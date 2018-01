U maniji kriptovaluta svi su zaboravili na ovog giganta koji obara rekorde

Dionice kompanije Apple su krajem 2017. oborile novi rekord i dostigle cijenu od 177 dolara, a analitičari smatraju da bi već u siječnju tržišna vrijednost kompanije mogla dostići 1.000.000.000.000 dolara. U 2017. godini cijena dionica Apple-a je ostvarila rast od čak 46%.

Fortrade, za sve koji su zainteresirani naučiti kako trgovati cijenom dionica Apple-a i drugih kompanija ili one koji jednostavno žele proširiti svoje znanje, pripremio je besplatni priručnik "Kako trgovati cijenom dionica iz fotelje" (takozvani CFD-i). Priručnik je prilagođen svim razinama znanja i možete ga preuzeti preko linka ispod.

Besplatni priručnik “Kako trgovati cijenom dionica iz fotelje” preuzmite ovdje.

Proizvodi iz Apple-ove iPhone serije u 2017. godini obuhvatili su tri nova modela: iPhone 8, 8-plus i iPhone X, model koji je plasiran povodom desetogodišnjice iPhone-a. Najavljen 12. studenog, iPhone X je ušao u pretprodaju 27. listopada, a službeno je postao dostupan 3. studenog. Početna cijena iPhone X-a je 999 dolara.

Foto: Promo

Poslovni rezultati Apple-a u posljednjem tromjesečju 2017. nadmašili su očekivanja. Zarada po dionici je dostigla 2,07 dolara dok su prihodi kompanije porasli na 52.6 milijardi dolara. Procjena kompanije po pitanju buduće prodaje iPhone modela za 2018. godinu je od 84-87,5 miljuna komada, što sugerira optimistična predviđanja kada je u pitanju iPhone X.

Besplatni priručnik “Kako trgovati cijenom dionica iz fotelje” preuzmite ovdje.

Intenzivno investiranje u Kinu, koja je postala treće po veličini tržište za Apple (Nakon SAD-a i Europe) isplatilo se. Prodaja u Kini dostigla je 9.8 milijardi dolara što je 12% više u odnosu na 2016.

I ako se tržište računala možda smanjuje, Apple i dalje ostvaruje rekordnu prodaju kada je u pitanju legendarni Mac. Prihod od njegove prodaje porastao je za 7.17 milijardi dolara ili 25% u odnosu na 2016. dostignuvši rekordno visoku razinu.

Fortrade Ltd je autoriziran i reguliran u UK od strane FCA (Financial Conduct Authority) pod licencom broj 609970.

Ugovori za razliku u cijeni (CFD) predstavljaju proizvode koji se oslanjaju na financijski leverage i nose visoku razinu rizika za Vaš kapital jer cijene mogu brzo postati nepovoljne za Vas. Možete izgubiti sva sredstva, no ne više nego što imate na računu za trgovanje. Ovi proizvodi možda neće biti prikladni za sve klijente i stoga morate biti sigurni da ste razumjeli rizike, a potražite i neovisan savjet. Ovaj materijal ne predstavlja ponudu, tražbinu niti transakciju, glede bilo kojega financijskog instrumenta. Fortrade ne prihvaća bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu uporabu ovih komentara niti za posljedice koje iz toga mogu proisteći. Ne daje se nikakvo uvjeravanje niti jamstvo za točnost ili potpunost ovih podataka. Slijedom toga, svaka osoba koja postupi prema njima, radi to u potpunosti na vlastiti rizik.