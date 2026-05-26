izložbe, predstave i performansi

Trans identiteti od Argentine do Balkana u zadnjem tjednu Queer Zagreb Sezone

26.05.2026.
u 12:48

Završni tjedan Queer Zagreba započinje večeras u 17:00 sati otvorenjem izložbe Trans identiteti: od Argentine do Balkana u Muzeju grada Zagreba, a okuplja međunarodne umjetnike i umjetnice iz Argentine, Egipta, Filipina i Europe kroz izvedbe, izložbe i performanse posvećene trans i queer iskustvima, identitetima i zajednicama

Završni tjedan Queer Zagreba započinje večeras u 17:00 sati otvorenjem izložbe Trans identiteti: od Argentine do Balkana u Muzeju grada Zagreba te izvedbom predstave Sanctomb u 20:00 sati u Zagrebačkom plesnom centru. Riječ je o snažnom i provokativnom radu norveškog umjetničkog dua Køteren og Terrieren. Program donosi fokus na trans povijest, osobna svjedočanstva i queer duhovnost kroz umjetničke prakse koje otvaraju prostor za vidljivost, zajedništvo i društveni dijalog.

Izložba Trans identiteti: od Argentine do Balkana, koja će biti otvorena do 7. lipnja 2026., okuplja dva različita, ali komplementarna pristupa arhiviranju i predstavljanju iskustava trans osoba.

Prvi dio izložbe predstavlja Archivo de la Memoria Trans iz Buenos Airesa – prvi trans arhiv na svijetu, posvećen očuvanju kolektivne memorije argentinske trans zajednice. Arhiv okuplja više od 15.000 dokumenata nastalih od početka 20. stoljeća do kraja 1990-ih: fotografije, pisma, osobne dokumente, novinske članke, dnevnike, policijske dosjee i druge materijale koji svjedoče o životima trans osoba kroz desetljeća društvene marginalizacije i borbe za vidljivost. Zagrebačka izložba donosi izbor od preko 70 izložaka predstavljenih kroz nekoliko kategorija.

Drugi dio izložbe čini projekt Trans Balkan fotografa Aleksandra Crnogorca, dokumentarni fotografski projekt koji kroz portrete i osobna svjedočanstva trans osoba iz 13 zemalja Balkana istražuje svakodnevicu, iskustva i izazove trans zajednice u jugoistočnoj Europi.

Crnogorac je tijekom višegodišnjeg rada proputovao regiju od Slovenije do Turske te fotografirao i intervjuirao više od stotinu trans osoba različitih društvenih, religijskih i kulturnih pozadina. Kroz spoj profesionalne portretne fotografije i osobnih narativa, projekt otvara prostor za susret publike s iskustvima trans osoba iz vlastite regije te doprinosi većoj vidljivosti zajednice i razumijevanju stvarnosti s kojima se suočava.

Istovremeno, predstava Sanctomb autora Køteren og Terrieren (Bjørk-Mynte Paulse i Jonathan Ibsen) propituje pitanje zagrobnog života: za koga je stvoren i kome je pristup uskraćen? Kroz koreografsko istraživanje, autori analiziraju kako su religijske strukture moći povijesno isključivale queer tijela iz svetog prostora te kako ta isključenja i danas oblikuju društvene odnose i osjećaj pripadnosti.

Tijekom završnog tjedna publiku očekuje niz međunarodnih izvedbenih programa koji kroz osobne priče, ples i performans istražuju trans i queer iskustva. Argentinski redatelj Gonzalo Quintana donosi predstavu Sva moja tijela, intimni dokumentaristički rad u kojem Maiamar Abrodos vodi publiku kroz vlastito iskustvo života i rada kao trans žene i glumice. Egipatski umjetnik Hazem Header u solo plesnoj predstavi Maneater kroz pokret istražuje odnos moći, tijela i kolektivne memorije, dok predstava Gabrijela Lazića Ja David, inspirirana stvarnom pričom Davida Reimera, propituje društveno nametnute rodne norme i nasilje binarnog sustava.

Na programu je i poetski izvedbeni rad Reina en el Gondo argentinske umjetnice Natalie Villamil, koji kroz priču o trans starosti, samoći i zajedništvu prati život Reine iz hotela Gondolín u Buenos Airesu — utočišta trans i travesti zajednice. Festival će ugostiti i filipinsku umjetnicu RAM Botero s kolektivnim ritualnim performansom Transfiguration: A Divine Intervention, inspiriranim autohtonim filipinskim kozmologijama te queer i trans iskustvima. Završni tjedan Queer Zagreba tako okuplja umjetnike i umjetnice iz cijelog svijeta u programu posvećenom vidljivosti, zajedništvu i novim načinima promišljanja identiteta i društva.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

