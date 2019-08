Sa 117 milijardi $ Google novi “kralj gotovine”

Alphabet, krovna kompanija čija je najpoznatija sastavnica Google, smijenio je Apple na čelu ljestvice kompanija s najvećim gotovinskim rezervama na svijetu. Apple je prepustio krunu koju je držao cijelo desetljeće nakon što su mu se gotovinske rezerve “istopile” na 102 milijarde dolara.

Krajem 2017. Appleove gotovinske rezerve od 163 milijarde dolara bile su na vrhuncu. S druge strane, Alphabetove rezerve kretale su se u suprotnom smjeru. U tom su razdoblju porasle za 20 milijardi dolara dosegnuvši 117 milijardi dolara. Zanimljivo je da je porast iznosa gotovine na računu ostvaren unatoč skoku kapitalnih ulaganja. Samo prošle godine Google je povećao ulaganja na 25 milijardi dolara, gotovo dvostruko više u odnosu na 2017. kada je uložio 13 milijardi dolara.

Glavnina ulaganja otišla je u nekretnine, s obzirom da je Google povećao uredski prostor u New Yorku te krenuo u dodatnu izgradnju podatkovnih centara kako bi podržao svoje rastuće poslovanje s računalstvom u “oblaku”. Ulaganja u infrastrukturu koju Google razvija u području umjetne inteligencije zahtijeva “tonu računalne snage”, izjavio je za Financial Times Youssef Squali, analitičar tvrtke SunTrust Robinson Humphrey. Međutim, dodaje kako investitore s Wall Streeta to nije previše uzbudilo jer su viša ulaganja izravno pretočena u više prihode.

Google se nije poveo za ostalim tehnološkim kompanijama koje su nakon usvajanja porezne reforme u SAD-u dobar dio gotovine koje su držale u inozemstvu prelile u džepove dioničara. Primjerice, Apple je u posljednjih 18 mjeseci na dividende i otkupe dionica utrošio 122 milijarde dolara. I manje kompanije smanjile su gotovinske rezerve, pa je primjerice Cisco Systems srezao svoju gotovinu sa 35 milijardi dolara na svega 11 milijardi dolara. Istodobno, Google je u posljednje četiri godine dioničarima kvartalno vraćao kroz otkup dionica tek 1,7 milijardi dolara. Prošlog tjedna uprava je odlučila da se otkup dionica poveća za 25 milijardi dolara čime je program otkupa od početka ove godine povećan na 37,5 milijardi dolara.