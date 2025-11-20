Novi album grupe Paraf predstavlja spoj svih faza i postava benda, okupljenih na jednom izdanju

Vjerojatno najgore što se može dogoditi bendovima s dugim stažem na sceni, a još više ako su potekli s punk-scene, jest da zvuče “starinski”. Ili, još konkretnije, zastarjelo. Baš su to riječki Parafi uspjeli izbjeći na novom studijskom albumu “Paraf” (Dallas Records), prvom nakon, pazite sada, 41 godine. Da, “Zastave” su 1984. bile zadnje izdanje tadašnjeg Parafa.

Ovaj novi, u proširenoj postavi sa starim i novim članovima, sasvim jasno nosi odlike riječke scene i zvuči kao art-rock projekt u kojem se ne gubi izvorna snaga u temama poput himnične “Obijest” ili “Kaktus”, ali modernizacija zvuka i koncepta ipak je dominantna. Između starinskih vokala Waltera i sofisticiranije Pavice Čabrijan, s mješavinom elektroničkih podloga i energičnom svirkom uživo, “Paraf” zvuči kao aktualna ploča na kojoj nije najvažnija povijest glavnih članova. Zadnji singl “Čempresi” dobar je primjer radiofonične pop pjesme koja poput sličnih engleskih bendova zvuči u pravoj mjeri retro, ali i uglavljena u sadašnjost. Riječki background osjeti se u stavu i zvuku, poput izvrsnih “Zašto” i “Čisti”, nepogrešivo urbanoj “nabrijanosti” kojom spajaju nekoliko generacija riječkih glazbenika.

Ukratko, album predstavlja spoj svih faza i postava benda, okupljenih na jednom izdanju. Sniman protekle dvije godine u studiju GiS s producentom Matejem Zecom, donosi jedanaest tema, s uvodnim instrumentalom “Karmine” i završnom zvučnom intervencijom “Sabor”, koja simulira nesuvislo brbljanje, što nikako nije slučajno.

Kao i na live izdanju “Delta 22”, i ovdje sudjeluju članovi svih postava benda; Valter, Pavica, Zdrave, Raul te noviji članovi Deni, Bobo, Iva i Vava. “Odjebite” bi mogao biti aktualni hit-singl, s porukom koja poput Leta 3 probija barijere i donosi spomenuti riječki spleen s himničnom pop melodijom i zvečećim gitarama. Uz izlazak albuma – objavljenog i na vinilu – Parafi kreću na regionalnu turneju kojom obilježavaju 50 godina postojanja, a u četvrtak, 20. studenoga, dolaze u zagrebački Boogaloo, što će biti njihov posljednji koncert u Zagrebu.