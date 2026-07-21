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Nagradama ovjenčan hit

'Oče naš' igra u kinu Tuškanac i na Cinehillu: 'Ovaj film opomena je da se više nikada ništa slično ne dogodi'

"Oče naš"
Arhiva VL
VL
Autor
vecernji.hr
21.07.2026.
u 11:06

"Oče naš" je atmosferičan i emotivno nabijen film u kojem se iza zatvorenih vrata jedne zajednice odvija priča o novom početku, privlačnosti snažnih autoriteta i odnosima koji mijenjaju živote. Trojica glavnih glumaca nose intenzivnu, napetu i duboko ljudsku priču o muškarcima na prekretnici, o povjerenju, odanosti, potrebi za pripadanjem i tankoj granici između pomoći i kontrole, discipline i nasilja

Dugometražni igrani film Oče naš autora Gorana Stankovića, autora nagrađivanih serija Sablja i Jutro će promeniti sve, nedavno je premijerno prikazan na Pulskom filmskom festivalu, gdje je ovjenčan izvanrednim kritikama (drugi najbolji film festivala prema ocjeni kritičara), a srpski je glumac Vučić Perović nagrađen Zlatnom arenom za glavnu mušku ulogu u hrvatskoj manjinskoj koprodukciji, i to za izvanredan, slojevit i gotovo fizički transformativan prikaz razvoja lika ovisnika, ostvaren s iznimnom glumačkom snagom i uvjerljivošću. Pored Vučića Perovića, u filmu glume i renomirani regionalni glumci Boris Isaković i Goran Marković.  

Nakon osvajanja Zlatne Arene Vučić Perović kaže: "Imati priliku uopće gledati film u Areni je posebno iskustvo. Ne bih ga mogao usporediti ni sa čim do sada viđenim/doživljenim. Ovo je sigurno moja najteža i najzahtjevnija uloga na filmu do sada, samim tim i najdraža. Jedna od vrijednosti ovog filma je svakako to što nas budi na kolektivno preispitivanje. Gdje smo to zakazali i šta smo morali napraviti drugačije da bi spriječili ono što nismo uspjeli. Mislim da je ovaj film i opomena - da se više nikada ništa slično ne dogodi."

Nakon Pule, Oče naš će premijerno biti prikazan u Zagrebu u četvrtak, 23. srpnja na Ljetnoj pozornici Tuškanac te potom u petak, 24. srpnja  u Fužinama na Cinehill Film Festivalu. Projekcijama će nazočiti redatelj filma Goran Stanković. Potom će početkom rujna film krenuti u redovnu kino distribucije diljem zemlje. 

Oče naš je atmosferičan i emotivno nabijen film u kojem se iza zatvorenih vrata jedne zajednice odvija priča o novom početku, privlačnosti snažnih autoriteta i odnosima koji mijenjaju živote. Trojica glavnih glumaca nose intenzivnu, napetu i duboko ljudsku priču o muškarcima na prekretnici, o povjerenju, odanosti, potrebi za pripadanjem i tankoj granici između pomoći i kontrole, discipline i nasilja.

U središtu filma je Dejan, koji dolazi u strogo organiziranu terapijsku komunu pod vodstvom karizmatičnog i autoritativnog Oca Branka. U sustavu discipline, poslušnosti i kazne, Branko u Dejanu prepoznaje potencijal i postupno ga pretvara u svoju desnu ruku. No kada u javnost procuri snimka Brankova brutalnog nasilja nad jednim od štićenika, komuna se nađe pred raspadom. Dejan se uskoro suočava s najtežom odlukom hoće li zaštititi prijatelja ili ga, po Brankovoj naredbi, kazniti pred svima.

Film je svjetsku premijeru imao u rujnu 2025. na 50. Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, tijekom kojeg ga je magazin Variety uvrstio među 20 međunarodnih filmova festivala te opisao kao moćnu dramu o tome kako vjera i disciplina mogu prerasti u kontrolu, ističući njegov vizualni stil, moralnu složenost i upečatljive glumačke interpretacije. Nakon Toronta, film je potom ovjenčan sa sedam festivalskih nagrada i priznanja; među njima Posebna nagrada za najbolju režiju na Filmskom festivalu u Cottbusu, Zlatno sunce za najbolji film u selekciji Jugoistočne Europe na Cinedays Festivalu europskog filma, Nagrada publike za najbolji film na SEEfestu u Los Angelesu te Posebna nagrada žirija za najbolji film na Međunarodnom filmskom festivalu Transilvania.

Oče naš je međunarodna koprodukcija Srbije, Italije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. Hrvatski koproducent filma je PomPom Film, koji potpisuje aktualni ovogodišnji filmski kino hit Glavonja. Film je nastao uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra. World sales filma je hrvatska kompanija Split Screen.

Ključne riječi
kultura Goran Stanković Goran Marković Boris Isaković Vučić Perović Cinehill kino Tušakanac Pula Film Festival film Oče naš

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