijet gleda priču o tinejdžerici osuđenoj za ubojstvo

31.05.2026.
u 15:47

Dokumentarni film 'The Crash', o Mackenzie Shirilla, osuđenoj za ubojstvo dvoje ljudi, zasjeo je na vrh svjetskih ljestvica gledanosti, prikupivši gotovo 28 milijuna pregleda u samo tjedan dana. Film donosi i ekskluzivni zatvorski intervju sa Shirilla

Netflixov true crime dokumentarni film "The Crash" postao je apsolutni fenomen koji dominira ljestvicama gledanosti diljem planeta. Samo u jednom tjednu film je prikupio nevjerojatnih 27,6 milijuna pregleda, učinivši ga najgledanijim filmom na toj platformi u čak 27 zemalja. 

U središtu priče koja je prikovala milijune za ekrane nalazi se Mackenzie Shirilla, tinejdžerica iz Strongsvillea u Ohiju. Rano ujutro 31. srpnja 2022., tada 17-godišnja Shirilla vozila je svoj automobil u kojem su se nalazili njezin dečko, 20-godišnji Dominic Russo, i njegov prijatelj, 19-godišnji Davion Flanagan. Umjesto da ih sigurno odveze kući, Shirilla je svoju Toyotu Camry ubrzala do brzine od 160 kilometara na sat i bez kočenja se punom snagom zabila u zid od cigle. Russo i Flanagan proglašeni su mrtvima na licu mjesta, dok je ona prevezena u bolnicu s teškim ozljedama. Mada se isprva činilo kao tragična nesreća, analiza podataka iz automobila otkrila je da je papučica gasa bila pritisnuta do kraja pet sekundi prije udara, a na cesti nije bilo tragova kočenja. 

Istraga i kasnije suđenje otkrili su i uznemirujuće detalje o turbulentnoj vezi između Shirille i Russoa. Tužiteljstvo je tvrdilo da je tinejdžerica namjerno izazvala sudar kako bi prekinula njihovu vezu, a kao krunski dokaz poslužilo je svjedočenje prijatelja koji je telefonski razgovarao s Russom nedugo prije tragedije. Preko telefona je čuo Shirillu kako vrišti da će "razbiti ovaj auto". Njezina obrana temeljila se na tvrdnji da boluje od POTS-a, sindroma koji može uzrokovati nesvjesticu, te da se zbog toga ne sjeća samog sudara. 

Tijekom suđenja, sutkinja Okružnog suda Cuyahoga nije imala dvojbi. Opisala je njezine postupke kao "kontrolirane, metodične, promišljene, namjerne i svrhovite". Shirilla je proglašena krivom po svim točkama optužnice, uključujući četiri točke za ubojstvo i dvije za teško ubojstvo vozilom. Osuđena je na dvije istovremene doživotne kazne, s mogućnošću uvjetnog otpusta nakon 15 godina. U izjavi pročitanoj na sudu, kroz suze je poručila obiteljima žrtava: "Tako mi je duboko žao. Nadam se da ćete jednog dana shvatiti da nikada ne bih dopustila da se ovo dogodi ili to učinila namjerno. Voljela bih da se mogu sjetiti što se dogodilo."

Dokumentarac, koji dalje secira ovaj mučan slučaj, djelo je redatelja Garetha Johnsona, kojeg je priča privukla iz duboko osobnih razloga. I sam je kao tinejdžer preživio tešku prometnu nesreću u kojoj je jedna osoba poginula. "Dok sam se oporavljao u bolnici, mogao sam vidjeti kako se val širi i utječe na sve ljude oko mene," rekao je Johnson. Zbog toga je želio istražiti ovu tragediju iz perspektive obitelji i prijatelja svih uključenih. Zajedno s producenticom Angharad Scott, mjesecima je gradio povjerenje s obiteljima Shirille, Russoa i Flanagana, a film donosi ekskluzivni intervju s Mackenzie Shirilla iz zatvora, no ona u njemu ponavlja da se ničega ne sjeća.

Najuspješniji hrvatski film svih vremena otvorit će Pula film festival

Ovogodišnji Pulski filmski festival koji će se održati od 9. do 16. srpnja otvorit će film "Svadba" Igora Šeregija, a u natjecateljskom programu prikazat će se "Bog neće pomoći" Hane Jušić; "Drugi dnevnik Pauline P." Nevena Hitreca, "Glavonja", Marine Andree Škop, Vande Raýmanove, "Koke" Igora Jelinovića, "Kristalni planet" Arsena Antona Ostojića, "Lijepa večer, lijep dan" Ivone Juka...

