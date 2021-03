Dodijeljene BAFTA-e za videoigre, "Hades" pomeo konkurenciju

Prestižne nagrade BAFTA ne dodjeljuju se samo u kategorijama filma i televizije nego i videoigara, sve utjecajnije i unosnije forme koja je odavno nadrasla “samo” zabavni karakter. Ovogodišnja dodjela bila je u znaku dvaju velikih favorita, zombi avanture “The Last of Us 2” i samurajske fantazije “Ghost of Thushima”, no pobjedu je pomalo neočekivano odnio “Hades”, igra inspirirana starom Grčkom dostupna PC gamerima te igračima Nintendo Switcha. Za razliku od mnogih igraćih superbrendova, “Hades” je stvaralo samo dvadesetero developera, a pomeo je moćniju konkurenciju osvojivši čak pet zlatnih kipića.

Mnogima omiljeni “The Last of Us 2” utješio se također prestižnom nagradom publike, kao i nagradama za najbolju animaciju te najbolju žensku glavnu ulogu koju je ostvarila Laura Bailey. Sony PlayStation itekako ima razloga za slavlje jer je osvojio nagrade u više od pola kategorija, pri čemu je preslatki “Sackboy: A Big Adventure” koji je predstavljen paralelno s PlayStationom 5 proglašen najboljom britanskom igrom. Najboljim multiplayerom proglašen je pak “Animal Crossing: New Horizons” rađen za Nintendo Switch, koji je postao posebno popularan tijekom lockdowna, omogućujući interakciju među cijelim obiteljima.