Napastovao ga je pastor, debitirao je u reklami, postao zvijezda, poginuo s 24, a posthumno je nominiran za Oscara

Iako je snimio samo tri velika filma u dvije godine, bio je jedna od najutjecajnijih osoba u Hollywoodu 1950-ih. U "Buntovniku bez razloga" i "Istočno od raja" bio je buntovni tinejdžer, a u "Divu" temperamentni predradnik na ranču.



Poginuo je 1955. u prometnoj nesreći u dobi od 24 godine i postao jedini glumac koji je posmrtno nominiran za dva Oscara za glumu.