Repsly upao na listu brzorastućih tvrtki u SAD-u

Na listi američkog Inc. Magazinea, koji svake godine objavljuje listu 5000 najbrže rastućih tvrtki u Sjedinjenim Državama, ove se godine našao i Repsly, i to na 1086. mjestu. Repsly sjedište ima Bostonu, što i jest jedan od uvjeta da uopće bude uvršten na popis uspješnih brzo rastućih tvrtki, no ipak se radi o startupu koji je ponikao u Hrvatskoj. Naime, tvrtku, tada pod imenom Salespod, osnovali su u Zagrebu informatičari Marko Kovač i Marko Linke još 2008. godine. Prvi krug investicija zaključen je 2014. s 1,2 milijuna dolara koje su uložili fondovi Launchpad i FirstBev. Tvrtka tada mijenja ime u Repsly, Inc. i seli sjedište u Boston u Sjedinjenim Državama. No i dalje egzistiraju na dvije adrese, a lani su u Zagrebu promijenili lokaciju, proširili se te zapošljavaju nove ljude. Sada ukupno imaju 50 zaposlenih.

Repsly timovi u 22 zemlje

Njihov je proizvod IT rješenje za maloprodaju koje povezuje informacije o prodaji i aktivnosti na terenu na razini trgovine. Svi prikupljeni podaci na terenu vidljivi su menadžerima u stvarnom vremenu te prikazuju aktivnosti cijelog tima ili pojedinog predstavnika kroz vizualan i fleksibilan izvještaj. Više od 1100 timova na terenu u 80 zemalja svakodnevno koristi aplikaciju Repsly koja je dostupna na deset jezika, uključujući korejski i japanski. Repsly tim nalazi se na 22 lokacije u svijetu kako bi bili dostupni svim klijentima. O aktivnostima na terenu govori podatak o više od 50.000 milijuna zabilježenih aktivnosti 2018. koje uključuju opcije slanja poruka, fotografija, formulara i narudžbi, kažu nam iz Repslyja.

Ono što ih je dovelo na listu najbrže rastućih jest podatak da su u tri godine, što je kriterij za mjerenje uspješnosti, ostvarili rast prihoda od 387 posto. Repsly je pritom na 20. mjestu od 133 tvrtke sa sjedištem u Massachusettsu, odnosno nalazi se u gornjoj polovici svih softverskih tvrtki koje su dospjele na popis. Uz Inc. 5000, Repsly prepoznaju i analitičari iz industrije maloprodaje kao vodeće softversko rješenje u tom segmentu, kažu iz Repslyja.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

– Izuzetna nam je čast što smo uvršteni na ovu prestižnu listu uspješnih softverskih tvrtki u SAD-u jer to valorizira naš trud i napore koje ulažemo i, naravno, dodatni nam je poticaj da nastavimo rasti. Radi se o priznanju našoj izvrsnosti u softverskoj industriji – rekao je Matthew Brogie, izvršni direktor Repslyja, te dodao kako je proizvod Repslyja rastao usporedo s rastom prihoda ali i tima protekle tri godine.

Inače, Mattew Brogie lani je postao prvi čovjek kompanije i trenutačni je CEO Repslyja, no u timu je još od 2014. Zapravo je on bio taj koji ih je prepoznao kao vrijednu investiciju i pridružio im se u njihovim začecima.

– Svi u Repslyju naporno rade kako bismo kupcima ponudili vrijedna rješenja. Daleko smo stigli od našeg osnutka u Zagrebačkom poduzetničkom inkubatoru. Čak i uz dosadašnji uspjeh, nevjerojatno smo uzbuđeni zbog rasta koji je pred nama jer neprestano inoviramo – kazao je M. Brogie.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Odličan povod za slavlje

Osnivači Marko Kovač i Marko Linke, koji su i dalje u izvršnom timu tvrtke uz Petera Billantea, posebno su ponosni na uvrštenje na listu brzorastućih.

Radi se o prestižnoj listi i priznanju za nas, kazao je Petar Billante.

– Ova vijest dokaz je naše upornosti i složnosti. Ponosan sam na cijeli tim koji je od skromnih početka napravio ovako veliku stvar – istaknuo je Marko Kovač, a pridružio mu se i Marko Linke te dodao: – Ovo je odličan povod za slavlje i međusobno čestitanje na potvrdi dobrog rada, a pred nama je i dalje dug put. Uz ovakvu potvrdu, koja ide baš svima u timu, s više pouzdanja idemo dalje.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL