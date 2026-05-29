Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
koncert "Best of the Best"

Serious Ensemble Zagreb zatvara svoju koncertnu sezonu, na pozornici će im se pridružiti i - biljke

Serious Ensemble Zagreb
Foto: Serious Ensemble Zagreb
1/6
VL
Autor
vecernji.hr
29.05.2026.
u 18:38

Na koncertu "Best of the Best", koji će se održati 10. lipnja, SEZ će izvesti niz zanimljivih djela, od kojih su samo neka: "Katalog" za žive biljke, harmoniku solo, ansambl i elektroniku, "Wake Up!" za flautu, budilicu i puhački orkestar SEZ-a te "Dijalog" za dva klavira, video i elektroniku

Serious Ensemble Zagreb (SEZ) zatvorit će svoju sezonu 10. lipnja 2026. u 20:00 sati u Centru za kulturu Maksimir, Švarcova 18. Ovu sezonu činila je serija od sedam koncerata u kojoj su članovi ansambla predstavili svoje solističke i komorne izvedbe te je bila zamišljena kao prostor susreta glazbe, vizualnih i dramskih umjetnosti, u kojem se glazbeni program povezuje s izvedbenim konceptima koji publici omogućuju neposredan doživljaj i aktivno sudjelovanje u umjetničkom iskustvu.

Na koncertu "Best of the Best", koji će se održati 10. lipnja, SEZ će izvesti niz zanimljivih djela, od kojih su samo neka: "Katalog" za žive biljke, harmoniku solo, ansambl i elektroniku, "Wake Up!" za flautu, budilicu i puhački orkestar SEZ-a te "Dijalog" za dva klavira, video i elektroniku.

Sami umjetnici, u svom prepoznatljivom sarkastičnom stilu, koncert predstavljaju ovako:

"Na koncertu će se izmijenjivati mini-reportaže s proteklih koncerata, skupno muziciranje s nama samima iz prošlosti, zatim kratki (ali krajnje ozbiljni) intervjui, pojedine solističke ili komorne točke i tako dalje. Debitirat će i Puhački orkestar SEZ-a (klarinet, fagot, blokflauta, kazoo, zviždaljka i vlat trave) uz dopisnu flautisticu na velikom ekranu. Na pozornici će nam se pridružiti i biljke, koje će putem elektroda muzicirati sa solo harmonikašicom uz pratnju ansambla. 

Serious Ensemble Zagreb
Foto: Serious Ensemble Zagreb

Osim samog koncerta, u prostoru će biti izloženi radovi slikarice Petre Šabić, i to upravo oni koji su nastali na koncertima SEZove sezone. Nakon koncerta slijedi domjenak za publiku, kao i organizirano druženje s članicama i članovima ansambla, a možda ćemo čak i odgovoriti na neka Vaša pitanja."

Više informacija o koncertu možete pronaći na službenoj stranici Serious Ensamblea Zagreb.

Ključne riječi
kultura zatvaranje sezone Centar za kulturu Maksimir glazba koncert Serious Ensemble Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Gala večer Zagrebačke filharmonije
"Zagrebačka filharmonija – moj novi lifestyle"

FOTO Pogledajte tko je sve došao na gala večer u Esplanadu

Zagrebačka filharmonija priredila je u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade Zagreb Gala večer kojom je predstavila novu energiju, viziju i umjetnički smjer s kojima ulazi u koncertnu sezonu 2026./2027. Večer je bila zamišljena kao spoj glazbenog doživljaja, intimne atmosfere i razgovora o budućnosti Filharmonije, koja se danas snažno pozicionira kao institucija koja uz vrhunsku umjetnost razvija i novu publiku, nove formate te novi odnos s gradom

Nova sezona zagrebačke filharmonije

Dolazi pijanistička zvijezda Lang Lang, radi se mjuzikl 'Vlak u snijegu' i spektakl ABBA s Frankom Batelić i Damirom Kedžom

Zagrebačka filharmonija priredila je u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade Zagreb Gala večer kojom je predstavila novu energiju, viziju i umjetnički smjer s kojima ulazi u koncertnu sezonu 2026./2027. Večer je bila zamišljena kao spoj glazbenog doživljaja, intimne atmosfere i razgovora o budućnosti Filharmonije, koja se danas snažno pozicionira kao institucija koja uz vrhunsku umjetnost razvija i novu publiku, nove formate te novi odnos s gradom

Velika Laurie Anderson oduševila Lisinski!

Uz citate Reeda, Dylana, Ginsberga i Burroughsa, bila je to svjetovna misa koja publici otvara oči. Sjajno!

Mnogi koji su mislili da će vidjeti nerazumljiv art-performance doživjeli su upravo suprotno. Vrlo razumljiva, duhovita, bolno precizna, Laurie Anderson poput nekog dragog vodiča u sat i pedeset minuta nastupa sastavljenog od narativnih dijelova i pjesama ponudila je prilično sveobuhvatan prikaz, neku vrstu emocionalno-intelektualnog kompasa za lakše kretanje po kompliciranoj svakodnevici

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!