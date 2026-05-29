Serious Ensemble Zagreb zatvara svoju koncertnu sezonu, na pozornici će im se pridružiti i - biljke

Serious Ensemble Zagreb (SEZ) zatvorit će svoju sezonu 10. lipnja 2026. u 20:00 sati u Centru za kulturu Maksimir, Švarcova 18. Ovu sezonu činila je serija od sedam koncerata u kojoj su članovi ansambla predstavili svoje solističke i komorne izvedbe te je bila zamišljena kao prostor susreta glazbe, vizualnih i dramskih umjetnosti, u kojem se glazbeni program povezuje s izvedbenim konceptima koji publici omogućuju neposredan doživljaj i aktivno sudjelovanje u umjetničkom iskustvu.

Na koncertu "Best of the Best", koji će se održati 10. lipnja, SEZ će izvesti niz zanimljivih djela, od kojih su samo neka: "Katalog" za žive biljke, harmoniku solo, ansambl i elektroniku, "Wake Up!" za flautu, budilicu i puhački orkestar SEZ-a te "Dijalog" za dva klavira, video i elektroniku.

Sami umjetnici, u svom prepoznatljivom sarkastičnom stilu, koncert predstavljaju ovako:



"Na koncertu će se izmijenjivati mini-reportaže s proteklih koncerata, skupno muziciranje s nama samima iz prošlosti, zatim kratki (ali krajnje ozbiljni) intervjui, pojedine solističke ili komorne točke i tako dalje. Debitirat će i Puhački orkestar SEZ-a (klarinet, fagot, blokflauta, kazoo, zviždaljka i vlat trave) uz dopisnu flautisticu na velikom ekranu. Na pozornici će nam se pridružiti i biljke, koje će putem elektroda muzicirati sa solo harmonikašicom uz pratnju ansambla.

Osim samog koncerta, u prostoru će biti izloženi radovi slikarice Petre Šabić, i to upravo oni koji su nastali na koncertima SEZove sezone. Nakon koncerta slijedi domjenak za publiku, kao i organizirano druženje s članicama i članovima ansambla, a možda ćemo čak i odgovoriti na neka Vaša pitanja."



