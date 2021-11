Nagrade Tito Strozzi dobili su Ivica Buljan i maestro Aleksandar Kalajdžić

Kulturna javnost jučerašnji dan, 24. studenoga, prvenstveno veže uz Dan hrvatskog glumišta i svečanu dodjelu Nagrada hrvatskog glumišta. No to je i dan kada HNK Zagreb nagrađuje svoje najistaknutije istaknute kreativce i dodjeljuje Nagradu Tito Strozzi. Nagrada je to koja je utemeljena 1993. godine, nosi ime čuvenog hrvatskog glumca, redatelja, pisca i prevoditelja, a dodjeljuje se za najbolje pojedinačno umjetničko ostvarenje u sezoni.

Nagradu za 2021. godinu dobili su: Ivica Buljan, i to za režiju drame "U agoniji" Miroslava Krleže, čime je ovaj ugledni redatelj potvrdio svoj status krležijanca koji idealno transponira najboljeg hrvatskog pisca 20. stoljeća u kazalište 21. stoljeća, te dirigent Aleksandar Kalajdžić za glazbeno vodstvo opere "Orfej i Euridika".

U obrazloženju nagrade za maestra Kalajdžića žiri ističe kako je pravi čovjek došao u pravom trenutku jer ugledni dirigent, danas generalni muzički direktor uglednih ansambala Kazališta i Filharmonije u Bielefeldu, napravio je izuzetno djelo u posebno teškim okolnostima, radeći ovu operu u Zagrebu usred pandemije i nakon katastrofalnog potresa.

Za rad Ivice Buljana žiri je u obrazloženju posebno istaknuo: "Intenzitet radnje visoko je motiviran eruptivnom ženstvenošću, gustoćom i razgranatošću motivacija pa se umjesto drami već imanentne psihologizacije Buljan koncentrira i na svojevrsnu (re)korporalizaciju izvedbenog čina. Ako je Krležin dramski tekst imao na umu puninu gesti i jezičnih signala koji iskazuju doživljaj duhovne kulture jednog staleža na izmaku, Buljanova je režija to dodatno produbila, zaoštrila, usto stvarajući velebni amalgam psihološke, somatske i ideologemske agonije jedne nove civilizacije u neprestanom stanju kriznosti. Osobnost i univerzalnost režijske poetike takve vrste Buljanovu Agoniju čini antologijskom u kontekstu povijesti izvedbenih krležijana."