Najutjecajniji dečko Hollywooda

Napastovao ga je pastor, debitirao je u reklami, postao zvijezda, poginuo s 24, a posthumno je nominiran za Oscara

Autor
Ivica Beti
12.02.2026.
u 13:26

James Dean bio je idol generacija mladih, snimao je samo nekoliko godina i ostavio neizbrisiv trag u popularnoj kulturi, a rodio se prije točno 95 godina

Iako je snimio samo tri velika filma u dvije godine, bio je jedna od najutjecajnijih osoba u Hollywoodu 1950-ih. U "Buntovniku bez razloga" i "Istočno od raja" bio je buntovni tinejdžer, a u "Divu" temperamentni predradnik na ranču.

Poginuo je 1955. u prometnoj nesreći u dobi od 24 godine i postao jedini glumac koji je posmrtno nominiran za dva Oscara za glumu.

