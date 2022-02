Što moratorij znači za građane koji imaju novac u Sberbanci ?

Novac na računima Sberbanke trenutačno je „zamrznut“ odlukom Hrvatske narodne banke, zbog stampeda klijenata na račune koji je ugrozio likvidnost, te do isteka dana u utorak mogu podizati samo 7280 kuna dnevno – u dva dana ukupno 14.560 kuna. S obzirom da nad bankom nije pokrenut proces prisilne likvidacije ili stečaja, nisu se ispunili uvjeti za isplatu osiguranih štednih uloga, do 100.000 kuna.

Svi klijenti koji na računima imaju novac do tog limita potpuno su sigurni jer im država jamči isplatu preko Hrvatske agencije za osiguranje depozita.

Osiguranje obuhvaća tekuće, žiro i štedne račune, neovisno o broju računa, iznosima na njima, valuti i mjestu gdje se ti računi za plaćanje vode. Limit je za svaki od računa 100.000 eura – do tog iznosa u Hrvatskoj i Europskoj uniji klijentima kreditnih institucija za njihov novac jamči država putem institucije za osiguranje depozita. Iznimno postoji i dodatno osiguranje u iznosu do 30.000 eura, koje vrijedi za sredstva povezana s prodajom nekretnine, sklapanjem braka, razvoda, umirovljenja, otpuštanja, invaliditeta, bolesti, smrti ili su isplaćena u svojstvu odštete ako su deponirana unutar tri mjeseca od trenutka kada nastupi osigurani slučaj u kreditnoj instituciji.

Marija Hrebac, direktorica HAOD-a, poručila je u petak da će novac, dođe li do situacije u kojoj se isplaćuje na taj način, isplatiti u rekordnom roku. Posljednji su put to napravili u roku od pet do sedam dana.

Detalje vezane uz moratorij na poslovanje u Sberbanci objasnit će u 12 sati viceguverner Roman Šubić.

Više o ruskoj invaziji na Ukrajinu pročitajte OVDJE.

Video: Ukrajinska vojska obranila Harkiv od ruskog napada