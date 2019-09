U špici cijene snižavalo 40 posto turističkih domaćina

Turistička sezona do kraja osmog mjeseca donijela je pet posto više gostiju i 1,7 posto više noćenja, a solidna je bila i za većinu članica Hrvatske gospodarske komore iz turističkih redova.

Anketa među hotelijerima, vlasnicima hostela, kampova i domaćinima u privatnom smještaju, naime, pokazala je da je za njih 32,6 posto glavni dio sezone protekao s istim obujmom turističkog prometa kao i lani, a za njih 33,3 posto i bolje od prošlogodišnjeg.

Nešto više od šest posto anketiranih turističkih subjekata odgovorilo je, pak, da njima turistička godina protječe čak – izvrsno. Manjina od 25 posto anketiranih sezonu ocjenjuje kao lošu, a njih 2,1 posto ima dojam da je iznimno loša.

Inače, u sezonu 2019. tri četvrtine ispitanih pripremalo se uz znatne investicije u kvalitetu ponude, ali, kažu, to se nije osjetnije odrazilo na cijene. Više od 58 posto uopće nije diralo cijene u odnosu na lani, a oko 25 posto ih je i snizilo. I to ili uoči početka same špice ili tijekom dva najjača turistička mjeseca, srpnja i kolovoza. Turistička ponuda 18,3 posto anketiranih poduzetnika u turizmu imala je toliko dobru prođu među gostima da su u tom razdoblju čak i dizali cijene.

Pritom, izmijenjene cijene uglavnom nisu previše odstupale od prvotnih. Od onih koji su morali snižavati cijene, 40 posto ih je pojeftinilo svoju uslugu do pet posto u odnosu na lani. Svaki treći cijene je snizio od šest do deset posto, a za većim korekcijama cijena, do 20 posto, moralo je posegnuti oko 13 posto turističkih domaćina. Više od toga cijene je moralo sniziti njih zamalo 15 posto.

Mnogi jadranski domaćini nudili su i dodatne pogodnosti svojim gostima. Tako je nešto više od polovice anketiranih (51,4 posto) u svoju ponudu uključilo različite sportske sadržaje, wellness uslugu, raznorazne izlete i ture itd. Inače, većina ispitanika svoje je sobe i apartmane punila ili direktnom prodajom ili posredstvom klasičnih i online putničkih agencija.