Gerard Butler u potrazi života: Triler koji je postao neočekivani globalni hit iako ga je kritika pokopala

Will Spann (Gerard Butler) i njegova supruga Lisa (Jaimie Alexander) nalaze se na rubu bračnog sloma. Nakon što mu je priznala nevjeru, Lisa traži pauzu, a Will je, slomljen, vozi njezinim roditeljima.

Putovanje je ispunjeno mučnom tišinom, a napetost doseže vrhunac kada se zaustave na benzinskoj postaji. Dok Will toči gorivo, Lisa ulazi u trgovinu po vodu i ne vraća se. Uspaničen, Will je počinje tražiti, no Lisi nema ni traga. Svijet imućnog agenta za nekretnine raspada se u trenutku, a obično stajanje na postaji pretvara se u početak noćne more. Njezin nestanak bez svjedoka pokreće lavinu događaja koja će Willa odvesti u najmračnije kutke ljudske prirode.

Willov poziv policiji ne donosi olakšanje. Na slučaj je dodijeljen detektiv Paterson (Russell Hornsby), no umjesto pomoći, Will se suočava sa zidom sumnje i vrlo brzo postaje glavni osumnjičenik. Njegova nervoza detektivu djeluje kao prikrivanje krivnje. Dodatni teret predstavljaju i Lisini roditelji, Anna i Barry (Cindy Hogan i Bruce Altman), koji nikada nisu vjerovali Willu te ga sada otvoreno optužuju. Kroz seriju kratkih prisjećanja, film otkriva pukotine u njihovu braku, što dodatno potpiruje sumnju istražitelja. Suočen s policijskom istragom opisanom kao površna i neučinkovita, Will shvaća da je prepušten sam sebi. Sustav kojem se obratio za pomoć ne samo da mu ne pomaže, već ga aktivno vidi kao prijetnju.

Pritisnut nepovjerenjem, Will uzima zakon u svoje ruke. Njegova potraga pretvara se u surovu odiseju kroz kriminalno podzemlje. Vraća se na benzinsku postaju gdje se sukobljava s prodavačem Oscarom i domogne se snimke nadzorne kamere. Ona otkriva ključni trag: Lisa ulazi u automobil s muškarcem kojeg njezini roditelji prepoznaju kao Knucklesa (Ethan Embry), majstora koji je povremeno radio u njihovoj kući. Will ga pronalazi i brutalnom silom izvlači priznanje. Knuckles otkriva da je bio prisiljen oteti Lisu za lokalnog kriminalca Franka. Ovo saznanje pretvara očajnog supruga u nemilosrdnog borca, spremnog na sve kako bi vratio svoju ženu, ne mareći za zakon koji ga je već otpisao.

Vrhunac filma odvija se u zabačenom, oronulom kampu koji služi kao skrovište i laboratorij za drogu, gdje Will pronalazi otmičare. U napetom obračunu ispunjenom pucnjavom, Will eliminira kriminalce, ali ostaje shrvan jer vjeruje da je istina o Lisinoj sudbini umrla s njima. Dok policija od uhićenog Knucklesa dobiva informaciju da je Lisa mrtva, u kampu izbija požar koji uzrokuje snažnu eksploziju. Usred kaosa, Will začuje udarce iz obližnje šupe te unutra pronalazi Lisu – prestrašenu, ali živu. Na kraju, detektiv Paterson stiže na mjesto događaja. Svjestan situacije, odlučuje ne istraživati dalje, prešutno prihvaćajući da je Will učinio ono što sustav nije. Film završava nagovještajem mogućeg pomirenja.

Film, originalno sniman pod nazivom "Chase", nastao je kao projekt Gerarda Butlera, koji je ujedno i producent. Snimanje se odvijalo u saveznoj državi Georgiji, a lokacije poput grada Savannah i gradića Rincon pružile su autentičnu atmosferu američkog juga. Iako je imao ograničenu kino distribuciju i skromnu zaradu, njegova prava priča o uspjehu započela je dolaskom na Netflix u listopadu 2022. Gotovo preko noći, "Posljednji put viđena živa" postao je najgledaniji film na platformi u Sjedinjenim Državama te je dospio na liste Top 10 u brojnim zemljama. Nielsenovi podaci potvrdili su fenomen, zabilježivši nevjerojatnih 747 milijuna minuta gledanja u samo jednom tjednu.

Unatoč ogromnoj popularnosti, film je naišao na izrazito negativne reakcije kritičara, držeći rejting od svega 13 posto na stranici Rotten Tomatoes. Zamjerke su se odnosile na scenarij, opisan kao generički, pun nelogičnosti i likova koji donose nerazumne odluke. Istican je i nedostatak originalnosti, uz česte paralele s trilerom "Slom" (Breakdown) iz 1997. Mnogi su smatrali da film ne uspijeva izgraditi napetost, a akcijske scene opisali su kao nezanimljive. Ipak, kritičari i publika složili su se u jednome: karizmatična pojava Gerarda Butlera drži priču na okupu. Upravo je on, u ulozi "običnog čovjeka" gurnutog u ekstremnu situaciju, rezonirao s gledateljima koji su, unatoč lošim recenzijama, prigrlili film kao solidan i iznimno zabavan B-triler.