Duboko zakopane tajne povezane s ratnom prošlošću: Jurica Pavičić na Interliberu predstavlja svoj novi roman

Nagrađivani pisac i novinar Jurica Pavičić, jedan od najvažnijih suvremenih hrvatskih autora, na ovogodišnjem Interliberu predstavit će svoj novi roman "Usta puna mora", u sklopu Premium programa sajma. Promocija će se održati u utorak, 11. studenoga, od 18:00 do 18:45 sati, a s autorom će razgovarati urednica Adriana Piteša.

Roman "Usta puna mora", objavljen u izdanju nakladničke kuće Stilus, u samo dva mjeseca od izlaska već je dobio drugo izdanje, a za Interliber stiže i četvrto izdanje Pavičićeva prošlogodišnjeg romana "Žigice", čime se potvrđuje iznimna čitanost i status autora čiji romani nadilaze žanrovske granice i snažno odjekuju kod publike i kritike. Roman "Žigice" ušao je i u uži izbor ovogodišnje nagrade Meša Selimović, a prethodno je bio finalist književne nagrade tportala i nagrade Udruženja pisaca trilera (UPiT).

Roman "Usta puna mora" započinje kad nedaleko od Trogira more izbaci tijelo utopljenika. Otisci mrtvog muškarca ne podudaraju se ni s jednom bazom podataka i nitko nije prijavio njegov nestanak... Kada slučaj privuče pozornost umirovljenog novinara Gorana Najeva, započinje istraga koja ga vodi kroz različite dijelove Hrvatske i Bosne i Hercegovine, razotkrivajući duboko zakopane tajne povezane s ratnom prošlošću.

Foto: Stilus

Pavičić u ovom romanu majstorski kombinira elemente trilera, političke intrige i društvene kritike, postavljajući pitanja o krivnji, sjećanju i odgovornosti. Kao i u ranijim djelima, i spaja žanrovsku napetost s društvenim realizmom i slojevitim karakterima, potvrđujući reputaciju “velikog pera Mediterana”, kako su ga nazvali francuski kritičari.