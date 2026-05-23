Večeras gledamo film koji je Weinstein držao zaključan u bunkeru: Nicole Kidman briljira kao seksepilna Ruskinja

U srcu priče filma "ljubav prije svega" koji večeras gledamo na HRT 1, je John Buckingham, povučeni bankovni službenik iz St. Albansa, gradića u predgrađu Londona, čiji život teče jednoličnom i predvidljivom putanjom. Utjelovljuje ga Ben Chaplin, a redatelj Jez Butterworth i njegov brat, scenarist Tom, ulažu znatan trud da ga prikažu kao simpatičnog usamljenika, ali istovremeno i kao sebičnog, pomalo škrtog čovjeka koji se nikada nije usudio riskirati.

Umoran od samoće i neuspjeha u pronalasku partnerice na, kako sam kaže, "malom otoku" Velike Britanije, John se odlučuje na radikalan korak: putem internetske stranice "From Russia With Love" naručuje nevjestu. Uskoro na njegova vrata stiže Nadia, koju glumi Nicole Kidman, no s njom dolazi i jedan značajan problem - ona uopće ne govori engleski, a jedini jezik koji razumije jest onaj strasti.

Isprva frustriran i spreman poslati je natrag prvim avionom, John mijenja mišljenje nakon što Nadia, listajući erotske časopise kako bi pronašla inspiraciju, njegove najskrivenije fantazije pretvara u stvarnost. Film u tim trenucima vješto balansira na rubu romantične komedije, istražujući nespretne pokušaje komunikacije dvoje stranaca iz potpuno različitih svjetova. Njihov odnos, izgrađen na tišini i fizičkoj privlačnosti, počinje cvjetati u neobičnoj kućnoj idili. John vjeruje da je napokon pronašao ljubav, makar i na najneobičniji mogući način. Međutim, ta krhka iluzija o sreći raspršit će se na Nadijin rođendan, kada na vrata pokucaju njezini navodni rođaci, karizmatični, ali i prijeteći Yuri i Alexei.

Dolaskom dvojice Rusa, koje tumače francuski glumci Mathieu Kassovitz i Vincent Cassel, poznati po mračnoj urbanoj drami "Mržnja", film doživljava nagli i potpun zaokret. Atmosfera vedre i pomalo bizarne romanse ustupa mjesto napetosti i paranoji trilera. Johnova mirna svakodnevica pretvara se u noćnu moru ispunjenu hotelskim sobama, međunarodnim zračnim lukama i ukradenim novcem. Nadia, do tada tiha i zagonetna partnerica, otkriva se kao dvosmislena femme fatale, a John je protiv svoje volje uvučen u opasnu pljačku banke u kojoj radi. Upravo je ta nagla promjena tona, kako navodi jedna od analiza filma, bila jedna od glavnih zamjerki kritičara, koji su smatrali da film previše naglo skače iz jednog žanra u drugi, ostavljajući publiku zbunjenom i nezadovoljnom.

Unatoč scenarističkim nedosljednostima i osjećaju da je priča sastavljena od posuđenih elemenata iz klasika poput "Scarlet Street" ili "Something Wild", ono što film izdiže iznad prosjeka jest izvanredna gluma glavnog para. Nicole Kidman, u godinama nakon razvoda od Toma Cruisea, dokazivala je svoj golemi talent ulogama koje su bile što različitije. Nakon blistave kurtizane u "Moulin Rougeu" i napete majke u "Duhovima", uloga Nadije bila je još jedan dokaz njezine nevjerojatne svestranosti. Kritičari su bili gotovo jednoglasni u pohvalama, ističući kako je uspjela oživjeti lik koji je lako mogao skliznuti u karikaturu. Svojom izvedbom, punom "erotske topline i srca", kako je pisao Rolling Stone, Kidman je zaradila mjesto "za visokim stolom u Kući slavnih za naglaske", rame uz rame s Meryl Streep.

Iako je Kidman briljirala, kritike samog filma bile su daleko od jednoglasnih. Stranica Rotten Tomatoes bilježi da film ima tek 59 posto pozitivnih ocjena, dok mu je Metacritic dodijelio prosječnu ocjenu 51 od 100. Mnogi su hvalili Bena Chaplina, čija je izvedba Johna opisana kao "savršena kreacija" sramežljivog bankara koji u sebi pronalazi neočekivanu hrabrost. No, ostatak filma često je bio na meti kritika zbog nevjerojatnosti u radnji i neobičnog odabira glumaca za uloge Rusa. Odluka da Australka (Kidman) i dvojica poznatih Francuza (Kassovitz i Cassel) glume Ruse mnogima je djelovala "bizarno i scenski namješteno". Kritičari su smatrali da bi iluzija bila uvjerljivija da su uloge dobili nepoznati glumci iz istočne Europe. Ipak, Kidman je ulogu shvatila iznimno ozbiljno - ne samo da je morala uvjeriti redatelja da je angažira, već je za potrebe filma marljivo učila ruski jezik, iako ga prije snimanja nije govorila.

Možda najintrigantniji dio priče o "Ljubavi prije svega" odvija se iza kamere. Film je postao ozloglašen zbog sukoba redatelja Jeza Butterwortha i zloglasnog producenta Harveyja Weinsteina, čija je tvrtka Miramax bila zadužena za distribuciju. Butterworth je svoje iskustvo rada s Weinsteinom opisao kao izrazito negativno, a napetost je kulminirala do te mjere da je navodno došlo i do fizičkog sukoba između njih dvojice. Upravo se taj sukob navodi kao glavni razlog zašto je film, iako dovršen 2001. godine, bio "držan u bunkeru" i njegova distribucija značajno odgođena. Godinama kasnije, Butterworth je bio jedan od onih koji su javno progovorili o Weinsteinovom zlostavljačkom i tiranskom ponašanju u filmskoj industriji. Produkciju su pratile i druge logističke zavrzlame; dio filma snimljen je u Australiji kako bi se prilagodio rasporedu Nicole Kidman, koja je u to vrijeme boravila ondje dok je njezin tadašnji suprug Tom Cruise snimao "Nemoguću misiju 2". Na kraju, "Ljubav prije svega" ostaje zapamćen kao neobičan i neujednačen, ali hrabar mali film - triler prerušen u komediju, čija je turbulentna pozadinska priča jednako napeta kao i sama radnja na ekranu.