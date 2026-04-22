ZKM-ova predstava 'ACID/Kiselina' na premijeri u Litvi ispraćena dugotrajnim pljeskom

Ansambl Zagrebačkog kazališta mladih gostovao je dvije večeri za redom, prošlog vikenda, (17. i 18. travnja) u punoj dvorani Litavskog nacionalnog dramskog kazališta u Vilniusu.

S najprestižnijom litavskom kazališnom institucijom ZKM je koproducirao predstavu "Acid / Kiselina", prema uzbudljivoj drami jedne od najznačajnijih suvremenih hrvatskih dramatičarki Tene Štivičić, u režiji renomiranog litavskog redatelja Antanasa Obcarskasa.

Nakon zagrebačke premijere u prosincu prošle godine, sada je i u Vilniusu održana premijera predstave "Acid / Kiselina". Tamošnja je publika s oduševljenjem ispratila ovaj izniman kazališni projekt prema tekstu koji razotkriva obrasce zlouporabe moći unutar umjetničkih krugova, gdje se manipulativne metode rada, pritisak i prekoračivanje profesionalnih granica često prikrivaju autoritetom i težnjom za izvrsnošću.

Ansambl ZKM-a na premijeri predstave "Acid/Kiseina" u Litavskom nacionalnom dramskom kazalištu u Vilniusu Foto: Lovro Mrđen

Publika u Vilniusu ZKM-ove glumce je nagradila dugotrajnim pljeskom. Glume: Frano Mašković, Nataša Dangubić, Ema Bates, Filip Nola, Adrian Pezdirc, Nikolina Prkačin, Mateo Videk, uz plesačice Lunu Lilek, Doroteu Domović i Gabrijelu Kambić Kovačić.

Ansambl ZKM-a ispred ulaza u Litavsko nacionalno kazalište u Vilniusu s pročeljem na kojem je skulptura pod nazivom "Gozba muza" kipara Stanislovasa Kuzme. Skulptura se sastoji od tri ženske figure koje predstavljaju zaštitnice kazališne umjetnosti: Drama (prikazana kroz muzu Kaliopu, Komedija (prikazana kroz muzu Taliju), Tragedija (prikazana kroz muzu Melpomenu). Ove crne figure od kovanog bakra s pozlaćenim licima postale su jedan od simbola Viliniusa Foto: Lovro Mrđen

O značaju koprodukcije sa ZKM-om, Ieva Skaržinskaitė, zamjenica generalnog direktora Litavskog nacionalnog dramskog kazališta, istaknula je: "Da nema kazališnih suradnji svi bi živjeli u svom balonu. Ne postoji nijedna sezona u kojoj nemamo barem jednu takvu suradnju. Publika je tijekom predstave ZKM-a bila nevjerojatno tiha i mislim da je to i zbog same teme — znamo za mnogo slučajeva diljem svijeta, ima puno stvarnih slučajeva koji završavaju na naslovnicama, pa mislim da je upravo zato publika gledala predstavu tako intenzivno. Nije pratila samo neku izmišljenu priču ili književno djelo na pozornici, nego je razmišljala i o tome kako se to događa u stvarnom životu i kakva bi, vjerojatno, trebala biti njihova reakcija kao publike na djelo za koje znaju da je redatelj možda prešao granicu. Čini li to i publiku na neki način sukrivcem ili ne? Mislim da su to bila ta pitanja i zato je u publici bilo neobično tiho."

Glumac Litavskog nacionalnog dramskog kazališta Gediminas Rimelka podijelio je svoj dojam: "Da, vrlo je važno govoriti o takvim temama. Suradnje su vrlo važne za naše kazalište, jer i sama suradnja daje neku svijest o tome da svi prolazimo kroz iste probleme, da se moć može koristiti kao oruđe manipulacije protiv ljudi. Zanimljivo je vidjeti da ne samo naša zemlja nego i sve zemlje oko nas imaju slične probleme. Kada gledate glumce koji govore različitim jezicima, uvijek pokušavate promatrati tijelo, zato što tijelo u kazalištu govori još više. I stvarno sam razumio većinu stvari, toliko da čak nisam ni pratio titlove, nego sam promatrao glumce kako se kreću i kako govore. A naravno, ovdje je riječ i o plesu, pa samo tijelo govori više nego inače. I stvarno su mi se svidjeli i plesači i glumci."

Glumica ZKM-a Nataša Dangubić, zamjenica generalnog direktora Litavskog nacionalnog dramskog kazališta Ieva Skaržinskaitė i ravnateljica ZKM-a Snježana Abramović Milković Foto: Lovro Mrđen

Podsjetimo, ZKM je gostovao u Vilniusu i 2021. s nagrađivanom predstavom "Eichmann u Jeruzalemu" (režija Jernej Lorenci) na značajnom litavskom međunarodnom kazališnom Sirenos festivalu.

Glumac Frano Mašković i Ivan Jerzečić, opunomoćeni ministar i privremeni otpravnik poslova u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Republici Litvi koji je došao na ZKM-ovu premijeru u Vilniusu Foto: Lovro Mrđen

Ovogodišnjim gostovanjem u Vilniusu ZKM je započeo bogati niz gostovanja na prestižnim europskim festivalima i kazališnim kućama. "ZKM-ovi glumci redovito primaju pohvale na svim nastupima izvan Hrvatske, od Barcelone preko Šangaja do Vilniusa, i s ponosom mogu reći da stojimo uz bok europskim afirmiranim kazališnim kućama. Pred nama su do kraja godine još gostovanja u Italiji, Mađarskoj , Švedskoj, Rumunjskoj i Sloveniji", istaknula je ravnateljica Zagrebačkog kazališta mladih, Snježana Abramović Milković.