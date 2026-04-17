Muzej grada Zagreba

Izložba ne uvijek lijepih coming out priča ljudi LGBTIQA+ zajednice kroz predmete, sjećanja, fotografije i video zapise

Coming Out Museum
VL
Autor
Vecernji.hr
17.04.2026.
u 11:55

Izložba Coming Out Museum Encounters otvara se 23. travnja u Zagrebu, a otvara prostor za dijalog, empatiju i povezivanje. Kustoski koncept temelji se na predstavljanju osobnih predmeta i priča koje evociraju ključne trenutke coming outa. Intimna i istovremeno univerzalna iskustva isprepliću se s vizualnim i zvučnim sadržajima, stvarajući dojmljiv, ali nenametljiv postav

U četvrtak, 23. travnja, u Muzeju grada Zagreba otvara se gostujuća izložba udruge Proces iz Pule i Etnografskog muzeja Istre Coming Out Museum Encounters.

Coming Out Museum (COME) je participativna muzejska inicijativa koja prikuplja i predstavlja osobne coming out priče LGBTIQA+ zajednice kroz predmete, sjećanja, fotografije, video zapise i druge forme izražavanja identiteta.

Kroz osobne narative, COME promiče prihvaćanje različitosti, društvenu pravdu i ponos, stvarajući prostor razumijevanja i povezivanja. Publiku poziva na aktivno sudjelovanje, upoznavanje sa životima onih koji se toliko često ignoriraju, a sve LGBTIQ+ osobe da podijele svoju priču i na taj način sa nama grade bolje društvo. 

COME je pokrenut 2023. godine kao rezultat suradnje udruge Proces iz Pule i Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell’Istria, u sklopu muzejskog programa Kontakt zona, koji je usmjeren razvoju uključive, dijaloške i suradničke muzejske prakse. Osnovna ideja projekta je afirmirati muzej kao prostor susreta i glasova koji u društvu često ostaju nevidljivi. COME inicijativa temelji se na povjerenju, suradnji i zajedničkom učenju.

Kroz kombinaciju digitalnog arhiva i fizičkih susreta, projekt uključuje šire društvo – od LGBTIQA+ osoba do kulturnih institucija I lokalnih zajednica. Vrijednost projekta prepoznata je na nacionalnoj razini – COME je nagrađen Posebnim priznanjem ICOM-a Hrvatske za međusektorsku suradnju 2024. godine.

Izložba Coming Out Museum Encounters otvara prostor za dijalog, empatiju i povezivanje. Kustoski koncept temelji se na predstavljanju osobnih predmeta i priča koje evociraju ključne trenutke coming outa. Intimna i istovremeno univerzalna iskustva isprepliću se s vizualnim i zvučnim sadržajima, stvarajući dojmljiv, ali nenametljiv postav.

Ciklus izložbi Coming Out Museum Susreti sufinanciran je sredstvima Grada Pula-Pola.

Muzej grada Zagreba izložba Pula Coming Out Museum

Komentara 1

KU
kuna
12:33 17.04.2026.

Koliko li samo tuđica poput coming out , LGBTIQA+, Encounters ......Zar nemamo svoj jezik?

