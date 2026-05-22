Jurila bez kočenja i usmrtila dvojicu dječaka: Netflixov dokumentarac o Mackenzie Shirilli zgrozio je gledatelje

Dana 31. srpnja 2022. godine životi nekoliko obitelji u Strongsvilleu u američkoj saveznoj državi Ohio potpuno su se promijenili. Naime, oko 5:30 sati ujutro, automobil Toyota Camry, kojim je upravljala 17-godišnja Mackenzie Shirilla, pri brzini od gotovo 160 kilometara na sat skrenuo je s ceste i svom silinom se zabio u zgradu, a u stravičnom sudaru poginuli su njezin 20-godišnji dečko Dominic Russo i njegov 19-godišnji prijatelj Davion Flanagan. Mackenzie je, unatoč teškim ozljedama, preživjela.

Ono što je isprva izgledalo kao još jedna tragična prometna nesreća uzrokovana mladenačkom nepromišljenošću, ubrzo se pretvorilo u složen slučaj ubojstva koji je privukao pažnju cijele Amerike, a sada, kroz Netflixov dokumentarac "The Crash", redatelja Garetha Johnsona, svijet ima priliku zaviriti iza kulisa istrage, suđenja i obiteljskih drama koje okružuju ovaj mučan slučaj. Film je u samo nekoliko dana postao globalni hit, ali i predmet žestokih rasprava, ne samo zbog zločina, već i zbog šokantnog ponašanja roditelja osuđene djevojke.

Ključni trenutak istrage koji je tragediju preusmjerio prema optužbi za dvostruko ubojstvo bio je izostanak bilo kakvih tragova kočenja. Podaci iz crne kutije automobila otkrili su zastrašujuću istinu: u pet sekundi koje su prethodile sudaru, papučica gasa bila je pritisnuta do kraja, na 100 posto, bez ijednog pokušaja usporavanja. Snimke nadzornih kamera pokazale su kako je Mackenzie napravila posve normalan i kontroliran zaokret na sporednu cestu, a onda naglo ubrzala. Za tužiteljstvo, to je bio jasan dokaz namjere. Tijekom suđenja, sutkinja Nancy Margaret Russo, koja nije u srodstvu sa žrtvom, iznijela je oštru osudu, opisujući kako se Mackenzie "od odgovorne vozačice pretvorila u doslovni pakao na kotačima". Njezine radnje, zaključila je sutkinja, nisu bile impulzivne; imala je misiju koju je "izvršila s preciznošću", a ta misija bila je - smrt.

Kako bi objasnili motiv, tužitelji su se usredotočili na izrazito turbulentnu i toksičnu vezu između Mackenzie i njezinog dečka Dominica. Iako su na društvenim mrežama često prikazivali sliku savršenog para, stvarnost je bila ispunjena svađama, prekidima i prijetećim ponašanjem. U filmu su prikazane poruke i snimke s Dominicova telefona na kojima se čuje kako ga Mackenzie vrijeđa, prijeti mu i uništava njegovu imovinu, a samo nekoliko tjedana prije kobne nesreće, tijekom jedne svađe, navodno mu je zaprijetila da će namjerno slupati automobil dok je on u njemu. Ipak, Mackenziena obrana temeljila se na tvrdnji da se ona ne sjeća samog sudara, a kao mogući uzrok naveli su njezino zdravstveno stanje, sindrom posturalne ortostatske tahikardije (POTS), koji može uzrokovati iznenadne nesvjestice. U ekskluzivnom intervjuu za Netflix, snimljenom u zatvoru, Mackenzie je u suzama ponavljala: "Želim da se zna da nije bilo nikakve namjere. Apsolutno nikakve."

No ono što je dokumentarac katapultiralo u središte javne debate nisu samo detalji zločina, već nevjerojatni istupi Mackenzienih roditelja, Stevea i Natalie Shirilla. Njihovi intervjui, u kojima brane kćer bez trunke objektivnosti, razbjesnili su gledatelje diljem svijeta. Otac Steve, učitelj likovne kulture, izjavio je kako je znao da mu kći konzumira marihuanu, dodavši: "Nemam problem s tim. Bolje je od alkohola." Opravdao je i odluku da svojoj 17-godišnjoj kćeri dopusti da živi s tri godine starijim dečkom jer je bila "dovoljno zrela", a posebno je šokantna bila priča o tome kako ju je jednom prilikom ispisao iz škole nakon što je bila suspendirana. "Pogledao sam kćer, jecala je. Pitao sam: 'Jesi li to učinila?', a ona je rekla: 'Nisam.' Znam kad moja kći laže. Rekao sam: 'Dovoljno za mene. Idemo.' I izveo sam je van", kazao je Steve.



Naposljetku, gledatelji su primijetili i krajnje neprimjeren odabir odjeće za intervju u kojem govori o smrtonosnom sudaru - majicu s natpisom "BOOM". Zbog bijesa javnosti i pritiska roditelja učenika, škola u kojoj je radio suspendirala ga je s posla.

Ono što film čini još kompleksnijim jest činjenica da su neki od najjezivijih detalja slučaja izostavljeni iz konačne verzije. Prema sudskim spisima, dok je Mackenzie bila u bolnici, policija je snimila njezin razgovor s majkom. Vjeruje se da su njih dvije komunicirale nekom vrstom šifriranog jezika, a policija tvrdi da je Mackenzie pitala majku: "Možemo li reći policiji da sam imala napadaj?". Također, jedan od liječnika zabilježio je da mu je Mackenzie u povjerenju priznala kako je "ona kriva za ubojstvo svog dečka". Međutim, šokantnim događanjima tu nije kraj jer gotovo godinu dana nakon Dominicove smrti, njegovo grobno mjesto zapaljeno i uništeno do neprepoznatljivosti. U međuvremenu, obitelj Daviona Flanagana, mladića koji se našao na krivom mjestu u krivo vrijeme, osnovala je Memorijalnu stipendiju Davion Flanagan, pomažući mladima da ostvare snove o pohađanju škole za barbere (brijače), što je bila Davionova velika želja.

Mackenzie Shirilla na kraju je osuđena po svim točkama optužnice na dvije istovremene doživotne kazne, s mogućnošću uvjetnog otpusta nakon 15 godina. Njezino prvo saslušanje za pomilovanje zakazano je za 2037. godinu.