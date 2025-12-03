Zvijezda 'Pune kuće' bori se s drugom vrstom raka: 'Doktori kažu da je ovo potpuno nepovezano s mojim non-Hodgkinovim limfomom'

Samo godinu dana nakon što je proslavio pobjedu nad teškom bolešću, glumac Dave Coulier ponovno se suočava s dijagnozom raka. Zvijezda kultne serije "Puna kuća", 66-godišnji Coulier, ekskluzivno je u emisiji TODAY otkrio da prolazi liječenje od raka jezika, koji je potpuno nepovezan s njegovom prethodnom bitkom protiv non-Hodgkinovog limfoma.

"Proći kroz kemoterapiju i osjetiti olakšanje jer je nestalo, a onda dobiti nalaz koji kaže da sada imate drugu vrstu raka... to je pravi šok za sustav", priznao je glumac, opisujući proteklu godinu kao emocionalni i psihološki vrtuljak smrti. Nova dijagnoza, karcinom pločastih stanica ždrijela povezan s HPV-om, otkrivena je u listopadu tijekom rutinskog PET skeniranja koje je služilo kao kontrola nakon preboljenog limfoma.

Put do nove dijagnoze započeo je sumnjivom promjenom na bazi jezika. Iako je prva biopsija bila negativna, kontrolni PET sken u listopadu pokazao je da je izraslina i dalje aktivna te da se povećala. Nakon dodatnih pretraga i opsežnije biopsije, stigla je konačna potvrda – radilo se o karcinomu u ranoj fazi. "Rekli su da je potpuno nepovezano s mojim non-Hodgkinovim limfomom. Ovo je novi rak...", rekao je Coulier. Liječnici su mu objasnili da uzrok može biti HPV virus koji je u njegovom tijelu bio neaktivan možda i do 30 godina.

Unatoč šoku, prognoza je, srećom, vrlo optimistična. Budući da je rak otkriven u ranoj fazi, liječnici mu daju 90 posto šanse za izlječenje. Coulier je odmah započeo s terapijom zračenjem, koja uključuje ukupno 35 tretmana, pet dana u tjednu, a posljednji je zakazan za 31. prosinca. "To je potpuno drugačija zvijer od kemoterapije. Ne osjeća se tako agresivno, ali i dalje postoje nuspojave", rekao je. "Prvih nekoliko tjedana nisam želio govoriti", priznao je, dodajući kako uz pomoć "trenera za gutanje" ponovno uči normalno funkcionirati. Simbolično, Novu 2026. godinu dočekat će kao slobodan čovjek. "Prvog siječnja probudit ću se znajući da ne moram ići na zračenje. Bit će to oslobađajuće iskustvo za početak nove godine."

Cijelo iskustvo ostavilo je dubok trag na glumcu i njegovoj obitelji, posebice na supruzi Melissi. "Emocionalno je i psihološki iscrpljujuće. Veliki je to teret i za moju suprugu, a vidjeti kako to utječe na nju najveći je teret za mene", iskren je Coulier. Ipak, u svemu pronalazi i nevjerojatnu ironiju sudbine. "Svijetla točka je to što sam imao rak, koji mi je pomogao otkriti drugi rak. Zvuči ludo izgovoriti tu rečenicu, ali istina je. Da nisam slušao liječnike i otišao na to kontrolno PET skeniranje, nikada ne bismo pronašli ovaj karcinom... Mogao sam biti u velikim problemima."

Bob Saget, John Stamos i Dave Coulier na premijeri Netflixove serije "Fuller House" u Los Angelesu 2016. godine Foto: Chase Rollins

Snagu za borbu Coulier pronalazi u obitelji. Njegov unuk Chance, rođen u ožujku, postao je svjetionik u njegovom životu. "Imam za što živjeti. Želim s tim djetetom bacati loptu u dvorištu", rekao je. Dodatnu motivaciju crpi iz snage žena u svojoj obitelji koje su se također borile s rakom - bolest mu je uzela majku, sestru Sharon i nećakinju Shannon, dok se njegova sestra Karen trenutno bori s opakom bolesti. Ta teška iskustva potaknula su ga da promijeni životne navike i pokrene AwearMarket, digitalnu platformu za wellness proizvode bez toksina, u partnerstvu s V Foundation za istraživanje raka. "Nikad nisam želio biti zaštitno lice za rak, ali rado ću to učiniti", poručuje Coulier, koji danas koristi svoj glas kako bi potaknuo druge na redovite preglede. "Moja poruka je: idite na mamografiju, na pregled prostate, na kolonoskopiju. Slušajte svoje liječnike. Oni će vam spasiti život."

Dave Coulier svjetsku je slavu stekao kao Joseph "Joey" Gladstone u popularnoj humorističnoj seriji "Puna kuća" (1987. – 1995.), gdje je osvojio publiku svojim imitacijama i vedrim duhom. Ulogu je reprizirao i u Netflixovom nastavku "Punija kuća" (2016. – 2020.). Osim toga, ostvario je bogatu karijeru kao glasovni glumac, posudivši glas Peteru Venkmanu u animiranoj televizijskoj seriji "The Real Ghostbusters" te likovima u showu "Muppet Babies" i "Dexterovom laboratoriju". Iako se suočava s najtežim bitkama, njegov humor i optimizam i dalje su zarazni, a njegova priča postala je snažan podsjetnik na važnost prevencije i ranog otkrivanja bolesti.