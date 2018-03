U Rovinju održan radni sastanak ključnih dionika turističkog sustava pred glavni dio turističke 2018. godine

Ministar turizma Gari Cappelli održao je u Rovinju radni sastanak s predstavnicima turističkog sustava Republike Hrvatske kako bi uoči glavnog dijela turističke godine dobio direktne informacije o trenutnom stanju te aktivnostima vezanima uz nastavak turističke 2018. godine.

Na sastanku su sudjelovali brojni dionici turističkog javnog i privatnog sektora Republike Hrvatske, odnosno predstavnici udruga u turizmu, turističkih agencija, zračnih luka, hotelijera, privatnog smještaja, ugostitelja, javnih ustanova, predstavnika komora, županijskih turističkih zajednica, udruga za hitnu medicinu, udruga za zaštitu i spašavanje kao i predstavnici ministarstava zaštite okoliša i energetike, unutarnjih poslova te pomorstva, prometa i infrastrukture koji zajedno djeluju cijele godine u cilju kvalitetne i sigurne turističke godine.

„Pred nama je još jedna izazovna, ali i siguran sam, uspješna turistička godina u kojoj ćemo potvrditi kako je Hrvatska postala jedan od svjetskih turističkih lidera. Prema dosadašnjim najavama s terena, odnosno na temelju razgovora s domaćim i stranim predstavnicima aviokompanija, turoperatora, Hrvatska je ponovno u fokusu interesa turista iz cijeloga svijeta te je potražnja sve veća. Percepcija i motivi dolaska gostiju tijekom posljednjih godina znatno su se promijenili, pa je tako Hrvatska postala prepoznatljiva ne samo kao destinacija sunca i mora, prekrasne prirode, već bogate gastronomije, raznolikih i kvalitetnih ponuda te turističkih proizvoda. Za taj uspjeh zaslužni su svi turistički djelatnici i dionici u hrvatskom turizmu koji daju veliki doprinos u stvaranju cjelokupne turističke priče u našim destinacijama. Zato vam želim izraziti iskreno i prijateljsko hvala na svakoj aktivnosti koju poduzimate te Vas pozvati da zajedno nastavimo činiti hrvatski turizam još uspješnijim“, istaknuo je ministar Cappelli pri tome naglasivši važnost turizma za cjelokupno hrvatsko gospodarstvo: „ Turizam je uz povoljno vanjsko okruženje te napredak strukturnih reformi jedan od glavnih generatora rasta hrvatskog gospodarstva, a to potvrđuje i najnovije izvješće agencije Standard and Poor's koja je prije nekoliko dana podigla rejting Hrvatske s 'BB' na 'BB+'. To je ujedno i potvrda uspješnosti rada ove Vlade koja je prepoznala turizam kao jedan od najvećih pokretača razvoja te koji ćemo nastaviti poticati i u budućnosti.“

Kratko izvješće o aktualnom stanju u svom djelokrugu rada i djelatnosti iznijeli su potpredsjednik HGK za turizam, trgovinu i financije Josip Zaher; predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija Tomislav Fain; predsjednik Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske Ronald Korotaj; pomoćnik ravnatelja Policije Krunoslav Borovec; državna tajnica u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture Maja Mrakovčić Kostelac; predsjednik Kamping udruženja Hrvatske Tihomir Nikolaš; predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore Nenad Šepak; direktor Zračne luke Pula Svemir Radmilo; ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević; Vinko Prizmić, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja i mnogi drugi.

„Kada se uspoređujemo s drugima zemljama, Hrvatska ima jednu od najnižih stopa kriminaliteta u Europi, a samim time naši gosti su manje izloženi kriminalitetu nego drugdje te se osjećaju sigurnije. Ove godine u program „Sigurna turistička sezona“ bit će uključeno 18 država, a što je najviše dosad. Riječ je o akciji koja nam je iznimno važna zbog kvalitete policijske usluge u smislu brzine, uljudnosti i dobivanja informacija. Drago nam je što će nam se ove godine po prvi priključiti i policajci iz Kine koje će boraviti u Splitu, Dubrovniku i Plitvicama. Također, ove godine će se po prvi puta formirati stožer sa sjedištem u Zadru koji će funkcionirati kao komunikacijska točka sa ostalim službama.“ rekao je pomoćnik ravnatelja policije Krunoslav Borovec.

Foto: Promo

Važnost zajedničke suradnje naglasila je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević istaknuvši kako su u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova osigurali helikoptersku i policijsku službu. „Dostupnost timova hitne pomoći izuzetno je važna u cilju spašavanja života domaćeg stanovništva i turista posebice tijekom ljetnih mjeseci kad postoji veći priljev gostiju. Kako bismo povećali dostupnost na otocima, krenuli smo i u nabavu šest brodova za medicinsku službu koji će vjerujem značajno pridonijeti povećanju efikasnosti intervencija.“

„Turistička godina krenula je dobro, a sigurno je da su dobre najave i rezultat brojnih aktivnosti Hrvatske turističke zajednice, od nastupa na najvećim svjetskim sajmovima, do provedbe ključnih marketinških i PR kampanja. U fokusu je pozicioniranje Hrvatske na dalekim tržištima kroz otvaranje novih ureda predstavništava na tržištu Kine, Južne Koreje i SAD-a, a također i značajnije povećanje aviolinija koje predstavljaju jedan od temeljnih preduvjeta u pozicioniranju naše zemlje kao kvalitetne cjelogodišnje destinacije“ rekao je nakon sastanka direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

Nakon kratkih izvješća sudionici sastanka razmijenili su mišljenja i ideje o tome kako dodatno unaprijediti kvalitetu usluge i ponude u turizmu, odnosno doprinijeti uspješnom nastavku ove turističke godine.

Nakon sastanka s predstavnicima turističkog sektora u Hrvatskoj, u nastavku dana, ministar Cappelli i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić susresti će se s direktorima inozemnih predstavništva Hrvatske turističke zajednice koji će predstaviti stanje na tržištima na kojima djeluju te ukratko izložili projekte i izazove s kojima se susreću u radu.