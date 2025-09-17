Jedinstvena prilika za sve školarce - pogledajte film „Kralj Tomislav“ u kinima diljem Hrvatske!

U povodu 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, Večernji list s ponosom predstavlja igrano-dokumentarni film „Kralj Tomislav“, prvi film o prvom hrvatskom kralju, koji rekonstruira ključne trenutke iz njegova života. Ovaj film dostupan je za organizirana prikazivanja u kinima diljem Hrvatske, pružajući jedinstvenu priliku učenicima, učiteljima i profesorima te ljubiteljima povijesti da na velikom platnu dožive ključne trenutke iz najranije prošlosti Hrvatske.

Tko je bio Kralj Tomislav?

Kralj Tomislav, bez sumnje jedan od najvažnijih povijesnih likova Hrvatske, ostaje obavijen mnogim mitovima i nejasnoćama. Je li zaista okrunjen na Duvanjskom polju? Koje su od priča o njemu istinite, a koje su samo legende? Film „Kralj Tomislav“ donosi odgovore na ta pitanja kroz rekonstrukciju ključnih događaja i razgovore sa stručnjacima. Pred naše kamere sjeli su: Ante Nazor (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata), Hana Breko Kustura (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti), Hrvoje Gračanin (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Ivan Majnarić (Hrvatsko katoličko sveučilište), Jonathan Shepard (Sveučilište Cambridge, Ujedinjeno Kraljevstvo), Josip Bratulić (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti), Josip Dukić (Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu), Ludwig Steindorff (Sveučilište u Kielu, Njemačka), Mario Jareb (Hrvatski institut za povijest), Mario Šlaus (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti), Neven Budak (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci).

Jonathan Shepard, povjesničar sa Sveučilišta Cambridge, o Tomislavu i njegovom tadašnjem utjecaju, savezu s Bizantom i suparništvu s Bugarskom te bugarskim carom Simeonom rekao je:

„Bizantinci su ugađali Tomislavu, favorizirali su ga te mu udovoljavali; dali su mu dvorsku titulu. Bizantske su vlasti stalno bile u potrazi za talentima, za novim barbarskim narodima koji bi činili dobre borce, koji su mogli ili zastrašiti njihove neposredne susjede ili poslati ratnike sve do Konstantinopola da služe kao plaćenici. Bizantinci su počeli tražiti ozbiljnu protutežu Bugarima. I tada nastupa Tomislav, jer čini se da je bio izuzetno učinkovit“.

Shepard dodaje:

„...a onda je 926. godine Tomislav, neću reći uništio, nego slomio Simeonovu vojsku. I to je nesumnjivo bio veliki udarac za prevlast Bugara na Balkanu. Neki će reći da se Simeon nikada nije oporavio od toga“.

Ludwig Steindorff, povjesničar sa Sveučilišta u Kielu, naglašava Tomislavovu moć:

„Tomislavova vladavina bila je prekretnica za hrvatsku državu, jer je ujedinio teritorije pod svojom kontrolom i uspostavio centraliziranu vlast koja je obuhvatila područja od Dalmacije do Bosne. Njegova vojna moć bila je iznimna za to doba, a njegov utjecaj na Balkanu bio je neosporan. Njegove pobjede nad Mađarima i Bugarima uvelike su pridonijele stabilnosti regije, a njegova vojna snaga bila je temelj za daljnje širenje hrvatske moći u srednjem vijeku.“

Zašto je film važan?

Film „Kralj Tomislav“ omogućava učenicima da na vizualno dojmljiv način dožive povijest srednjovjekovne Hrvatske. Pored igrane rekonstrukcije povijesnih događaja, film nudi i stručne komentare koji pomažu razumjeti političke, kulturne i vjerske aspekte Tomislavove vladavine, ali i kako su povjesničari kroz vrijeme oblikovali sliku o Tomislavu.

Film također pomaže razjasniti povijesne činjenice koje su bile predmet spekulacija i mitova. Tomislav, kao prvi hrvatski kralj, bio je simbol političke stabilnosti i moći u srednjem vijeku, a njegova vladavina bila je ključna za oblikovanje hrvatske nacionalne povijesti.

Organizirajte grupno gledanje na velikom platnu!

Igrano-dokumentarni film „Kralj Tomislav“ bit će dostupan za organizirana prikazivanja u kinima, te pozivamo škole, učitelje, profesore i sve zainteresirane da iskoriste ovu jedinstvenu priliku i odvedu učenike na projekciju*. Film je dobio i preporuku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, uz stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje. Kako piše u mišljenju Agencije, film ne samo da doprinosi razumijevanju povijesnih činjenica već razvija medijsku pismenost, empatiju i sposobnost interpretacije povijesnih izvora. Preporučuju također da prije prikazivanja filma učitelji i nastavnici povijesti pripreme učenike na sadržaj, objasne kontekst scena te svakako potaknu raspravu nakon prikazivanja.

„Film Kralj Tomislav iznimno je vrijedan alat u nastavi koji učenicima približava nacionalnu povijest na način koji je informativan i dojmljiv“, ističu iz Agencije za odgoj i obrazovanje. Osim toga, film je prilika za sve da na velikom ekranu dožive snagu povijesnog naslijeđa Hrvatske i razumiju važnost srednjovjekovne države koja je oblikovala temelje današnje Hrvatske.

Ne propustite priliku doživjeti igrano-dokumentarni film „Kralj Tomislav“ na velikom platnu. Organizirajte posjet s vašim učenicima i uživajte u povijesti koja je važna za našu budućnost.

Okupite učenike, prijavite se i rezervirajte termin putem maila: kino@blitzgroup.eu

Dođite i doživite povijest na velikom ekranu - Otkrijte istinu o prvom hrvatskom kralju i pogledajte prvi film o prvom hrvatskom kralju!

*Film sadrži prikaze bitaka i scene nasilja te se preporučuje za učenike viših razreda osnovne škole i učenika srednjih škola.