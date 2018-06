'Još nije vrijeme za niži PDV, cijene bi ostale iste, a marže narasle'

Ako govorimo o poreznoj politici, mislim da još postoji prostor za rasterećenje dohodaka od rada. PDV za sada ne bih mijenjao, prije svega zbog financijskih učinaka koji u ovom trenutku čine proračun i javne financije stabilnima, prokomentirao je izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Zagreb Hrvoje Šimović koji je prije nekoliko godina anketirao tristotinjak pripadnika akademske zajednice, poreznih savjetnika, stručnjaka iz Porezne uprave i drugih relevantnih subjekata privatnog i javnog sektora kako bi doznao njihovo mišljenje o našoj poreznoj politici. Šimović kaže da je većina ispitanika dala prednost načelu pravednosti ispred načela učinkovitosti u kreiranju porezne politike.

Korist poduzetnicima

– Što se tiče poreza na nekretnine, ispitanici su se većinom pozitivno izjasnili o uvođenju poreza, ali se radilo o prijedlogu poreza na nekretnine tadašnje Vlade. Uglavnom, nitko ne zagovara povećanje ukupnog poreznog opterećenja nego preraspodjelu poreznog opterećenja među različitim poreznim osnovicama. Budući da Hrvatska, promatrano u odnosu na EU, relativno nisko oporezuje imovinu pa time i nekretnine, uvođenje poreza na nekretnine može se promatrati kao svojevrsni kompenzacijski faktor za sniženje poreznog opterećenja rada pa i potrošnje (PDV).

– Iako je Vlada privremeno odustala od uvođenja poreza na nekretnine, svakako bih nastavio s pripremama i javnom raspravom o uvođenju tog poreza. Društveno nasljeđe i tranzicijske potrebe u Hrvatskoj godinama su oporezivanje kapitala i imovine stavljale u drugi plan i bilo je pitanje vremena kada će se takva politika promijeniti. Izvjesno je da će porez na nekretnine kad-tad biti uveden, a pitanje je dobivamo li uopće nešto njegovom odgodom – kaže Šimović. Njegova je procjena da bi snižavanje opće stope PDV-a primarno koristilo poduzetnicima.

Izazov mirovinska reforma

– Ne vjerujem da bi došlo do snižavanja cijena pa time i nekih koristi za građane, nego bi isključivo došlo do povećanja marže poduzetnika, čime bi se mogao otvoriti prostor za neke nove investicijske aktivnosti. No, simbolično snižavanje stope od 1 ili 2 postotna poena nema prevelikog smisla. Općenito, smatram da još nije trenutak za snižavanje opće stope PDV-a. Predugo je Hrvatska imala visoke deficite, a javni dug je i dalje izrazito visok. Jedna godina proračunskog suficita previše raspiruje maštu o velikim poreznim rasterećenjima. Do njih objektivno ne može doći dok se dugoročno ne stabilizira rashodna strana proračuna, prije svega izdaci za mirovine, zdravstvo, plaće u javnom sektoru itd., što je puno veći izazov – kaže Šimović.

Razne promjene zakona i usklađivanja s raznim trendovima i potrebama EU ne mogu se, kaže Šimović, nazivati reformama.

– Od ostalih segmenata gospodarstva, nadam se realizaciji odnosno početku realizacije najavljenih energetskih projekata te tome da će najavljena mirovinska reforma biti dovoljno obuhvatna i hrabra da se može nazvati reformom. To su područja na kojima vidim mogućnost najvećeg napretka – zaključio je Šimović.

