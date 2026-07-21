'Oče naš' igra u kinu Tuškanac i na Cinehillu: 'Ovaj film opomena je da se više nikada ništa slično ne dogodi'

Dugometražni igrani film Oče naš autora Gorana Stankovića, autora nagrađivanih serija Sablja i Jutro će promeniti sve, nedavno je premijerno prikazan na Pulskom filmskom festivalu, gdje je ovjenčan izvanrednim kritikama (drugi najbolji film festivala prema ocjeni kritičara), a srpski je glumac Vučić Perović nagrađen Zlatnom arenom za glavnu mušku ulogu u hrvatskoj manjinskoj koprodukciji, i to za izvanredan, slojevit i gotovo fizički transformativan prikaz razvoja lika ovisnika, ostvaren s iznimnom glumačkom snagom i uvjerljivošću. Pored Vučića Perovića, u filmu glume i renomirani regionalni glumci Boris Isaković i Goran Marković.

Nakon osvajanja Zlatne Arene Vučić Perović kaže: "Imati priliku uopće gledati film u Areni je posebno iskustvo. Ne bih ga mogao usporediti ni sa čim do sada viđenim/doživljenim. Ovo je sigurno moja najteža i najzahtjevnija uloga na filmu do sada, samim tim i najdraža. Jedna od vrijednosti ovog filma je svakako to što nas budi na kolektivno preispitivanje. Gdje smo to zakazali i šta smo morali napraviti drugačije da bi spriječili ono što nismo uspjeli. Mislim da je ovaj film i opomena - da se više nikada ništa slično ne dogodi."

Nakon Pule, Oče naš će premijerno biti prikazan u Zagrebu u četvrtak, 23. srpnja na Ljetnoj pozornici Tuškanac te potom u petak, 24. srpnja u Fužinama na Cinehill Film Festivalu. Projekcijama će nazočiti redatelj filma Goran Stanković. Potom će početkom rujna film krenuti u redovnu kino distribucije diljem zemlje.

Oče naš je atmosferičan i emotivno nabijen film u kojem se iza zatvorenih vrata jedne zajednice odvija priča o novom početku, privlačnosti snažnih autoriteta i odnosima koji mijenjaju živote. Trojica glavnih glumaca nose intenzivnu, napetu i duboko ljudsku priču o muškarcima na prekretnici, o povjerenju, odanosti, potrebi za pripadanjem i tankoj granici između pomoći i kontrole, discipline i nasilja.

U središtu filma je Dejan, koji dolazi u strogo organiziranu terapijsku komunu pod vodstvom karizmatičnog i autoritativnog Oca Branka. U sustavu discipline, poslušnosti i kazne, Branko u Dejanu prepoznaje potencijal i postupno ga pretvara u svoju desnu ruku. No kada u javnost procuri snimka Brankova brutalnog nasilja nad jednim od štićenika, komuna se nađe pred raspadom. Dejan se uskoro suočava s najtežom odlukom hoće li zaštititi prijatelja ili ga, po Brankovoj naredbi, kazniti pred svima.

Film je svjetsku premijeru imao u rujnu 2025. na 50. Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, tijekom kojeg ga je magazin Variety uvrstio među 20 međunarodnih filmova festivala te opisao kao moćnu dramu o tome kako vjera i disciplina mogu prerasti u kontrolu, ističući njegov vizualni stil, moralnu složenost i upečatljive glumačke interpretacije. Nakon Toronta, film je potom ovjenčan sa sedam festivalskih nagrada i priznanja; među njima Posebna nagrada za najbolju režiju na Filmskom festivalu u Cottbusu, Zlatno sunce za najbolji film u selekciji Jugoistočne Europe na Cinedays Festivalu europskog filma, Nagrada publike za najbolji film na SEEfestu u Los Angelesu te Posebna nagrada žirija za najbolji film na Međunarodnom filmskom festivalu Transilvania.

Oče naš je međunarodna koprodukcija Srbije, Italije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. Hrvatski koproducent filma je PomPom Film, koji potpisuje aktualni ovogodišnji filmski kino hit Glavonja. Film je nastao uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra. World sales filma je hrvatska kompanija Split Screen.