Bol zbog gubitka partnera pretočila je u predstavu o nužnosti dodira

U nedavno objavljenoj knjizi "Slikarstvo i mržnja" Dimitrije Popović, cijenjeni likovni umjetnik, a sve više i književnik, tematizira zlo kao moćnu inspiraciju umjetnika. No isto takva, ako ne i snažnija inspiracija proizlazi iz boli, posebno one najveće – boli zbog gubitka ljudi koje smo voljeli i koji su voljeli nas. Baš iz te boli rođeni su "Zagrljaji", novi autorski projekt koreografkinje i redateljice Ksenije Zec.

Iako je predstava nastajala u uvjetima pandemije koronavirusa, zbog koje je premijera i odgođena, sve je počelo prije velikog zatvaranja, vezano za bolest i smrt životnog partnera Ksenije Zec. Dok ga je gledala kako leži u bolničkom krevetu, spojen na sve moguće žice i aparate, ona je osvijestila da ne postoji način da zagrli čovjeka kojeg toliko voli, i to u trenucima kada mu taj zagrljaj najviše treba. A onda je došla korona i bez zagrljaja su u tim danima, dok je rasla razina neizvjesnosti i straha, ostali doslovno svi. Uvođenjem mjera izolacije individualno iskustvo jedne umjetnice postalo je stvarnost cijelog svijeta. Stoga ona i ističe da su svi sudionici projekta "Zagrljaji" sve to iskusili sami, sudjelovali u različitim događanjima, svjedočili posljedicama mjera izolacije u dramatičnim aspektima ljudskih života kao što su bolest, smrt, posljednji ispraćaj i žalovanje. Stoga, bilo da se radilo o zagrljaju i dodiru najbližih ili pak ljudi koji time samo pokušavaju dati do znanja da suosjećaju, brzo je postalo jasno da se bez ljudskog dodira teško živi. Kako teško, kakvi se sve strahovi roje u tom "zrakopraznom" prostoru, upravo to istražuje predstava koju je Ksenija Zec postavila za dva glumca i dvije plesačice, a u kojoj kroz zagrljaje kreira svojevrsne portrete ljudi koje vežu različiti stupnjevi intimnosti, ali koji svi odreda razotkrivaju potrebu za bliskošću.

Na glazbu Nenada i Alena Sinkauza predstavu izvode: Krešimir Mikić, Petra Hrašćanec, Ema Crnić i Livio Badurina. Premijera je u tonskoj dvorani HNK Zagreb u nedjelju 27. veljače u 20 sati, a reprize 28. veljače i 1. ožujka u 18 sati.