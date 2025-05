"Lijepi interijeri: Zagreb" je priča o ratnim deložacijama '41. i '91. koja spaja ratove

Gdje je dom? U nekom stanu ili kući, u nekom gradu, zemlji... Što je dom? Zidovi, stvari, sjećanja, ljudi s kojima smo taj dom dijelili... Nijedan od ovih odgovora nije potpun, do kraja precizan. I ni jedan ne uspijeva u potpunosti dočarati što izgubimo kada izgubimo dom. Koliko trauma u sebi nosi čovjek koji traži taj izgubljeni dom. I kako ta potraga može potrajati doslovno cijeli jedan ljudski život.

Ovo je tek dio tema kojima se bavi nova predstava Arterarija, malog izvaninstitucionalnog kazališta koje se od svojih početaka – prije zapanjujućih deset godina – bavi temama o kojima druga kazališta šute. Predstava se zove "Lijepi interijeri: Zagreb", nastala je prema idejnom konceptu Marija Mažića, po tekstu koji je napisala Monika Herceg, a u koji su neke svoje linije i asocijacije upisali: redatelj (ujedno i osnivač i "motor" Arterarija) Romano Nikolić, dramaturginja Dorotea Šušak i dvije dive koje glume u ovoj predstavi: Alma Prica, nacionalna prvakinja HNK Zagreb, i Dragana Varagić, dugogodišnja prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu, koja sada, nakon dvadeset godina života i rada u Kanadi, glumi te je donedavno radila kao redovna profesorica na Katedri za glumu beogradske Akademije umjetnosti i kao gostujuća profesorica na poljskoj Nacionalnoj filmskoj i kazališnoj akademiji u Lođu.

Priča "Lijepih interijera: Zagreb" spaja jedan stan u srcu grada i dvije ratne deložacije, onu koja se dogodila židovskoj obitelji 1941. godine i onu koja se dogodila srpskoj obitelji 1991. godine. Sve počinje kada jedna Beograđanka dođe razgledati stan koji je ne prodaju oglasila jedna Zagrepčanka, da bi se iz tog prvog susreta priča razgranala kroz njihove živote i sve traume koje su ratovi utisnuli u njihove obitelji. Bili smo na jednoj od proba i već se iz pogleda na predstavu u nastajanju može reći da Arterarij nastavlja svoje studiozne obrade tema koje su bitno obilježile naše društvo, ali koje se uporno, godinama i desetljećima guraju pod tepih jer, kako kaže Romano Nikolić, najteže je pomesti pred vlastitim pragom, a mnogo lakše govoriti o onome što je netko drugi loše napravio.

Nakon hvaljene "Kućice za pse", predstave koja se bavila desetljećima muka ljudi koji žive s posljedicama ratnih silovanja u devedesetima, a koja reda nagrade na svim festivalima na kojima se pojavi, pa se tako nedavno iz Splita Anita Matić Delić vratila s Marulom za najbolju žensku ulogu na ovogodišnjem festivalu, za "Lijepe interijere" može se reći da je na mnoge načine nježnija predstava, iako je nakon njezina kraja svima jasno da mnogi ljudi oko nas još uvijek žive s posljedicama deložacija, gubitka domova, sjećanja, najmilijih...

– Smjestili smo ovu temu u Zagreb, radi se o odlascima ili bolje rečeno deložacijama četrdesetih i deložacijama devedesetih i to je svakako još jedna tema kojoj smo željeli dati priliku da je se ispriča. Mnogi koji su to tada doživjeli još se nisu uspjeli vratiti, a upravo zato želimo ispričati ovu priču – kako bismo simbolično omogućili taj povratak, ne samo fizički već i emotivni i društveni – objašnjava Romano Nikolić. Dvije junakinje te priče nisu jedna drugoj otele taj stan, one su obje žrtve deložacija, iako to ni same na početku ne znaju. Jedna dolazi kupiti stan koji je druga oglasila na prodaju zbog svojih godina i sve slabijeg zdravlja, ne znajući da se i ta žena zapravo vratila u stan iz kojeg su njezini roditelji odvedeni u koncentracijske logore Drugog svjetskog rata, a ona je, kao tada petogodišnja djevojčica, preživjela jer ju je majka dala susjedima koji su je prihvatili kao svoje dijete.

– Arterarij ponovno progovara o temama o kojima smatramo da se premalo govori – upravo sada, u vremenu kada ratovi prijete sa svih strana, a nacionalizam sve više jača. Ta se potreba čini osobito važnom jer sve veći broj mladih ljudi prihvaća upravo takve ideje i smjerove. Ne smijemo nikada zaboraviti što se dogodilo – i to s obje strane. Moramo naučiti pružiti ruku onima drugima – kaže Romano Nikolić.

Na moju primjedbu da o deložacijama devedesetih znam neke dosta tragične splitske priče i pitanje je li mu prihvatljivo da na ovoj ideji netko drugi izgradi priču o događajima u nekom drugom gradu, Romano Nikolić odgovara:

– Tko god se želi baviti ovakvim temama – a takvih je, nažalost, malo – ima našu punu podršku. U Arterariju smo uvijek spremni staviti se na raspolaganje, ponuditi svoje resurse, iskustvo i znanje. Svakoj se temi posvećujemo odgovorno i s pažnjom, uvijek nastojeći izbjeći jednostranost temeljitim istraživanjem. Tako i u ovom slučaju treba jasno reći: tijekom devedesetih nisu svi bili prisiljeni otići niti su svi bili izloženi prijetnjama, ali neki jesu – i to samo zato što su pripadali drugoj nacionalnosti.

Govoreći o radu u Arterariju, ovaj glumac i redatelj uvijek ističe kako je ta udruga djelovanja u kulturi osnovana kako bi mijenjala ljude koji u sklopu nje rade, a onda i druge. Pri tome on ne misli da ljudi ne znaju ili ne žele znati o svemu što tematiziraju njihove predstave, već na ono puno važnije, potrebu da svi osvijeste kako je bol uvijek ista.

– Baš kao što je isti svaki taj obiteljski stol i ručak na njemu – ističe – jer i "Kućica za pse" i "Lijepi interijeri Zagreb" događaju se baš oko stola.

Na tom stolu stoje lijepe porculanske šalice, bitne za tijek predstave, i dok Romano otkriva da su ih pronašli na Hreliću, posao "čipkarice" koja ih je uplela u priču, a zatim i u glumačku igru, obavila je dramaturginja Dorotea Šušak, koja kaže:

– Uvijek je lijepo imati priliku raditi na tekstu Monike Herceg jer su to vrlo slojeviti, emocionalno prokrvljeni tekstovi. Međutim, valja reći kako smo imali njezino dopuštenje da ovaj tekst prošijemo i iz uloge autorskog tima, ali i improvizacijski, kako bi tjelesno i afektivno bio izvedbeno utjelovljen i življen kroz Almu i Draganu. To smo i učinili! Emocije su ovdje u prvom planu, a upravo kroz njih raste sam tekst i izvođačice ga udomljuju u sebe, na isti način na koji se u priču udomljuje prostor. Mislim da je ova tema beskrajno važna i zanemarena, a to i jest Arterarijeva misija, jer otvaramo sve ono što kao društva sustavno pospremamo pod naše kolektivne tepihe pa i one tepihe skrivene u nama. Moja ideja dramaturgije jest uvijek afektivno tkanje i koliko je uspješna kompozicija tog tkanja, toliko je kvalitetna dramaturgija predstave. A srž je uvijek, kao i u ljudskim odnosima, u onim stvarima koje su tiše izgovorene: to su ona mjesta koja izađu iz nas gotovo pa slučajno, jer nismo dovoljno hrabri da bismo ih izgovorili do kraja i u lice. Trebamo nekog da nas zrcali s tim našim spoznajama. U ovoj su predstavi šalice simbol kroz koji postavljamo pitanje kako se mi povezujemo kao ljudi, s nekim objektima, stvarima, prostorima. A svi to nosimo u sebi i lakše dolazimo do nekih svojih sjećanja posredstvom tih nama važnih fragmenata stvarnosti, odnosno objektima i "sitnicama". Iako, naravno, nikada nije do predmeta, uvijek je do ljudi i do nas, na kraju. Ovdje se bavimo i fragilnošću sjećanja i koliko ona mogu biti poluistinita te kako ih konstruiramo, koliko smo toga pogrešno zapamtili, a koliko pak posve kreirali u vlastitim sjećanjima kako bismo se sačuvali od boli.

Fragilnost sjećanja potvrdila sam na licu mjesta, jer sam smetnula s uma predstavu u kojoj je Alma Prica glumila majku Romana Nikolića. Bilo je to u sjajnoj "Medeji" u režiji Tomaža Pandura, koja je nastala na Dubrovačkim ljetnim igrama, sada već davne 2013. godine. Igrala je na Lovrijencu, da bi se kasnije preselila na scenu HNK Zagreb. Sada je taj, kako ona kaže, "dječak sjajnih očiju" režira, jer ona voli izlete s matične scene:

– Zaista sam imala sreće da sam puno radila, prvenstveno u HNK Zagreb, ali i izvan njega, od &TD-a, ZKM-a i Gavelle, sve do Dubrovačkih ljetnih igara, Splita, Rijeke, Varaždina. Zahvalna sam za taj kazališni život, za velike i male pozornice, i za one pod otvorenim nebom. Male pozornice i mali prostori imaju čar bliskosti i blizine s publikom. Nedavno i još uvijek aktivno iskustvo suradnje s FAKin Teatrom i sada s ekipom Arterarija jako mi je vrijedno, ne samo u kazališnom, kreativnom smislu, nego i u ljudskom susretu. Već podosta stara, a i pomalo umorna upoznajem mlađe i mlade entuzijaste koji me dodatno inspiriraju svojim žarom i talentom, govori Alma Prica. Potvrđuje koliko su važne i ozbiljne teme kojima se bavi Arterarij, svih ovih godina svog postojanja, ali i naglašava da nezavisna scena "životari", ali uspijeva i opstaje unatoč svemu i svim otežanim okolnostima.

– Tako se radi kada nemate gotovo ništa ili vrlo skromno. Tada morate ni iz čega napraviti sve. To je uzbudljiv izazov jer treba puno toga nadograditi. To potiče i ohrabruje maštu. Usudila bih se reći da se i &TD sada nalazi u sličnoj situaciji jer je ostao bez svoje velike scene i igra tamo gdje može. Nadam se da će se to riješiti jer ostati bez tog kazališta značilo bi ostati bez jedne važne kazališne institucije, ali i važnog dijela kazališne povijesti – govori Alma Prica.

Na pitanje o suradnji s Arterarijem kaže da je sretna što je Romano – "veliki intuitivac, strastven, hrabar i "šašav" u najboljem smislu te riječi" povezao sebe, Doroteu, nju i Draganu te tvrdi kako su se ona i Dragana Varagić pronašle baš kao što su se pronašle i njihove junakinje. Ističe kako je ova Mariova i Monikina priča o deložacijama okidač za još jedan dublji i emotivniji susret te da riječi Monike Herceg "lete kroz vrijeme", spajaju godine Drugog svjetskog rata i devedesete, ali i ovo naše tragično vrijeme u kojem opasni fanatici vlastitih uvjerenja neodgovorno vladaju sudbinom svijeta i milijunima ljudskih sudbina.

– Vrijeme u kojem nam prijetnje novim ratovima stižu sa svih strana – brzinom munje – gotovo između dvije probe. Nisu, nažalost, ratovi ništa novo, ali to je tolika nesreća da mi je posve nejasno kako ljudi nikako, ali nikako nisu uspjeli iz povijesti nešto naučiti. To je fascinantno porazno za ljudski rod. Ponekad pomislim da će umjetna inteligencija biti pametnija, a zapravo je se plašim, jer kolika je tek tu mogućnost manipulacije. Još uvijek najviše vjerujem u samog čovjeka i njegovu inteligenciju. Voljela bih vjerovati da postoji ta utopija u kojoj svi u istom trenutku bace oružje i da onda nema ratova. Jer već i same riječi mogu biti ubojite, ali kad se nakon njih posegne za još nečim opasnijim i oštrijim, onda smo tu gdje jesmo, u svijetu kojem prijeti potpuno uništenje. A na svijetu ima toliko ljepote i dobrote, pa i cijela umjetnost, kazalište, književnost, glazba, kao i znanost, nude mogućnost spasa i skloništa od zla i ružnoće, samo nikako da te vrijednosti dođu u prvi plan. I sve se uvijek svede na interes, jer kako zaustaviti oružje kada je u njemu tolika zarada? Znam da umjetnost neće zaustaviti tragičnost svijeta, jer da može, već bi ipak do sada bilo bolje. Ali neka nada valjda mora postojati, i ova naša predstava želi imati svoj mali udio u tome – zaključuje Alma Prica.

U tu pomalo utopijsku ulogu kazališta vjeruje i njezina kolegica iz Beograda Dragana Varagić, kojoj je ovo prvi kazališni projekt koji radi u Hrvatskoj. No "krive" su, tvrdi, njezine godine u Kanadi, njih dvadeset, vrijeme koje je provela "preko bare". Kaže da je i zbog toga izuzetno sretna i zahvalna što ju je Arterarij pozvao, jer dobro poznaje zagrebačku kazališnu publiku pred kojom je puno igrala, u zadnje vrijeme gostujući s "Ocem" na Gavellinim večerima i "Našim sinom " na Danima satire. I sada u Beogradu glumi u velikom institucionalnom kazalištu, ali i u malom nezavisnom kazalištu, Hartefaktu, koji je i producirao predstavu "Naš sin".

– To su uvijek drukčiji projekti, jer je tu uvijek prisutna bliskost između izvođača i publike. Sve se događa u jednom intimnom prostoru koji je mnogo manji i posve drukčiji nego kada su glumci izdvojeni na sceni. Tu se rađa bliskost i prisnost između publike i izvođača. Svi smo uključeni. To je zamalo filmska situacija, ja sam ljudima koji me gledaju stalno u krupnom planu – objašnjava. Na pitanje o situaciji u Beogradu i beogradskim kazalištima kaže da su glumci uz studente, spominje sedmodnevni štrajk te objašnjava da glumci na kraju svake predstave na poklon na sceni dolaze noseći crvene rukavice ili transparente na kojima je jasno da podržavaju studentske prosvjede:

– I tada cijela dvorana ustaje. To je važno, jer u svim kazalištima u Srbiji, na svim izvedbama, svaki je put ista reakcija. To pokazuje jedinstvo između nas izvođača i publike, objašnjava.

Vrlo je sretna i što "Lijepe interijere: Zagreb" radi s Almom Pricom, jer obje su ove glumačke dive bile dio postave zadnje velike koprodukcije koja se snimala prije raspada Jugoslavije, TV serije "Aleksa Šantić", u kojoj je ona glumila sestru bosanskohercegovačkog pjesnika, a Alma njegovu ljubav, koja unosi nemir u cijelu obitelj:

– Sjećam se da smo imale tek jednu zajedničku scenu, na nekoj obiteljskoj proslavi, ali nismo razmijenile repliku – govori Dragana Varagić i kroz smijeh dodaje kako je Almin lik bio moderna žena koja je željela da se umjesto kola plešu valceri.

Potvrđuje da i u njezinoj zemlji nezavisno kazalište teško živi te tvrdi da ta kazališta moraju biti avangarda. Žao joj je što nezavisna kazališna scena u Beogradu nije dovoljno razvijena, a problem je – novac.

– Najveća je kriza bila za vrijeme pandemije koronavirusa i tada smo pokušavali solidarno pomoći kolegama koji su kroz taj period bili u situaciji da dvije godine nisu imali projekt od kojeg bi mogli živjeti. Tada se pojavila ta solidarnost i to je bilo jako važno – govori te ističe da je osim financiranja veliki problem što nezavisna scena nema dovoljnu vidljivost. Ona to naziva nebrigom cijelog društva.

Nasreću, u Hrvatskoj je očito situacija bolja, pa tako Arterarij u 2025. slavi svoj deseti rođendan. Ta ustrajnost svakako je vrijedna divljenja, jer ovo malo kazalište hrabro mijenja kazališni puls u našoj zemlji, a i sam Nikolić kaže da mu se čini da su napravili jako puno.

– Ne želim pri tome govoriti o kvaliteti, o tome neka prosuđuju kritika i, mnogo više, publika, ali mislim da smo pokušali nešto napraviti za društvo, pokušali smo ljude upoznati sa situacijama koje se događaju u našem neposrednom okruženju – kaže Romano Nikolić.

Razgovarali smo, naravno, i o publici, načinu na koji ona danas prepoznaje Arterarij, a ja sam mu priznala da sam se bojala rizika u koji su ušli s "Kućicom za pse". Da, predstava jest odlična, ali ona gledatelja "ščepa" na svom početku, brutalno mu želudac zaveže u čvor i nije od kazališnih djela koja se lako zaboravljaju. Brinula sam se ima li danas dovoljno publike za takvu vrstu kazališta, ali rasprodane su me izvedbe, srećom, demantirale.

– Teme ratnog silovanja su takve da u svakom čovjeku ostavljaju tek jednu misao: "Ne dao Bog da bilo tko to doživi". "Kućica za pse" morala je biti baš takva – teška. I, nasreću, ljudi su čuli za nju. I dolaze. Uz to Arterarij je prostor koji je koncipiran tako da ljudi nakon predstave mogu ostati i imaju mogućnost razgovarati s autorskom ekipom i glumcima o svemu što su gledali. Mi nikoga ne pošaljemo doma tek tako, nezaštićenog i izranjavanog, već mu, ako ništa drugo, kažemo da je u redu da se tako osjeća. No prema tome što su prošle žrtve ratnih silovanja, naš rad na predstavi, kao i trud onih koji gledaju tu predstavu doslovno je – ništa. I zato je Arterarij i dom publike koja dolazi, koja ovdje može iskreno reći što osjeća – objašnjava Romano Nikolić.

A na pitanje koja ga je reakcija iz publike najviše oduševila u ovih deset godina, prisjeća se kako mu je jedna bliska osoba nakon "Bure" (predstava koja se bavi problemom migranata) rekla da sada potpuno drukčije gleda te ljude i njihove probleme. Arterarij još nije lansirao svoju novu predstavu, a već radi i na sljedećoj. Bit će to dramatizacija "Matije" Drage Hedla, još jedna teška (i, nažalost, vrlo aktualna) tema mentalnog zdravlja, samoubojstva i posljedica za one koji ostaju. Režirat će je, a dramatizaciju je već napravio, Patrik Lazić, mladi hrvatski redatelj s beogradskom adresom čiju smo predstavu "Naš sin" u Zagrebu vidjeli 2023. godine, u sklopu Dana satire. Arterarij je upravo i raspisao audiciju za ulogu Matije, na koju su pozvani svi mladi glumci koji imaju do 35 godina.

– Raspisali smo audiciju jer želimo biti prostor koji mladim glumcima daje priliku da se izraze. Od početka mi je važno da Arterarij ne bude prostor za moje prijatelje ni za mene kao glumca – jer u njemu nikad nisam ni glumio. Arterarij nije moja privatna prćija, već organizacija s jasnom misijom i vizijom. Danas, kad imamo malo "stabilniju" financijsku konstrukciju, želimo otvarati prostor i drugim redateljima – poručuje Romano Nikolić.

Ovim njegovim riječima treba dodati samo još jednu crticu, koja također oslikava bit Arterarija. Proba je završila, glumice su još ostale raditi na nekim detaljima, a nas smo dvoje krenuli u zagrebačku noć. Ja za kompjutor, a Romano kući kako bi izglačao kostime za "Kućicu za pse", jer već sljedeće večeri gostovali su na Festivalu malih scena u Rijeci. Usud pisanog novinarstva takav je da je u trenutku kada je tekst objavljen u subotnjem Obzoru "Kućica za pse" na svojoj listi nagrada imala i dvije nagrade s tog važnog festivala, onu za najbolju predstavu u cjelini i nagradu za najboljeg mladog glumca koju je osvojio Davor Tarbuk.