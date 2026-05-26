FOTO/VIDEO Matej Meštrović ponovno trijumfirao u Turskoj: 'Dirigent mi je prepustio svoju palicu, a orkestar me posuo konfetima'

Nevjerojatna energija, petnaestominutne ovacije i publika koja vrišti kao na rock koncertu – tako bi se najkraće mogao opisati nastup Mateja Meštrovića u turskoj Antalyji, gdje je s violinistom Yuryjem Revichem, udaraljkašem Bornom Šercarom i Državnim simfonijskim orkestrom Antalyje, a pod ravnanjem Rustama Rahmedova, prije nekoliko dana priredio večer za pamćenje.

Koncert, koji se izravno prenosio na turskom radiju i koji je u cijelosti snimila turska državna televizija, bio je službeno zatvaranje sezone prestižnog orkestra, a hrvatski glazbenik pobrinuo se da to bude zatvaranje o kojem će se još dugo pričati. Upravo tim povodom razgovarali smo s našim meštrom na klaviru, koji je još pod dojmom spektakla u Antalyji, no to ne znači da već ne sprema nove koncertne senzacije, koje će ovoga puta imati prilike vidjeti i hrvatska publika.

– Koncert u Antalyji bio je jedno od najboljih iskustava koje sam doživio u životu. Programski gledano, bio je to nastavak projekta koji smo krajem prošle godine, uoči Božića, radili u Bursi. Uz mene su ponovno nastupili Yury Revich i Borna Šercar, a s Državnim simfonijskim orkestrom Antalyje izveli smo, među ostalim, Vivaldijeva "Četiri godišnja doba", Mozartovu "Alla Turcu", Brahmsa i "Radetzky marš" te na samom kraju, naravno, "Pink Panthera" i "Dunavsku rapsodiju". Naposljetku, ovaj koncert, koji je u cijelosti snimila turska državna televizija, sada će se emitirati po cijeloj Turskoj, što je ogromna stvar s obzirom na to da govorimo o zemlji od gotovo sto milijuna stanovnika. Takva vrsta promocije daje potpuno novu dimenziju cijeloj priči – kaže nam Meštrović.

Foto: GULCAN ACAR

A ono što je na samom početku također važno napomenuti jest činjenica da su se, uz našeg glazbenika svjetskog glasa, na pozornici našla i druga prestižna imena klasičnog glazbenog svijeta, od kojih je neke Meštrović već spomenuo. Ipak, u prvom redu tu je Rustam Rahmetov, šef dirigent Državne opere i baleta u Ankari koji je također fenomenalan pijanist i kompozitor, zatim Yury Revich, poznati violinist s kojim Meštrović surađuje već više od deset godina te koji njegove obrade svira s nevjerojatnom lakoćom, virtuoznošću i emocijom, a na samom kraju tu je i Borna Šercar, Meštrovićev također dugogodišnji suradnik i udaraljkaš koji privlači veliku pažnju svirajući, ni više ni manje nego – na bocama.

A kao i prošlogodišnji koncert u Bursi, ni ova izvedba nije prošla bez zanimljivih anegdota, jer ako išta možete očekivati od Meštrovićeva nastupa onda je to nezaboravna večer prepuna zabave i smijeha.

– Prvi dio koncerta svirao sam u crnom fraku, drugi dio u ružičastom, a kada sam izašao na pozornicu u ružičastom izdanju, publika je potpuno poludjela. Rekao sam im da će uskoro saznati zašto sam se presvukao i pitao ih znaju li koji je razlog tome, a jedno je dijete iz drugog reda tiho reklo: "Pink Panther." Zamolio sam da to ponovi glasnije, a kad je uzviknuo dvorana je eruptirala od oduševljenja. Nakon što smo odsvirali "Pink Panthera", orkestar mi je pripremio iznenađenje – na posljednji udarac skladbe zasuli su me konfetima! Publika je bila na nogama, pljeskali su i vrištali, ovacije su trajale petnaestak minuta, a atmosfera je – ponovno, kao i u Bursi – više podsjećala na veliki rock koncert nego na koncert klasične glazbe. Nakon "Pink Panthera", koji je bio bis, publika je tražila još jedan bis pa smo ponovno odsvirali "Radetzky marš". Već tijekom prve izvedbe skakao sam po pozornici i animirao publiku, a kada smo krenuli s drugim bisom, bez ikakvog dogovora prišao sam dirigentu i pitao ga može li mi prepustiti dirigentsku palicu. To se inače ne radi s dirigentima, međutim on se samo nasmijao, dao mi palicu i sišao s dirigentskog pulta na koji sam se ja tada popeo i na kojem sam skačući dirigirao cijeli "Radetzky marš". I kao šećer na kraju, po završetku izvedbe dirigent i ja smo se zagrlili, a ja sam ga od sreće podigao u zrak – veselo kaže Meštrović čije koncerte u Turskoj organizira Kam Management, čiji ga je promotor prije nešto više od godine dana primijetio na društvenim mrežama, na kojima je naš skladatelj poprilično aktivan.

– Posebno mi je važno naglasiti da sam sve u životu radio samostalno, iza mene ne stoji nikakav sustav. U Tursku nisam otišao preko institucija ni natječaja, već me pronašao turski promotor Osman Enfiyecizade i tako je cijela priča krenula. Ovo je drugi koncert koji radimo zajedno, a cilj nam je da isti program tijekom sljedećih godinu ili dvije izvedemo sa svih sedam nacionalnih filharmonija u Turskoj. Također, moram reći da sam dan prije koncerta počeo sam razgovarati s orkestrom o mogućnosti da isti program dovedemo ovdje, a oni su odmah rekli da su jako zainteresirani za dolazak u Hrvatsku i da bi vrlo rado nastupili – kaže Meštrović.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon ovakvih izjava ne treba dodatno naglašavati važnost Meštrovićevih nastupa u Turskoj, no ono što vjerojatno više zanima hrvatsku publiku jesu nastupi na domaćem terenu. A ni zbog toga se ne trebate brinuti jer naš skladatelj zabavljač već ovoga ljeta priprema tri koncertna spektakla, uključujući i veliki koncert u Lisinskom koji organizira Večernji list.

– S Bornom Šercarom 29. lipnja nastupam na Gatu Karoline Riječke, gdje ćemo izvesti mog Vivaldija i "Četiri godišnja doba", zatim s Yuryjem Revichem nastupam u Malom rimskom kazalištu u Puli, a kao šećer na kraju, 27. rujna u organizaciji Večernjeg lista te uz podršku Grada Zagreba, Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo i Turističke zajednice grada Zagreba pripremamo spektakularni koncert u Velikoj dvorani Lisinski. Bit će to posebno koncertno iskustvo – spoj klasike, filmske glazbe, multimedije i velikog vizualnog spektakla. Koncert nosi naziv "Clasick Crossover Revolution", a radi se o showu od 75 minuta na kojem ćemo svirati moje, ali i Bornine obrade poput "Terminatora" i "Carmine Burane", a svaka kompozicija imat će pripadajući AI video koje radim upravo ja. LED ekran protezat će se preko cijelih orgulja u Lisinskom, a koncert je zamišljen kao veliko filmsko iskustvo – primjerice, u jednom trenutku Borna i ja putujemo vlakom iz Salzburga prema Istanbulu, dok Salieri krade note Mozartu pišući "Alla Turcu". Dakle, sve je zamišljeno vrlo duhovito, teatralno i vizualno moćno, a koncertu će prisustvovati i Matthew Mayer, Billboardov broj jedan New Age umjetnik, koji će imati posebnu točku. Pripremamo, dakle, spektakl koji publika dosad nije imala prilike vidjeti – zaključuje naš klavirski meštar.