Nova scena na Marjanu, premijere Buljana i Magellija, duplo više novca od ulaznica, a otvara Don Carlos na Peristilu

Usvojenim programom 72. Splitskog ljeta Ministarstvo kulture i medija, Splitsko-dalmatinska županija, Grad i HNK Split pokazuju smjer kojim želimo ići.

Naglasak je na operi. Sa Verdijevim Don Carlosom na Peristilu otvorit ćemo ovogodišnje Splitsko ljeto koje će se održati u tradicionalnom terminu, od 14. srpnja do 14. kolovoza. Jedna od novih pozornica na otvorenom bit će na Marjanu, u blizini Turističko-ugostiteljske škole. Od HNK Split očekivali smo veliku ambicioznost koja se programom za 72. Splitsko ljeto i ostvaruje, kazao je Tomislav Šuta gradonačelnik Splita na konferenciji za novinare na kojoj je u teatru predstavljen program ljetnog festivala.

Matea Dorčić, dogradonačelnica zadužena za resor kulture primijetila je kako bogatstvo različitih programa Splitskog ljeta pokazuje da je ono vodeći operni festival u regiji. Mišljenja je kako je izvođenje Don Carlosa na Peristilu velika prilika za Split te podsjetila kako scena na Benama zbog užasnog nevremena koje je poharalo Marjan više nije u funkciji.

- HNK Split ponudio je "alternativno" rješenje, prostor pored Turističko-ugostiteljske škole što znači da obrazovanje, kultura i umjetnost žive zajedno, poručila je dometnuvši da je posebno veseli što će maestro Repušić ponovno bit u svom gradu.

Božo Župić V.d. intendanta izvijestio je kako je za 72. Splitsko ljeto sredstva udvostručila Splitsko-dalmatinska županija , a isto je učinio i Grad. što opravdava programski okvir festivala. Izvedbi će biti puno više od zadanog broja kako u opernom, tako i u dramskom i baletnom dijelu programa. Nova scena na Marjanu imat će više od tisuću mjesta što je iznimno značajno za splitski ljetni festival opere, drame i baleta.

Frane Igor Barović v.d. ravnatelja Opere HNK Split ističući kako će zadani program izvesti u puno većem obujmu , vrlo važnim drži premijerno izvođenje opere Don Carlos u režiji Gorana Golovka kojom će se na Peristilu svečano otvoriti 72. Splitsko ljeto. U opernom dijelu programa planirane su reprize "Nikole Šubića Zrinskog" i "Ere s onoga svijeta" na novoj pozornici na Marjanu s tim što će najpopularnije Gotovčevo remek-djelo tradicionalno bit izvedeno i ba Česmi u Vrlici. Reprizirat će i "Nabucca". V.d. šefa splitske Opere izdvaja Gala koncert simfonijskog orkestra HRT-a, solista i Zbora splitskog teatra na kojem će dirigirati maestro Ivan Repušić.

- Sretni smo što smo uspjeli vratiti tako veliko ime u Split, a u brojnim popratnim programima kombinirat ćemo domaće i inozemne izvođače, rekao je Barović.

Siniša Popović v.d. ravnatelja Drame HNK Split najavio je umjesto jedne zadane čak dvije premijere. Redatelj Ivica Buljan postavit će "Herscht 07769" nobelovca Laszla Krasznahorkaia što će biti hrvatska praizvedba tog naslova. Drugi premijerni naslov je Držićev "Skup" u režiji Paola Magellia, u koprodukciji Splitskog ljeta i Dubrovačkih ljetnih igara.

U dramskom dijelu programa splitskog ljetnog kazališnog festivala reprizirat će dugovječnu predstavu "Smij i suze starega Splita" koja je, naglasio je Popović, amblematska i nema je smisla skidati s repertoara. Posjetitelji će na 72. Splitskom ljetu imati priliku ponovno gledati "Lisicu", "Francuzicu", "Zapise iz nevremana" i "Juditu", a planirana su i tri gostovanja.

Mirna Sporiš Miani v.d. ravnateljica Baleta HNK Split najavila je premijeru baletnog triptiha, "balet 3" istaknuvši kako je izabrala glazbu koju svi znaju: Ravelov "Bolero", Gerschvinovu "Rapsodiju" i Rahmanjinov "Adaggio". Koreografi su Mirna Sporiš Miani, Lukas Zuschlag i Takuya Sumitomo.

Baletni ansambl splitskog nacionalnog kazališta u plesnom dijelu kazališnog festivala reprizirat će "Giselle" na otvorenoj pozornici na Marjanu.

- "Giselle" će tamo biti sa prirodnom scenografijom, imat ćemo prirodnu šumu, ustvrdila je šefica Baleta.

Ljubitelje baletne umjetnosti sigurno će razveseliiti gostovanje Varaždinaca koji će u Podrumima Dioklecijanove palače odigrati "Hamleta" u koreografiji Svebora Sečaka.

U tzv . popratnom programu ovogodišnjeg Splitskog ljeta planirani su koncerti Klape Cambi, Dolce Garbo, Lada, Illyrica ensemble, Jedinstva, Ladies in red, 4 tenora, Dore Jane Klarić i Floriana Tavića te Večer diva. U režiji Dore Ruždjak Podolski bit će odigrana i Tolstojeva "Ana Karenjina".

Što se financijske konstrukcije tiče, Frane Galzina poslovni ravnatelj HNK Split zahvalio je Ministarstvu kulture, Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji na sredstvima koja osiguravaju realizaciju ovog velikog projekta. Grad Split je za ljetni kazališni festival izdvojio 625 tisuća eura, M inistarstvo kulture i medija RH osiguralo je 500 tisuća eura, a Splitsko-dalmatinska županija 110 tisuća eura.

- Ove godine imamo izvrsne naslove, a teatar očekuje i dvostruko više prihoda od ulaznica, otkrio je Galzina.

U HNK Split vjeruju kako će od ulaznica uprihoditi oko 418 tisuća eura.

Dožupan Stipe Čogelja izvijestio je novinare kako Županija intenzivno radi na proširenju mreže, umrežavanju svih sudionika u kulturi.