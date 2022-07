Diana Krall, stilistica koja suvereno vlada glasom i klavirom

Budući da je dolazak proljeća i ljeta nakon dvije godine stanke odveo na turneje i doveo na scenu mnoga slavna pop i rock-imena koja su nedavno prošla kroz Zagreb, što na INmusicu, što na Šalati, pomalo je u drugi plan palo nekoliko podjednako atraktivnih jazz-gostovanja. A među njima je i jedan od najekskluzivnijih ovoljetnih nastupa, dolazak slavne pijanistice i pjevačice Diane Krall u zagrebački Vatroslav Lisinski 12. srpnja.

Jazz nije posustao, dapače. Upravo je održan i 18. Samobor Jazz Festival s koncertima Vedrana i Zvjezdana Ružića, a i svjetski jazzisti dolaze k nama. U Puli je prošlog vikenda počeo međunarodni 4. Backstage Live Pula Festival koji su otvorili Habib Koité & Bamada, čileansko-američka tenor-saksofonistica Melissa Aldana s kvartetom nastupa 9. srpnja, a Ratko Zjaca Nocturnal Four featuring John Riley stižu na pozornicu Istarskog narodnog kazališta 25. srpnja.

No Diana Krall zvijezda je sasvim drugačije stature koja je skupa s prodorom Norah Jones žanr jazzy popa zadnjih desetljeća dovela do uspjeha na top-listama kojemu se malo tko nadao. Zadnji put gledao sam ju kad je 2009. napunila zagrebačku Cibonu, a već i taj podatak o nekoliko tisuća ljudi koji su je došli slušati pokazuje da imamo posla sa zvijezdom koja je na masovno popularnoj sceni izašla iz okvira jazza i postala znak crossover uspjeha.

Njezin suprug, legendarni Elvis Costello 2018. trebao je nastupiti u pulskoj Areni, ali je zbog zdravstvenih problema otkazao cijelu turneju. No Costello je već bio u Zagrebu, iako to mnogi nisu znali, upravo s Dianom Krall kad je 2009. dva dana čuvao njihovu djecu i izbjegao sve rock-kritičare koji bi ga lovili po gradu da menadžment i domaći organizator tada nisu uspjeli sačuvati tajnu o Costellovu boravku u Zagrebu. Diana Krall nekoliko se puta popela u top 10 američke Billboardove ljestvice, a s više od 15 milijuna prodanih albuma, zlatnim i platinastim izdanjima te osvojenim nagradama Grammy i Juno nedvojbeno je jedan od ključnih popularizatora vokalnog klavirskog jazza u dvijetisućitima.

Diana Krall najprodavanija je jazz-izvođačica u posljednjih trideset godina s osam albuma na top-ljestvici Billboard Jazz, ali njezin put do tamo nije bio kratak. Dapače, iduće godine navršit će se 30 godina od objavljivanja njezina debitantskog albuma “Stepping Out”. U međuvremenu su njezin crossover potencijal kojim je zainteresirala i publiku izvan jazza potvrdili i nastupi s brojnim slavnim glazbenicima kao što su Paul McCartney, Tony Bennett, Ray Charles, kao što i izbor njezina koncertnog i albumskog materijala pokazuje sklonost mnogim žanrovima i predlošcima. Dapače, u velikoj mjeri njezini se nastupi temelje na obradama netipičnih pjesama prevedenih na jezik jazza, od Toma Waitsa, Mose Allison i Joni Mitchell, sve do očekivanijih i puno puta amortiziranih klasika u rasponu od Colea Portera i Irvinga Berlina do Georgea Gershwina i Burta Bacharacha.

I utjecaj Elvisa Costella vidljiv je u sličnosti nekih njezinih albuma s, primjerice, intonacijom Costellova sjajnog albuma “North”, a pomalo akademski lounge-jazz Diane Krall s voljom da se zakorači na teren srednjostrujaškog adult-popa prikazuje je kao stilisticu koja suvereno vlada glasom i klavirom na mnogim žanrovskim međugraničnim područjima. Posljednji album “This Dream of You” objavila je 2020., a nazvan je po njezinoj obradi pjesme Boba Dylana s njegova novijeg albuma “Together Through Life” iz 2009.

Poput nje, i saksofonistica Melissa Aldana koja dolazi u Pulu 9. srpnja zavidnom brzinom pojačava svoju karijeru. Za svoj album “Visions (Motéma)” iz 2019. osvojila je i prvu nominaciju za nagradu Grammy. S dvadeset i četiri godine pobijedila je na natjecanju “Thelonious Monk” u kategoriji jazz-saksofonista kao prva žena instrumentalistica i prva južnoamerička glazbenica koja je pobijedila na tom međunarodnom natjecanju na kojem su među članovima žirija bili Branford Marsalis i Wayne Shorter.

Novi album “12 Stars” objavila je za kultnu diskografsku kuću Blue Note, a kad se našla na naslovnici magazina DownBeat, bilo je jasno da je nova zvijezda, a ne samo sjajna glazbenica – rođena. Melissa Aldana je i jedna od osnivača ARTEMIS kolektiva, njihov debitantski album uključuje Aldaninu kompoziciju “Frida” posvećenu meksičkoj slikarici Fridi Kahlo, a upravo je Kahlo bila predmet njezina albuma za koji je dobila nominaciju za nagradu Grammy.