Nekoć nam je bračnog partnera odabirao otac, a danas nam ga biraju – računalni algoritmi

Jednom davno, prije Disneyja i romantike, brakovi su se sklapali iz jednostavnih razloga – ekonomskih. Očevi su svoje kćeri udavali u zamjenu za stoku, zemlju i dukate ili pak u svrhu jačanja saveza s drugim muškarcima. Tada nismo imali izbora, a danas, u svijetu u kojem su dating aplikacije postale svakodnevica, izbora imamo i previše. Ili nam se samo tako čini? Tema je ovo kojom se na fascinantan način pozabavila hrvatska umjetnica s nizozemskom adresom Ines Borovac u seriji performansa “Zašto ne želiš na dejt sa mnom?” koji će se tijekom tri dana oko Valentinova – od 12. do 14. veljače – održati u zagrebačkom izvedbeno-izložbenom prostoru KONTEJNER.

Tijekom ta tri dana, Borovac će, naime, otići na tri prethodno dogovorena online dejta u Zagrebu, a koja će se, uz naravno, informirani pristanak svih uključenih, snimati i uživo prenositi gledateljima u KONTEJNER-u. Osim toga, gledatelji će moći, u maniri kakvog bizarnog reality showa, putem mobilne aplikacije utjecati na tijek spoja te glasati za to da umjetnica inicira fizički kontakt sa svojim odabranikom ili odabranicom, ili pak da otvori neku pikantnu političku temu. Pa iako ne isključuje mogućnost da ovim putem doista pronađe partnera ili partnericu, umjetnica zapravo ovim performansom dekonstruira proces online dejtanja, načine na koje nepromišljeno pristajemo na davanje vlastitih podataka aplikacijama i kojekakvim tehnološkim gigantima, ali i suvremene društvene odnose kao takve.

– Sve je krenulo kada sam na jednoj umjetničkoj rezidenciji započela sam istraživati koncept braka i načine na koji zajednica braka socijalno, ali i raznim zakonima, perpetuira patrijarhat. U svemu tome preispitivala sam i želim li se ja uopće vjenčati i vjerujem li u brak kao takav, kako se grade vrijednosti naše trenutačne generacije te proučavala razne "rituale dodvoravanja". Početna točka za to bile su online dating aplikacije, ali zanimalo me i kako se to radilo tijekom povijesti. Primjerice, kada je ljudsko društvo prestalo biti nomadsko i postalo agrarno, odnosno kada su ljudi počeli imati zemlju, brak se sklapao zato da bi muškarci između sebe mogli jačati svoje odnose. Dakle, kada bi otac udavao kćer, očekivao bi nešto zauzvrat. Bila je to svojevrsna razmjena žene za materijalna dobra. No, ženama je, otkrila sam, u nekim društvima, dostupan bio i jedan pseudoemancipacijski moment, a to je bio običaj da je onome koji joj se od odobrenih udvarača najviše svidio, mogla dati jabuku kao znak svoje naklonosti. Taj običaj prisutan je bio u, primjerice, Engleskoj, ali također ga možemo pronaći i u Austriji, pa i u Hrvatskoj. Simbol jabuke, općenito, prisutan je u pitanjima ljubavi i braka valjda još od Adama i Eve! Ista ta jabuka danas se nalazi na poleđinama naših računala i mobitela, uređaja putem kojih tražimo partnere i “swipeamo” lijevo-desno – govori nam Borovac, te dodaje kako je to je i dalje ista ta vrsta pseudoemancipacije, jer iako nam partnere više ne bira otac, sada ga bira – računalni algoritam.

– Iako mislimo da mi sami odabiremo one čiji nam se profili na dating aplikacijama sviđaju, zapravo je algoritam taj koji odabire koga će nam i prema kojim kriterijima pokazati. I baš kao što je u prošlosti žena služila kao razmjena za materijalna dobra, sada mi u zamjenu za ljubav i brak nudimo svoje digitalne podatke muškarcima u vrhovima gigantskih kompanija kako bi i dalje mogli upravljati svijetom i bogatiti se pod krinkom ljubavi. Princip je isti, samo što je tehnologija malo naprednija, a manipulacija suptilnija – tvrdi Borovac koja je ovaj performans prvi put izvela, odnosno streamala, paralelno u Rotterdamu i svom rodnom gradu Metkoviću.

Prijenos uživo u Metkoviću, koji su mogli gledati njezini sugrađani, prijatelji i obitelj, bio joj je, kazala je, najveći izazov s kojim se do tada susrela, jer im se tada “outala”, i to dvojako – kao umjetnica, ali i kao biseksualna žena.

– U tom gradu uvijek sam bila nečija sestra, kći ili prijateljica Ines Borovac, a ne umjetnica Ines Borovac. Činilo mi se kao da, svaki put kada dođem tamo, sve ovo što radim profesionalno ostavim u koferu i nekako se asimiliram u svoje okruženje. Nisam ni shvatila koliko me to zapravo kopkalo do trenutka kada sam trebala u Metkoviću prenositi svoj performans – baš sam rekla prijatelju kako ne mogu vjerovati da bih se u ovom trenutku mogla bez problema skinuti gola na Times Squareu usred New Yorka, a da me ovo toliko pogađa. Međutim, shvatila sam da, ako to iz straha ne napravim, ona mala verzija Ines ne bi bila ponosna, jer je upravo nešto ovakvo ono što je njoj trebalo. Shvatila sam i da to trebam napraviti ne samo zbog sebe nego i zbog drugih ljudi, donijeti im nešto drugačije i nadati se da će na trenutak razmisliti o stvarima o kojima inače možda i ne bi. No, bilo je i malo zavrzlama i zbog toga što sam na jednom od tih dejtova bila sa ženom. Moja familija već se toliko navikla na to da ja radim stvari točno onako kako želim i da što god kažu, to neće promijeniti, pa nisu ništa rekli, ali nisu bili ni oduševljeni. Neki moji prijatelji su kazali da će me doći podržati, ali da neće doći na ovaj dejt na koji ću ići s curom. Moram priznati da me na trenutak zasmetalo, ali odlučila sam to prihvatiti. Neke stvari u životu moraš prihvatiti čak i kada za njih ne dobiješ validaciju. Možda se zapravo i potvrde upravo zato što za njih nisi dobio validaciju i na koncu shvatiš da ti ona ne treba, jer si to jednostavno ti – smatra Borovac.

Sigurno nije bilo lako nagovoriti ljude da se na taj način javno eksponiraju i ogole – kako je uspjela pronaći osobe koje će pristati na njezin eksperiment i činjenicu da će se njihov spoj snimati, upitali smo je.

– Bilo je zapravo puno lakše nego što sam mislila! Naravno, bilo je ljudi koji su mi odmah rekli da ne žele sudjelovati u ovom eksperimentu, i to je sasvim u redu. Ali doista nisam imala većih problema, osim što sam morala instalirati Tinder premium kako bih mogla komunicirati s ljudima koji su u Zagrebu! Zapravo mi je ovo iskustvo i način na koji su ljudi s kojima sam razgovarala entuzijastično i bez osuđivanja prihvatili moju ideju i razumjeli moju misiju, vratilo nadu u čovječanstvo. Zahvalna sam im na tome – zaključuje Borovac.