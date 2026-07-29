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Ljetno kino u Jadranovom: Uživajte u zalasku sunca i pogledajte filmove s prošlog Playbox Shortsa

Split: Otvaranje 19 FMFS Festivala u ljetnom kinu Bačvice
Zvonimir Barisin
VL
Autor
Hina
29.07.2026.
u 12:08
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Prostor događanja otvorit će se u 20 sati, ulaz je besplatan, ali je zbog ograničenog kapaciteta potrebno prethodno preuzeti ulaznicu putem platforme Entrio. Sjedala nisu numerirana, pa se posjetiteljima preporučuje raniji dolazak

U kvarnerskom mjestu Jadranovu nedaleko Crikvenice će se prvi put u organizaciji Playboxa 2. kolovoza prirediti Ljetno kino, s programom od šest kratkometražnih filmova.

U filmskoj noći na otvorenom, na plaži Grabrova, prikazat će se filmovi iz Hrvatske, Italije i Francuske. Riječ je o izboru filmova predstavljenih na prethodnim izdanjima Playbox Shorts Film Festivala u Zagrebu. Različite priče, filmski stilovi i autorski pogledi objedinjeni su u programu koji publici donosi presjek suvremene europske kratkometražne produkcije, ističu organizatori.

Ljetno kino Jadranovo nastaje kao proširenje filmske priče koju Playbox razvija u Zagrebu, gdje se ove jeseni održava četvrto izdanje Playbox Shorts Film Festivala. Festival je usmjeren na promociju mladih autora i stvaranje prostora u kojem njihovi filmovi mogu doći do nove publike, a upravo se taj koncept sada prvi put prenosi i u Jadranovo.

Prostor događanja otvorit će se u 20 sati, kada počinje raditi i festivalski šank s ponudom pića, kokica i drugih grickalica. Posjetitelji će tako prije početka projekcije moći uživati u druženju i zalasku sunca, nakon čega slijedi filmski program na otvorenom.

Ulaz je besplatan, ali je zbog ograničenog kapaciteta potrebno prethodno preuzeti ulaznicu putem platforme Entrio. Sjedala nisu numerirana, pa se posjetiteljima preporučuje raniji dolazak.

Događanje se održava u suradnji s Centrom za kulturu "Dr. Ivan Kostrenčić" Crikvenica, Turističkom zajednicom Grada Crikvenice i Gradom Crikvenicom, s ciljem obogaćivanja ljetne kulturne ponude i približavanja kratkometražnog filma domaćoj publici i turistima.

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kultura kratkometražni film besplatan ulaz projekcija film Playbox Shorts Film Festival jadranovo ljetno kino

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