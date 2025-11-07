Fanovi na aparatima: Pogledajte prvih pet minuta "Stranger Thingsa"

Kraj jedne ere je pred vratima, a peta i posljednja sezona serije "Stranger Things" započet će točno tamo gdje je sve i počelo – u tami Upside Downa. U neočekivanom potezu, Netflix je objavio prvih pet minuta uvodne epizode nazvane "The Crawl", a internet je eksplodirao od uzbuđenja i straha.

Scena nas vraća u 12. studenog 1983. godine, šest dana nakon što je Will Byers (Noah Schnapp) nestao. Vidimo (digitalno pomlađenog) Willa, samog i prestravljenog u svojoj improviziranoj utvrdi "Castle Byers" unutar Upside Downa, kako tiho pjevuši pjesmu "Should I Stay Or Should I Go" grupe The Clash. Ta pjesma, koja je u prvoj sezoni simbolizirala njegovu vezu s bratom Jonathanom, sada je jedina utjeha u neprijateljskom svijetu koji ga okružuje.

Idila, ako se boravak u Upside Downu tako može nazvati, naglo se prekida. Zlokobno režanje najavljuje dolazak Demogorgona koji se silovito probija kroz utvrdu. Will, unatoč strahu, uzima lovačku pušku i puca na čudovište, nakon čega kreće u paničan bijeg kroz mračnu šumu. U očajničkom pokušaju da se spasi, penje se na stablo, no Demogorgon ga sustiže i povlači na tlo, gdje Will gubi svijest. Ova dinamična i napeta sekvenca potvrđuje najave kreatora, braće Duffer, koji su obećali da će posljednja sezona "sprintati od samog početka". U Hawkinsu, naime, više ništa nije normalno.

Nakon što ga Demogorgon odvuče, scena se seli na novu lokaciju – knjižnicu Hawkinsa u Upside Downu. Tamo Willa čeka ultimativni zlikovac, Vecna (Jamie Campbell Bower), koji izlazi iz sjene dok mu se Demogorgon pokorava. Dok pipci drže bespomoćnog Willa uza zid, Vecna mu prilazi i izgovara jezive riječi: "Napokon možemo početi." Jedan od pipaka nasilno ulazi u Willova usta, upumpavajući u njega nepoznatu supstancu. Milujući mu lice, Vecna završava scenu obećanjem: "Ti i ja, učinit ćemo tako lijepe stvari zajedno, Williame. Tako lijepe stvari."

Ovaj petominutni isječak koji je izludio fanove nije samo marketinški trik, već ključni dio slagalice koji mijenja sve što smo mislili da znamo o prvoj sezoni. Napokon dobivamo odgovor zašto je baš Will otet i kako je stvorena njegova duboka veza s Upside Downom. Sve što je družina iz Hawkinsa dosad proživjela, čini se, bilo je dio Vecninog dugoročnog plana....

Otkrivanje prvih pet minuta bio je vrhunac svjetske premijere održane u Los Angelesu, gdje se okupila cijela glumačka postava kako bi proslavila početak kraja. Obožavatelji sada s nestrpljenjem iščekuju ostatak sezone, čija će prva četiri dijela biti dostupna na Netflixu od 26. studenog, tri epizode slijede na Božić, a veliko finale zakazano je za Staru godinu.