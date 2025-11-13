Deset najboljih romantičnih serija prema knjigama koje smo gledali i koje tek dolaze

Među najuspješnijim adaptacijama ističu se dva povijesna spektakla koja su, svaki na svoj način, redefinirala žanr. S jedne strane, tu je Netflixov megahit "Bridgerton", produkcijska raskoš kuće Shondaland temeljena na romanima Julije Quinn. Smještena u alternativnu verziju Londona u prvoj polovici 18. stoljeća, serija je osvojila svijet svojim modernim pristupom, raznolikom glumačkom postavom i fokusom na osnaživanje ženskih likova.

Svaka sezona posvećena je ljubavnoj priči jednog od osmero braće i sestara Bridgerton, a četvrta sezona na Netflix dolazi u dva dijela - prvi dio gledat ćemo 29. siječnja, a drugi 26. veljače.

S druge strane spektra nalazi se "Outlander", epska saga Diane Gabaldon koja spaja povijesnu dramu, fantastiku i strastvenu romansu. Priča prati Claire Randall, medicinsku sestru iz Drugog svjetskog rata koja se nađe u divljini Škotske 18. stoljeća i zaljubi u gorštaka ratnika Jamieja Frasera. Njihova ljubav, koja prkosi vremenu, ratovima i kontinentima, drži gledatelje prikovanima za ekrane još od 2014. godine. Osma i posljednja sezona na male ekrane stiže 6. ožujka.

Dvije serije posebno su se istaknule u mnogima omiljenom žanru teen romansi. "The Summer I Turned Pretty", temeljena na trilogiji autorice Jenny Han, postala je ljetni hit Prime Videa. Serija prati Belly Conklin i njezin ljubavni trokut s braćom Conradom i Jeremiahom Fisherom, uz predivne lokacije i sjajnu glazbenu podlogu, serija je savršeno uhvatila esenciju prvih ljubavi i slomljenih srca a potpuno je zaludila internet. Obožavatelje je oduševilo i što će serija dobiti svoj filmski epilog, a nagađa se da bismo ga mogli gledati 2027. godine.

Sličnu popularnost, ali s potpuno drugačijim, nježnijim tonom, postigla je britanska serija "Heartstopper". Adaptacija voljenog web-stripa Alice Oseman donosi toplu i optimističnu priču o romansi između Charlieja, otvoreno gej tinejdžera, i Nicka, popularnog ragbijaša. Serija je hvaljena zbog autentičnog prikaza LGBTQ+ likova i pozitivnog pristupa temama mentalnog zdravlja. I ova će hit-serija dobiti dugometražni film umjesto finala, pod naslovom "Heartstopper Forever", a gledat ćemo ga već iduće godine.

Ipak, nisu sve uspješne adaptacije višesezonske sage. Netflixova mini-serija "One Day", iz 2024., temeljena na bestseleru Davida Nichollsa, postala je instant klasik, zasjenivši čak i prethodnu filmsku verziju. Radnja prati Emmu Morley i Dextera Mayhewa tijekom dvadeset godina, prikazujući njihove živote i složen odnos na isti dan, 15. srpnja, svake godine. Serija je dobila pohvale kritike zbog izvanrednih izvedbi glavnih glumaca, suptilnog pripovijedanja i realističnog prikaza ljubavi, prijateljstva i životnih razočaranja.

A s obzirom na golemu popularnost romantičnog žanra, ne čudi što mnogi streaming servisi pripremaju niz uzbudljivih projekata. Jedan od najiščekivanijih je "Midnight Sun", animirana serija koja će prepričati događaje iz prve knjige "Sumrak sage" iz perspektive Edwarda Cullena. Ova adaptacija romana Stephenie Meyer, koju je naručio Netflix, obećava mračniji i kompleksniji uvid u svijet vampira te što je zanimljivo - bit će animirana.

Još jedan YA roman s golemom bazom obožavatelja koji stiže na male ekrane je "They Both Die At The End" Adama Silvere. Priča je smještena u svijet u kojem ljudi primaju poziv koji ih obavještava da im je preostalo samo 24 sata života, a prati dvojicu tinejdžera koji se odluče provesti svoj posljednji dan zajedno. S kreatorom "Bridgertona" Chrisom Van Dusenom na čelu projekta, očekivanja su iznimno visoka.

Žanrovska raznolikost nastavlja se i s adaptacijama koje istražuju specifične niše unutar romantike. Netflix je osigurao prava na seriju kaubojskih romana "Chestnut Springs" autorice Elsie Silver. Radnja prati članove obitelji Eaton na njihovu ranču u malom gradu, a s obzirom na uspjeh serija poput "Virgin Rivera" i "My Life With The Walter Boys", nema sumnje da će i ova priča o ljubavi u ruralnom okruženju pronaći svoju publiku.

U međuvremenu, Prime Video kreće s adaptacijom serijala "Off Campus" Elle Kennedy, koji pripada iznimno popularnom podžanru vrućih sportskih romansi. Prva sezona pratit će vezu između stidljive kantautorice Hannah Wells i zvijezde hokejaškog tima Garretta Grahama, a snimanje je već započelo, s premijerom planiranom za 2026. godinu. Dok čekamo početak ove serije, na TikToku možemo pratiti uzbudljive behind-the-scenes videe koje objavljuje sama autorica Elle Kennedy.

Konačno, popis nadolazećih hitova ne bi bio potpun bez imena Emily Henry, jedne od najvećih zvijezda suvremene romantike. Dok se nekoliko njezinih knjiga adaptira u filmove, njezin roman "Happy Place" jedini je koji će postati TV serija na Netflixu. Priča prati Harriet i Wyna, naizgled savršen par koji je prekinuo prije nekoliko mjeseci, no prisiljeni su glumiti da su još uvijek zajedno tijekom godišnjeg odmora sa svojom grupom prijatelja...