Javno lažiranje činjenica u Splitu

Dva puta u devet godina publici 'premijerno' otkrivena ista bista Ive Tijardovića!

LUKA JADRIĆ
Autor
Maja Pejković Kaćanski
17.02.2026.
u 09:50

Autor sporne biste je Duje Matetić koji je 2017., kada je bista nastala, bio student kiparstva, a predstavljena je tada premijerno na Poljudu tijekom studentske izvedbe “Kraljice lopte”. Tijekom aktualne proslave 115. rođendana Hajduka, ista bista koja je devet godina bila izložena u njihovom prostoru, sada je opet premijerno predstavljena predstavljena publici na što je ukazala Jelena Bosančić Petrašić, redateljica "Kraljice lopte" iz 2017., i nazvala to iskrivljavanjem povijesti

U povodu 115. rođendana Hajduka u petak je svečano otkrivena i bista maestra Ive Tijardovića. Jelena Bosančić Petrašić, redateljica operete “Kraljica lopte” iz 2017. godine, viša savjetnica baleta, drame i opere u HNK Split, tvrdi kako predstavljena bista Ive Tijardovića uopće nije nastala sada, 2026. godine, već je starija i već smo je vidjeli.

– Kao redateljica operete “Kraljica lopte” iz 2017. i tadašnja suradnica na kolegiju Operna gluma, osjećam profesionalnu i moralnu odgovornost javno reagirati kako bi se spriječilo iskrivljavanje povijesti i umanjivanje rada studenata na čiju je inicijativu došlo do izrade biste Ive Tijardovića i njezina postavljanja još prije devet godina. Bista Ive Tijardovića nije nastala 2026. Ona stoji u prostorima Hajduka od 2017. godine. Nastala je u sklopu projekta “Kraljica lopte”, izvedenog tada na Poljudu u suradnji Umjetničke akademije u Splitu, HNK Split i HNK Hajduk – kaže nam Jelena Bosančić Petrašić.

– Produkcija je realizirana ponajprije na leđima studenata, uz izniman entuzijazam, predanost i zajedništvo koje se i danas pamti na Sveučilištu. Autor biste je tadašnji student kiparstva Duje Matetić. Skulptura nije nastala protokolarno, nego kao dio ozbiljnog umjetničko-pedagoškog procesa u kojem su sudjelovali brojni odsjeci Akademije. Zato je najmanje što se može očekivati – poštovanje činjenica – upozorila je redateljica, dodavši:

– Predstavljati danas, 2026. otkrivanje biste koja odavno postoji i javno je predstavljena još 2017. znači prešutjeti kontekst njezina nastanka i zanemariti rad studenata, ali i moj osobni profesionalni angažman u tom procesu. Ne radi se o protokolu ni o ceremoniji, nego o poštovanju istine, autorstva i uloženog rada. Ako već slavimo Tijardovića i njegovu ‘Kraljicu lopte’, onda bismo trebali slaviti i mlade ljude koji su prije devet godina s istim žarom oživjeli to djelo na istom tom stadionu i projekt koji je nastao zajedničkim, iscrpnim radom. Povijest ne počinje onda kada nam to odgovara.

Reagirao je i violinist Luka Jadrić, potpredsjednik bivšeg Kazališnog vijeća, koji kaže:

– Kao tadašnjeg predsjednika Studentskog zbora Umjetničke akademije u Splitu, ražalostila me činjenica da se na sve načine pokušava bagatelizirati studentska izvedba operete “Kraljica lopte”, prvi put izvedene nakon 91 godine od praizvedbe, te glasovite 2017. godine. Riječ je o procesu koji je trajao više od godinu dana, u kojem je sudjelovalo više od stotinu studenata koji su na svojim leđima iznijeli ogroman umjetnički i organizacijski pothvat. Uz podršku redateljice Jelene Bosančić Petrašić koja je preuzela velik dio organizacije i među prvima povjerovala u našu viziju, projekt se i danas smatra jednim od najkvalitetnijih koji je proizašao iz Sveučilišta u Splitu.

Bista Ive Tijardovića nije nastala sada niti je sada prvi put predstavljena. Skulptura je javno predstavljena još 2017., o čemu postoji dokumentacija, pa predstavljanje današnjeg čina kao “otkrivanja” bez spominjanja konteksta njezina nastanka dovodi javnost u zabludu i umanjuje vrijednost rada mladih umjetnika. Ako već slavimo Tijardovića i njegovu ‘Kraljicu lopte’, onda bismo trebali slaviti i mlade ljude koji su prije devet godina s istim žarom oživjeli to djelo na istom tom stadionu; studente koji su taj projekt iznijeli na svojim leđima. Uostalom, upravo su studenti prije 115 godina osnovali Hajduk, pa je najmanje što se danas može učiniti jest ne zaboraviti doprinos druge generacije studenata koja je kulturni identitet tog kluba i grada nastavila graditi.

Ključne riječi
Jelena Bosančić Hajduk Poljud bista opereta Kraljica lopte Ivo Tijardović

