U tvrtki koju vode radnici plaće su – dvostruke!

Tvrdnja da organizacije u kojima su radnici i upravljači i vlasnici ne mogu funkcionirati nije istinita, a mi smo dokaz. Imamo najbolji povrat na ulaganje, a prosječna plaća dvostruko nam je veća. Godišnji je promet SUMA-e 50 milijuna funti, radimo u 50 zemalja i imamo 190 proizvođača, članova zadruge – poručio je Bob Cannell, jedan od osnivača britanske radničke zadruge SUMA s Pete konferencije o dobroj ekonomiji na kojoj se govorilo o raznim modelima solidarne ekonomije.

Demokracija i menadžeri

Cannell se pozvao i na istraživanje Sveučilišta u Leedsu koje je pokazalo da su poslovi u vlasništvu radnika uspješniji od tradicionalnih. SUMA, koja se bavi distribucijom hrane malih proizvođača ima povrat na ulaganje 42 posto, dok je raspon u velikim britanskim trgovačkim lancima od 4,3 do 33 posto. Upravljački model potpuno im isključuje postojanje glavnih izvršnih direktora; umjesto toga imaju koordinatore, a odluke donose – zajednički.

Zadrugom upravlja Glavni odbor. Nema direktora, upravljaju radnici – članovi i katkad je to vrlo zastrašujuće – duhovit je Cannell. Kao primjer navodi rasprave o plaćama koje su predugo trajale te su ih prekinuli odlukom o petpostotnom povećanju svake godine, koja se nije provela samo dvije godine kad nisu dovoljno zaradili. Svi radnici imaju besplatne obroke.

– Poslovnjaci nam govore da to ne možemo priuštiti, ni besplatne obroke ni veću rodiljsku naknadu, no naša tvrtka dokazuje da ne govore istinu – kaže Cannell te objašnjava kako kombiniraju demokratsko upravljanje s dobrim menadžmentom. Ističe da ih velike korporacije pokušavaju izgurati s tržišta, ponajprije cijenama, jer si oni ne mogu priuštiti niže, no redovito se povlače jer im se kupci vraćaju zbog kvalitete proizvoda i usluge.

Ako radimo samo za sebe, ističe Britanac, završit ćemo u paklu neoliberalizma, ako radimo samo za druge, u kultu komunizma, gdje se gubi svaki individualizam. Ovaj je model uravnotežen. Kako cijeli jedan grad u Francuskoj funkcionira po principima solidarne ekonomije, govorila je Dounia Besson, zamjenica gradonačelnika Lyona i predsjednica Francuske mreže gradova i regija koje podupiru solidarnu ekonomiju.

Križevci otišli najdalje

– Vlada mišljenje da je solidarna ekonomija nekoliko aktivista, no to je raznolika politika koja se može baviti i zdravljem, smještajem, kreiranjem zakona, hranom... Postigli smo da 32 posto hrane u školskim restoranima dolazi iz organske proizvodnje – otkrila je D. Besson, čiji je fokus na politici povezivanja proizvođača i potrošača hrane kroz kratke opskrbne lance, s obzirom na to da je Lyon prijestolnica hrane. Smatra da fer cijene moraju biti dostupne lokalnom stanovništvu.

U Hrvatskoj su u „koketiranju“ sa socijalnim poduzetništvom najdalje otišli Križevci, koji se sa Zadrugom za etično financiranje namjeravaju upustiti u projekt izgradnje stambene zadruge, a nedavno su sa Zelenom energetskom zadrugom organizirali i sudjelovanje građana u izgradnji solarne elektrane. Jedini je problem društvenih poduzeća u Hrvatskoj da to zapravo ne postoji. Oni su d.o.o. Zakonodavstvo ih ne prepoznaje – kaže Danijel Šaško, zamjenik gradonačelnika Križevaca. Pokušavamo aktivirati što više građana u upravljanju gradom – objašnjava. Smatra da je bit održive ekonomije da sama sebe može financirati.

