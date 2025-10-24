Naši Portali
Grad kroz oči novih sugrađana

Izložba migranata koji žive u Zagrebu. Došli su iz Ukrajine, Perua, Paname i Rusije

VL
Autor
vecernji.hr
24.10.2025.
u 13:43

Izložba koja se 28. listopada otvara u MUO Galeriji, predstavlja završni rezultat prve programske cjeline trogodišnjeg ciklusa "Arts & Crafts without Borders“, posvećenog međukulturnoj razmjeni, socijalnoj integraciji i osnaživanju migranata koji žive i djeluju u Zagrebu. Riječ je o cjelovitom programu koji povezuje arhitekturu, lijepe i primijenjene umjetnosti, razvija i potiče dijalog među kulturama kroz kreativno stvaranje i zajednički rad, a autori izložaka i tekstova dolaze iz Ukrajine, Perua, Paname i Rusije

Muzej za umjetnost i obrt i udruga Inicijativa – Centar za edukaciju pozivaju javnost na otvorenje izložbe „Architecture without Borders”, u utorak, 28. listopada u 18 sati u MUO Galeriji, Ilica 163a, Zagreb. Izložba predstavlja završni rezultat prve programske cjeline trogodišnjeg ciklusa „Arts & Crafts without Borders“, posvećenog međukulturnoj razmjeni, socijalnoj integraciji i osnaživanju migranata koji žive i djeluju u Zagrebu. Riječ je o cjelovitom programu koji povezuje arhitekturu, lijepe i primijenjene umjetnosti, razvija i potiče dijalog među kulturama kroz kreativno stvaranje i zajednički rad, a autori izložaka i tekstova dolaze iz Ukrajine, Perua, Paname i Rusije.

Tijekom rujna i listopada ove godine u Zagrebu je održan prvi ciklus programa Architecture without Borders od osam susreta u kojem su sudjelovali polaznici iz navedenih zemalja. Kroz niz radionica, istraživačkih šetnji i susreta s arhitekturom grada, polaznici su istraživali svoj osobni doživljaj urbanog prostora te ga pretočili u vlastite likovne, fotografske i tekstualne radove koji će biti izloženi u MUO Galeriji.

Riječ je o njihovom individualnim interpretacijama Zagreba kao prostora susreta, sjećanja i pripadnosti. Važan dio izložbe čine i tekstovi odnosno zapisi koji govore o njihovom pogledu na našu arhitekturu i kulturu, te odnos prema gradu u kojem žive i koji je njihov novi dom.

Sudionici su, uz podršku muzejskih pedagoga, preuzeli i ulogu kustosa te sami koncipirali postav izložbe, dajući javnosti uvid u svoj kreativni i osobni odnos prema gradu.

Projekt „Arts & Crafts without Borders“ provodi Pedagoški odjel Muzeja za umjetnost i obrt u suradnji s udrugom Inicijativa – Centar za edukaciju, uz financijsku potporu Grada Zagreba. Sudjelovanje u programu bilo je u potpunosti besplatno za sve polaznike. Autorice projekta su kustosice Petra Galović, Iva Novak i Marta Kuliš Aralica. Vizualni identitet i postav izložbe potpisuje Katarina Čendak Livazović iz Studio Čendak.

Autori izložaka i koncepcije izložbe: Marta Behen iz Ukrajine, Oleksii Budianskyi iz Ukrajine,  Maira Mylene Díaz Cáceres iz Perua, Carlos Quintero iz Paname, Rocio Rodriguez iz Paname. i Svetlana, Rusija Fedor i Mariia iz Rusije.

