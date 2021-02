Zadnji kvartal 2020 donio 7 posto minusa, cijela godina odnijela 8,4 posto BDP-a

BDP je u posljednjem prošlogodišnjem kvartalu pao 7 posto u odnosu na kretanja u prethodnoj godini, a cijelu 2020. godinu Hrvatska je završila s minusom od 8,4 posto. Nešto je to veći pad od onoga koji je očekivala hrvatska Vlada (minus 8 posto), ali i niži pad od nedavnih projekcija Europske komisije (minus 8,9 posto).

Kako god bilo, teška godina donijela je snažan lom koji je nastavljen i u četvrtom tromjesečju. Otkako je krenula epidemija, hrvatsko je gospodarstvo padalo tri kvartala zaredom i to 15 posto u drugom, 10 posto u trećem dok je u četvrtom pad usporio na 7 posto.

Najveći doprinos padu u četvrtom kvartalu došao je od sektora usluga čiji je priljev pao za trećinu, pala je osjetno i potrošnja kućanstva – 4,5 posto, no rasla je potrošnja države za 1,6 posto. Pozitivno je što je izvoz robe rastao više od osam posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine i to nakon što je dva prethodna kvartala i robni izvoz bio u minusu, a porasle su i investicije oko četiri posto. Procjenjuje se da bi ova godina mogla biti godina oporavka, te da će Hrvatska vratiti oko pet posto izgubljenog nacionalnog dohotka, no taj se oporavak zbog pandemije prebacuje na drugi dio godine.

