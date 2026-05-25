29. izdanje

Večeras počinje FAKI – festival za subverzivne kazališne marginalce

FAKI
VL
Autor
Hina
25.05.2026.
u 18:18

Festival nastao 1998. s ciljem davanja prostora neovisnom, avangardnom i eksperimentalnom kazalištu i izričaju, ove se godine održava u Galeriji Siva, Filmskom studiju i dvorištu Medike, Pogonu Jedinstvo, Garaži Kamba i u Melinu

Međunarodni Festival alternativnog kazališnog izričaja (FAKI), koji je za svoje 29. izdanje odabrao temu poetike i politike neuspjeha, u ponedjeljak kreće na niz lokacija u Zagrebu. Na ovogodišnje izdanje, koje traje do nedjelje, uz one domaće stižu umjetnici iz niza zemalja poput Turske, Australije, Finske i Španjolske.

Festival nastao 1998. s ciljem davanja prostora neovisnom, avangardnom i eksperimentalnom kazalištu i izričaju, ove se godine održava u Galeriji Siva, Filmskom studiju i dvorištu Medike, Pogonu Jedinstvo, Garaži Kamba i u Melinu.

Iz FAKI-ja navode da su odabirom teme neuspjeha htjeli „preispitati standarde virtuoznosti i dominantne metode društvene prakse”.

„Govoriti o neuspjehu znači govoriti o nemogućim, nedozvoljenim i nedostupnim resursima kojima nemamo pristup zbog društvene, ekonomske i kulturne pripadnosti. Nismo ni počeli igrati, a već znamo da gubimo. Slavimo unaprijed određeni poraz. Idemo se zabaviti jer kažu da bez plesa nema revolucije!”, stoji u priopćenju festivala.

U njemu se izdvaja nekoliko izvedbi, poput "Vibro d'amore" talijanskog kolektiva Clochart koja istražuje seksualnost i ljubav osoba s invaliditetom, pritom propitujući predrasude i rušeći tabue vezane uz ovu često zanemarenu temu.

Izvedba "Bodily Portraits of Minor Characters" španjolskih umjetnica Sanne Toivanen, Albe Cabrere i Laure Venture govori o životu dviju pripadnica Beat generacije – pjesnikinje Diane di Prime i spisateljice Joyce Johnson, a monodrama "Merlinka" posvećenu životu i tragičnoj sudbini kultne beogradske figure – Vjerana Miladinovića.

Ulaz na sve predstave je besplatan, a festival su financijski omogućili Grad Zagreb - Gradski ured za kulturu i civilno društvo, Zaklada Kultura nova, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva te veleposlanstvo Španjolske u Zagrebu.

