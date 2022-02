Šubić: ECB je donio odluku o moratoriju uslijed pojačanog rizika da bi Sberbanka mogla propasti

U posljednjih nekoliko dana izloženi smo nizu geopolitičkih rizika što je rezultiralo priličnim odljevom likvidnosti iz hrvatske Sberbanke koja je dio austrijske Sberbank Grupe. Poduzeli smo zato niz aktivnosti kako bismo osigurali sigurnost poslovanja i sigurnost depozita građana i pravnih osoba koji su klijenti Sberbanke – istaknuo je viceguverner HNB-a Roman Šubić, u čijem je resoru sanacija, u obraćanju novinarima povodom dvodnevnog moratorija na poslovanje sa Sberbankom koji je HNB donio u skladu s odlukama Jedinstvenog sanacijskog odbora, tijela na razini EU.

Komentirao je kako je banka zabilježila priličan odljev likvidnih sredstava, ponajprije u četvrtak i petak, no poslao je umirujuću poruku građanima da su depoziti osigurani sustavom osiguranja depozita do visine 100.000 eura i oni će dobiti svoja sredstva do tog limita bez obzira kako se dalje razvijala situacija s poslovanjem banke. Tiče se to oko 86.000 klijenata banke, od čega su 80.000 fizičke osobe, a njihovih je 90 posto sredstava osigurano.

Na upit najavljuje li ovim obraćanjem prisilnu likvidaciju banke odvratio je kako je nakon odljeva likvidnosti ECB pojačao interes i donio odluku o moratoriju uslijed pojačanog rizika da bi banka mogla biti u situaciji potencijalne propasti.

- Prenijeli su informaciju Jedinstvenom sanacijskom odboru koji je donio odluku o moratoriju koji traje dva dana, do kraja utorka. U tom će roku donijeti odluku o konačnom nastavku poslovanja i Sberbank Hrvatske – kaže Šubić.

U razdoblju moratorija građani i pravne osobe mogu podizati novac do 7280 kuna, što je iznos prosječne plaće za prosinac prema Državnom zavodu za statistiku. Od toga, 4000 kuna mogu podići u poslovnicama, 2000 kuna na bankomatima i 1280 kuna na POS uređajima.

- Nakon toga stvari će se normalizirati i stabilizirati na ovaj ili onaj način, kako Jedinstveni sanacijski fond donese odluku koju ćemo mi primijeniti – kaže Šubić. Pojasnio je kako u moratoriju nema obveza, a nakon njegova isteka u utorak u ponoć slijedi normalizacija.

- Treba umiriti hrvatsku javnost, financijska stabilnost zadaća je svih nas, i nas i vas novinara, smatra Šubić.

Na pitanje o novcu za liječenje male Kiare u San Franciscu, koji je također zamrznuta na računu Sberbanke, odgovorio je da ne mogu raditi iznimku, ali odmah nakon noći s utorka na srijedu novac će biti dostupan i njezinoj obitelji i ostatku javnosti.

- Već sutra će imati Jedinstveni sanacijski fond donijeti odluku kako dalje – najavio je viceguverner.

