Večeras pogledajte film o zaboravljenim herojima, strancima koji su branili Hrvatsku

Večeras od 20 sati, ekskluzivno na portalu i YouTube kanalu Večernjeg lista, gledat ćemo dokumentarni film "1991. Tko je tvoj bližnji?". Film redatelja Gorana Maršaleka i scenarista Tomislava Šulja u produkciji Udruge veterana, vojnika i domoljuba, donosi nam neke nikada ispričane priče stranim dragovoljcima Domovinskog rata, ljudima koji su svoje živote i zdravlje dali za našu zemlju, ali su mahom zaboravljeni, zanemareni i često nepravedno etiketirani kao plaćenici i "psi rata".

Uglavnom potaknuti izvještajima o agresiji na Hrvatsku, više od tisuću stranih boraca iz 40-ak zemalja diljem svijeta, zaputilo se u nepoznato, u Hrvatsku, zemlju koja većina njih prije toga nikada nije ni posjetila. Bilo je među njima ljudi različitih motiva, neki su bili idealisti, drugi avanturisti, a neki nisu imali ni vojnog iskustva, ali su prepoznali nepravdu i stali na stranu slabijega.

Ovaj dokumentarac prati sudbine nekolicine njih, Engleza Rodneya Morgana i Stevea Gaunta, Nijemca Michaela Mischa i Škota Martina Cruickshanka, a podsjeća na žrtvu Francuza Pierrea Metrala, te donosi svjedočanstva njihovih suboraca i stručne uvide povjesničara.

"Film donosi ozračje neizvjesnosti i patnje koje se u kasnu jesen 1991. godine nadvilo nad Hrvatskom te činjenicu nedostatka podrške međunarodne zajednice kojoj se Hrvatska nadala. Danas se pojam "1991." najčešće koristi na nedostojan i uvredljiv način. To je nepravedno za one koji su te godine spremno žrtvovali sebe i svoje zdravlje. Istovremeno, priča prati pojedince - strance koji se, zbog osobnog osjećaja nepravde, uključuju u obranu Hrvatske. Društvo ih danas, s odmakom od 30 godina, nepravedno naziva plaćenicima. No, jesu li oni to zaista? Dugujemo li svi mi tim ljudima nešto više od prezrivog nadimka?", kažu autori filma.

"1991. Tko je tvoj bližnji?" financijski su podržali Ministarstvo hrvatskih branitelja i Hrvatski audiovizualni centar (HAVC). Premijerno je prikazan 17. studenog 2021. godine u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, a nagrađen je na American Filmatic Arts Awards u New Yorku (SAD), Nawada International Film Festival, (Indija) i Rome International Movie Awards (Italija).